Pokrovszk környéke Donyeck várostól északkeletre fekszik, ahol naponta háborús fordulatokról számolnak be a jelentések. Az orosz és ukrán sajtó értesülései azonban a pokrovszki betörést illetően egyre jobban fedik egymást: az ukrán nemzeti gárda első hadtestének, az Azovnak sikerült elfoglalnia a Pokrovszkij irányban kijelölt védelmi vonalat — a hadtest a Facebook-oldalán számolt be az eredményről.

Az Azov speciális manőverelemei Pokrovszknál sikeresnek bizonyultak / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Azov jelentése szerint a harctéri helyzet továbbra is bonyolult és dinamikus. Az oroszok próbálnak előrenyomulni, miközben jelentős veszteségeket szenvednek el emberben és technikában. Pokrovszk elfoglalásához az Azov egységei állításuk szerint megtervezték és meghozták az ellenséges erők blokkolására irányuló döntéseket, intézkedéseket a kijelölt területen.

Pokrovszk elesett a csúcstalálkozó előtt

Demkó Attila külpolitikai szakértő szerint azon nem kell túl sokat elemezni, hogy mi van, ha az Azov sikeres lesz, mert Pokrovszk attól még előbb-utóbb elesik. Viszont stabilizálhatják a frontot a kiépített védelmi vonalon a várostól északra. Állítása szerint két héten belül aligha lesz tartós tűzszünet, az európai vezetőknek a tűzszünethez fűzött reménye hiú ábránd maradhat.

Sokat kell majd nyelnie Európának is, ahol az elit még egy éve is hitt az ukrán győzelemben – ami súlyos képet fest Európa vezetőinek realitásérzékeléséről –, talán Macron kivételével, aki pontosan látta, mi a helyzet, csak nem mondta ki. Mert ez van: vagy a teljes üresfejűség, doktriner hit vagy az, hogy aki látja is a valóságot, nem meri kimondani. Éveken át a „szalonból” való száműzés fenyegetett mindenkit, aki kimondta, hogy nem lesz itt semmilyen ukrán győzelem, megölték a valódi vitát – ahogy korábban a migráció ügyben is, és most maszatolhatják a katasztrófát..

Az Azov manővercsoportjai újra bevetésen

A több napon át tartó pokrovszki csatáról Takács Márk katonai szakértő is lépésről lépésre készített elemzéseket. A szakértő a Trump–Putyin-csúcstalálkozó által belengetett tűzszünetről és a harcok hevességének csökkenéséről úgy nyilatkozott, hogy az oroszoknak megvan a lehetőségük északnyugat felé fordítani a csapásirányt, ha a tárgyalások a számukra megfelelő irányba haladnak. Ezzel még mélyebbre juthatnak Kosztyantyinyivka nyugati és Pokrovszk északi oldalába. A tárgyalásokig azonban alacsonyabb intenzitásra kapcsol a két fél, teljes tűzszünet viszont nem várható.