Padlóra került a szomszédunk: recesszió, infláció és elszállt energiaárak nyomják az osztrák gazdaságot

Az osztrák gazdaság helyzete továbbra is kedvezőtlen: a feldolgozóipar recesszióban maradt, és a tartós fellendülés jelei nem látszanak. A Wifo hétfőn publikált jelentése szerint a növekedést egyedül a közszolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások hajtják. A vállalati hangulat kismértékben javult ugyan, de a pesszimizmus továbbra is uralkodó.

Az osztrák gazdaság továbbra is gyenge teljesítményt nyújt, a feldolgozóipar recesszióban van, és csak a közszolgáltatások területén látható növekedés / Fotó: robertharding via AFP

A helyzetet rontja, hogy a villamos energia ára az év eleje óta harmadával nőtt, ami az inflációt az euróövezet átlagánál magasabb szintre emelte. A munkaerőpiac gyengeségét mutatja a növekvő munkanélküliség és az álláshirdetések csökkenő száma. Ugyanakkor a nők nyugdíjkorhatárának emelése jelentős foglalkoztatási növekedést hozott a 60 év felettiek körében, anélkül, hogy a fiatalokat kiszorította volna a munkaerőpiacról. Stefan Schiman-Vukan, a Wifo szakértője szerint ez az intézkedés hatékony eszköz lehet a munkaerőhiányos időszakokban.

Az osztrák gazdaság nincsen egyedül

Nemzetközi szinten az Egyesült Államokban a frissen bevezetett magas vámok lassítják a növekedést, gyorsítják az inflációt és növelik a munkanélküliséget. A második negyedévben ugyan nőtt a gazdasági teljesítmény az előzőhöz képest, de az egész első fél év gyengülő tendenciát mutatott, a jegybanki alapkamat pedig változatlan maradt. Az EU-val kötött júliusi megállapodás értelmében az amerikai alapvám 15 százalékra emelkedik, cserébe az EU egyes vámokat mérsékel, és 2028-ig jelentős energiabeszerzést, valamint tengerentúli beruházásokat vállal – a részletek és az amerikai elköteleződés mértéke azonban még kérdéses.

Kínában ezzel szemben túltermelés, exporttöbblet és az ingatlanválság miatt deflációs nyomás tapasztalható, miközben az euróövezet gazdasága viszonylag stabil, alacsony munkanélküliséggel és az EKB célértékének megfelelő inflációval.