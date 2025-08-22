Vlagyimir Putyinban nagyon bíznak az oroszok, és még jobban, mióta találkozott Trumppal

A legújabb közvélemény-kutatás szerint az oroszok közel 80 százaléka bízik Putyinban. Az augusztus 11. és 17. között végzett közvélemény-kutatásban 1800, 18 év feletti válaszadó vett részt — közölte a TASZSZ.

Az orosz nép többsége megbízik Putyin vezetésében egy új felmérés szerint / Fotó: Viacheslav Prokofiev / AFP

Putyin győzelme – és a részvételi arányok

Az Orosz Közvélemény-kutató Központ (VCIOM) által végzett felmérés szerint az orosz lakosság 79,2 százaléka bízik Vlagyimir Putyin elnökben.

A közvélemény-kutatás augusztus 11. és 17. között készült, 1600, 18 év feletti válaszadó részvételével. Ennek az időszaknak a közepén találkozott Putyin Alaszkában Donald Trump amerikai elnökkel, hogy az ukrajnai békekötés lehetőségéről tárgyaljanak, így a felmérés már tartalmazza az oroszok reakcióját. Természetesen csak részben, már csak azért is, mert a megbeszélt részletek csak később kaptak nyilvánosságot, sőt, még mindig derülhetnek ki fontos információk.

Amikor közvetlenül kérdezték meg az embereket, hogy bíznak-e Putyinban, a résztvevők 79,2 százaléka válaszolt igennel (0,9 százalékos növekedés), míg az elnök teljesítményének támogatottsága 1,4 százalékkal, 76,5 százalékra nőtt

– közölte a központ.

A felméréseket az intézet hetente végzi, és a dinamikája azt mutatja, a júniusi néhány hetes erodálódás után ismét nő a bizalom az elnökben, és meghaladja a múlt év végén mért 77,1-et. A többi orosz politikus bizalmi indexe mérföldekkel lemaradva követi, a második helyen álló Mihail Vlagyimirovics Misusztyin miniszterelnök 60,1 pontnál tart.

Ez nem békejelzés: Putyin szerint össznépi a háború támogatása Oroszországban.

A kormány és a bizalom

Összesen 51 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy jóváhagyja az orosz kormány országirányítását (0,3 százalékos növekedés), míg 51,6 százalék jóváhagyta Mihail Misusztyin miniszterelnök teljesítményét (0,2 százalékos csökkenés). A Misusztyinban bízók aránya 60,1 százalék volt (0,1 százalékos növekedés).

A parlamentben képviselt pártok vezetőivel kapcsolatban a megkérdezettek 34,4 százaléka bízik az Orosz Föderáció Kommunista Pártjának (CPRF) vezetőjében, Gennagyij Zjuganovban (0,2 százalékos növekedés), 30,5 százalék bízik Szergej Mironovban, az Igazságért Oroszország párt vezetőjében (1,2 százalékos növekedés), 22,3 százalék bízik Leonyid Szlutszkijban, az Orosz Liberális Demokrata Párt (LDPR) vezetőjében (0,7 százalékos növekedés), és 9,8 százalék bízik Alekszandr Nyecsajevben, az Új Emberek párt elnökében (nem történt változás).