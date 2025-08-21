Bécs le akarja csapni Budapest kezéről a Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozót: az osztrák kancellár fűt-fát ígér az oroszoknak

„Fővárosunknak gazdag története van nemzetközi párbeszédek helyszíneként, és számos nemzetközi szervezetnek van itt székhelye – elsősorban az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek –, mindez kiváló keretfeltételeket kínál” – áll a szövetségi kancellária közleményében. A szövetségi kancellár kijelentette, hogy Budapest helyett Putyin és Zelenszkij Bécset is választhatja esetlegesen a tárgyalások helyszínéül.

Christian Stocker belengette a bécsi tárgyalások lehetőségét, Putyin elfogatóparancsát is felülírná / Fotó: Vienna.at

Mi van a büntetőbírósággal?

Az osztrák kancellár, Christian Stocker kifejezte kormányának szándékát, hogy együttműködjön a Nemzetközi Büntetőbírósággal (ICC), hogy elősegítse Putyin részvételét a tárgyalásokon. Az ICC 2023 márciusában elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen ukrán gyermekek erőszakos elrablásában való közreműködés miatt.

Svájc is felajánlotta, hogy otthont ad a tárgyalásoknak, Ignazio Cassis külügyminiszter kijelentette, hogy országa mentességet biztosítana Putyinnak a nemzetközi elfogatóparancs ellenére, ha részt venne az orosz–ukrán békekonferencián.

Úgy tűnik, Donald Trump most hátrébb lépne az ukrajnai háború béketárgyalásaitól

Tárgyalás Washingtonban

Trump és Putyin alaszkai találkozója után Zelenszkij és Trump hétfőn Washingtonban találkoztak, európai szövetségesek kíséretében, hogy megbeszéljék a békefolyamat megkezdését. Az Egyesült Államokba többek között Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, Ursula von der Leyen EU-bizottsági elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár is elutazott.

Berlinből érkező információk szerint Németország is részt szeretne venni Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában egy esetleges békemegállapodás keretében. A német részvétel formájáról azonban csak akkor döntenek, „ha egyetértés születik a tárgyalás kereteiről” – közölték berlini kormánykörök.

Sorban állnak az európai vezetők Putyin kegyeiért

Emmanuel Macron francia elnök korábban Genfet javasolta rendező városnak, és egy „semleges ország” közvetítését szorgalmazta a tárgyalásokon. Macron megjegyezte, hogy minden európai vezető, beleértve Zelenszkijt és Donald Trumpot is, egyetértett abban, hogy a találkozónak Európában kell megtörténnie. Közben elterjedt az az álhír is, hogy Trump tárgyalásokat folytatott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a Zelenszkij–Putyin-találkozó Budapesten való megrendezésének lehetőségéről.