Deviza
EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF341.06 +0.44% GBP/HUF457.88 +0.32% CHF/HUF419.64 -0.17% PLN/HUF92.94 -0.22% RON/HUF78.14 +0.2% CZK/HUF16.17 -0.03% EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF341.06 +0.44% GBP/HUF457.88 +0.32% CHF/HUF419.64 -0.17% PLN/HUF92.94 -0.22% RON/HUF78.14 +0.2% CZK/HUF16.17 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,190.64 -0.09% MTELEKOM1,848 +1.65% MOL2,968 -1% OTP30,500 +0.23% RICHTER10,400 -0.76% OPUS590 -0.17% ANY8,000 +0.25% AUTOWALLIS162.5 +0.31% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,143.49 -0.2% CETOP3,582.61 -0.45% CETOP NTR2,223.67 -0.45% BUX104,190.64 -0.09% MTELEKOM1,848 +1.65% MOL2,968 -1% OTP30,500 +0.23% RICHTER10,400 -0.76% OPUS590 -0.17% ANY8,000 +0.25% AUTOWALLIS162.5 +0.31% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,143.49 -0.2% CETOP3,582.61 -0.45% CETOP NTR2,223.67 -0.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Wifo
infláció
recesszió
feldolgozóipar
Ausztria

Padlóra került a szomszédunk: recesszió, infláció és elszállt energiaárak nyomják az osztrák gazdaságot

A drasztikus áramár-emelkedés új inflációs nyomást hozott, miközben a munkaerőpiac a recesszió jeleit mutatja. Az osztrák gazdaság továbbra is gyenge teljesítményt nyújt, a feldolgozóipar recesszióban van, és csak a közszolgáltatások területén látható növekedés.
VG/MTI
2025.08.11., 17:56

Az osztrák gazdaság helyzete továbbra is kedvezőtlen: a feldolgozóipar recesszióban maradt, és a tartós fellendülés jelei nem látszanak. A Wifo hétfőn publikált jelentése szerint a növekedést egyedül a közszolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások hajtják. A vállalati hangulat kismértékben javult ugyan, de a pesszimizmus továbbra is uralkodó.

Vienna, Austria dz?dz?dz? Architectural detail of the Graben, one of the most famous squares in Vienna's first district, the city center. osztrák gazdaság
Az osztrák gazdaság továbbra is gyenge teljesítményt nyújt, a feldolgozóipar recesszióban van, és csak a közszolgáltatások területén látható növekedés / Fotó: robertharding via AFP

A helyzetet rontja, hogy a villamos energia ára az év eleje óta harmadával nőtt, ami az inflációt az euróövezet átlagánál magasabb szintre emelte. A munkaerőpiac gyengeségét mutatja a növekvő munkanélküliség és az álláshirdetések csökkenő száma. Ugyanakkor a nők nyugdíjkorhatárának emelése jelentős foglalkoztatási növekedést hozott a 60 év felettiek körében, anélkül, hogy a fiatalokat kiszorította volna a munkaerőpiacról. Stefan Schiman-Vukan, a Wifo szakértője szerint ez az intézkedés hatékony eszköz lehet a munkaerőhiányos időszakokban.

Az osztrák gazdaság nincsen egyedül

Nemzetközi szinten az Egyesült Államokban a frissen bevezetett magas vámok lassítják a növekedést, gyorsítják az inflációt és növelik a munkanélküliséget. A második negyedévben ugyan nőtt a gazdasági teljesítmény az előzőhöz képest, de az egész első fél év gyengülő tendenciát mutatott, a jegybanki alapkamat pedig változatlan maradt. Az EU-val kötött júliusi megállapodás értelmében az amerikai alapvám 15 százalékra emelkedik, cserébe az EU egyes vámokat mérsékel, és 2028-ig jelentős energiabeszerzést, valamint tengerentúli beruházásokat vállal – a részletek és az amerikai elköteleződés mértéke azonban még kérdéses.

Kínában ezzel szemben túltermelés, exporttöbblet és az ingatlanválság miatt deflációs nyomás tapasztalható, miközben az euróövezet gazdasága viszonylag stabil, alacsony munkanélküliséggel és az EKB célértékének megfelelő inflációval.

Csőstül jön a baj az osztrákoknál: nem elég, hogy a gazdaság romokban, még Brüsszel is kipécézte őket

Nagyon nehéz év lehet az idei is Ausztriában, ahol két év recesszió után sem látszik érdemi fordulat, ráadásul nő a nyomás a nemrégiben megalakult kormányon, hogy további megszorításokat fogadjon el. Eközben egyre többször néznek szembe Brüsszel haragjával az osztrákok.

 

Infláció

Infláció
533 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Volodimir Zelesznkij

Zelenszkij a békecsúcs előtt fenyegeti Oroszországot: engedményekkel nem lehet békét teremteni – még nagyobb nemzetközi nyomást követel Moszkvára

Az ukrán elnök szerint a Moszkvának tett engedmények csak tovább húznák a háborút, ezért fokozni kell a nemzetközi nyomást.
2 perc
Otthon Start Program

Saját otthon és univerzális családtámogatás: ezt akarják leginkább a magyar fiatalok

Egy friss felmérés szerint ezek a vágyak ma is erős társadalmi elvárást tükröznek.
2 perc
infláció

Padlóra került a szomszédunk: recesszió, infláció és elszállt energiaárak nyomják az osztrák gazdaságot

A drasztikus áramár-emelkedés új inflációs nyomást hozott, miközben a munkaerőpiac a recesszió jeleit mutatja.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu