Döntött a bíróság: hatalmas, több milliárd dolláros pert veszített el a Shell – az olajcég nagyon csalódott

Az energiaóriás több ügyfele azt állította, hogy a gázszolgáltató a magasabb árakból való profitálás érdekében felbontotta a korábban már megkötött szállítási szerződéseket. Így a már egyszer eladott mennyiséget magasabb áron értékesítette a spot piacon – írja a Financial Times.

A Shell elveszítette a pert / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az ügyfelek – köztük a Shell, a BP, a kínai Sinopec és számos európai energiacég – 6,7 és 7,4 milliárd dollár közötti kártérítési igényt nyújtottak be az LNG-szolgáltatóval szemben, és választott bírósági eljárást kértek a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarától. A Venture Global azt nyilatkozta, hogy a szerződéses mennyiség 1,6 milliárd dollárról szólt.

Alex Munton, a washingtoni székhelyű Rapidan Energy Group tanácsadó cég elemzője szerint a választott bírósági eljárás eredménye jelentős győzelem a Venture Global számára. Hozzátette, hogy

az LNG-iparág azon ügyfelei, akik hosszú távú szállítási szerződéseket kötnek, hogy a szolgáltatók finanszírozhassák a gázlétesítmények építését, már elkezdték szigorítani a szerződéses feltételeket.

Kétes megítélésű társaság

A Michael Sabel volt bankár és Robert Pender ügyvéd által alapított Venture Global gyors terjeszkedésével átrajzolta az iparág erőviszonyait.

A cég szoros kapcsolatban áll a Trump-adminisztrációval, és 1 millió dollárral járult hozzá az elnök kampányához.

A Venture Global részvényei a döntést követően a tőzsdezárás utáni kereskedésben körülbelül 6 százalékkal emelkedtek, de még mindig a 25 dolláros kibocsátási ár kevesebb mint felén forognak.

A vállalat tagadta, hogy megszegte volna a szállítási szerződéseit, azzal érvelve, hogy nem tudott teljesíteni, miután a louisianai Calcasieu Pass nevű LNG-létesítménye még nem kezdte meg kereskedelmi működését.

A cég vis maiornak minősítette szerződéses kötelezettségeit, ügyfelei – a BP, a Shell, a Sinopec, a lengyel Orlen, a portugál Galp, a spanyol Repsol és az Edison – elutasították ezt az érvet, azonban a választott bíróságon megállta a helyét.