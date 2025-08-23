Teljes a káosz, az európai posták nem szállítanak kereskedelmi csomagokat az Egyesült Államokba

A német, a dán, a svéd és az olasz posta azonnali hatállyal leállítja az Egyesült Államokba irányuló kereskedelmi csomagok útnak indítását, míg a francia és az osztrák szolgáltató hétfőtől, a brit pedig keddtől követi példájukat.

Az európai postai szolgáltatók nem tudnak mit kezdeni az amerikai vámváltozásokkal / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök júliusban írt alá rendeletet arról, hogy augusztus 29-től vámkötelessé válnak az eddig mentességet élvező, 800 dollár alatti értékű kereskedelmi árucikkek nemzetközi csomagküldeményei is. Vámmentesek ezentúl a rendelet szerint csak a 100 dollár alatti levelek, könyvek, ajándékok és egyéb kisebb csomagok lesznek.

Az összes európai posta leállíthatja az amerikai kereskedelmi kézbesítést

Több európai postai szolgáltató azért döntött a kézbesítések felfüggesztése mellett, mert nem tudják garantálni, hogy a csomagok augusztus 29. előtt megérkeznek az Egyesült Államokba. Tájékoztatásuk szerint nem egyértelmű, hogy pontosan mely árucikkekre vonatkoznak az új szabályok, az amerikai hatóságok ugyanis nem adtak megfelelő eligazítást, és nem volt elég idő sem a számítógépes rendszereket felkészíteni a változásokra. Az 51 európai postai szolgáltatót tömörítő PostEurop nevű szervezet jelezte: ha nem találnak megoldást augusztus 29-ig, várhatóan az összes tagvállalatuk hasonló intézkedéseket fog bevezetni.