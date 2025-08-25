Deviza
EUR/HUF397.14 +0.44% USD/HUF339.9 +0.65% GBP/HUF458.72 +0.55% CHF/HUF423.37 +0.59% PLN/HUF93.21 +0.44% RON/HUF78.57 +0.37% CZK/HUF16.18 +0.47% EUR/HUF397.14 +0.44% USD/HUF339.9 +0.65% GBP/HUF458.72 +0.55% CHF/HUF423.37 +0.59% PLN/HUF93.21 +0.44% RON/HUF78.57 +0.37% CZK/HUF16.18 +0.47%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,831.43 -0.65% MTELEKOM1,976 +0.61% MOL2,936 -0.47% OTP30,370 -1.14% RICHTER10,590 -0.94% OPUS587 +1.91% ANY7,920 0% AUTOWALLIS163.5 +0.93% WABERERS5,260 -0.38% BUMIX9,263.72 +0.34% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,189.38 +0.09% BUX104,831.43 -0.65% MTELEKOM1,976 +0.61% MOL2,936 -0.47% OTP30,370 -1.14% RICHTER10,590 -0.94% OPUS587 +1.91% ANY7,920 0% AUTOWALLIS163.5 +0.93% WABERERS5,260 -0.38% BUMIX9,263.72 +0.34% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,189.38 +0.09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Irán
Trump
tárgyalás
Putyin

Moszkva forródróton: három ok, amiért az alaszkai csúcs után Iránnal tárgyalt az orosz elnök

Telefonon tárgyalt Irán és Oroszország elnöke. Az iráni és orosz sajtószolgálat szerint Maszúd Peszeskján és Vlagyimir Putyin az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozó eredményeiről beszélt, azonban ennél több minden is lehetett terítéken.
VG
2025.08.25, 16:10
Frissítve: 2025.08.25, 16:26

Peszeskján üdvözölte Vlagyimir Putyin pozitív értékelését az alaszkai csúcstalálkozó eredményeiről — közölte az orosz TASZSZ hírügynökség. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök Oroszország Moszkva Kreml orosz-ukrán háború
Vlagyimir Putyin telefonon tárgyalt az iráni elnökkel / Fotó: Viacheslav Prokofiev / AFP

Téma: Trump és Putyin találkozója

A telefonbeszélgetésben az iráni elnök reményét fejezte ki, hogy Putyin amerikai kollégájával, Donald Trumppal folytatott tárgyalásai hozzájárulnak az ukrajnai válság megoldásához.

Remélem, hogy a megkötött megállapodások a gyakorlatban is a lehető leghamarabb megoldást hoznak az ukrajnai kérdésre.

– idézte Peszeskján szavait sajtószolgálata. 

Ködbe vesző részletek

Egyelőre nem minden részlete ismert annak, hogy miről tárgyalt az orosz0ukrán háború lezárásán kívül Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én az alaszkai Elmendorf–Richardson támaszponton. A tárgyalások után Putyin a médiának azt nyilatkozta, hogy a felek az ukrajnai konfliktus megoldására összpontosítottak. Felszólított arra is, hogy most már érdemes tiszta lappal tekinteni a kétoldalú kapcsolatokra, és hajlandók visszatérni az együttműködéshez. Putyin ezután meghívta Trumpot Moszkvába. Az amerikai vezető megjegyezte a tárgyalásokat követően, hogy a felek nem tudtak minden kérdésben megegyezni. 

Azzal, hogy Oroszország közeledne az Egyesült Államok partnerségéhez, megkockáztatja, hogy egy korábbi stratégiai partnerével, Iránnal találja szemben magát. 

 

Kiderült, Washington mekkora titkolózás közepette manőverezik a békekötés felé

Miért pont irán? 

  1. Stratégiai Partnerségi Megállapodás: Irán és Oroszország partnersége 2025 áprilisban csúcsosodott ki, amikor Putyin telefonon részvétét fejezte ki az iráni Bandar-Abbásznál található kikötőben történt robbanás áldozatai miatt. A két ország Stratégiai Partnerségi Megállapodásra lépett, amelynek keretében Vlagyimir Putyin biztosította Irán támogatását a következmények elhárításában. A szerződés megkötése, bár nem jelent katonai szövetséget, azonban Irán megtámadása esetén Oroszország nem nyújthat olyan segítséget az agresszornak, amely hozzájárulna az ellenséges cselekmények folytatásához, de segítséget nyújthat a felmerülő nézeteltérések rendezésében az ENSZ Alapokmánya és a nemzetközi jog más normái alapján.  

2. Nukleáris program: a Trump–Putyin-csúcstalálkozón a Kreml közvetítői ambícióját fejezhette ki Washington és Teherán között, amely az iráni atomprogram folytatására kecsegtető lehetőség. 

3. Energetikai partnerség: a Putyin–Peszeskján-telefonbeszélgetés során a felek biztosították egymást afelől, hogy tartják magukat a január 17-én kötött, Iránt és Oroszországot összefogó Átfogó Stratégiai Partnerségi Szerződéshez. Ez az együttműködés számos területre kihat: energetika, védelmi és biztonsági kérdések, kulturális-szociális együttműködés és a nukleáris energia békés célú alkalmazása. 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11845 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu