Széleskörű visszahívást jelentett be egy patinás autógyártó

A Jaguar Land Rover több mint 120.000 Range Rover és Range Rover Sport járművet hív vissza az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) tájékoztatása szerint. Az NHTSA közleménye alapján a Jaguar Land Rover az első felfüggesztés csuklóinak megrepedése miatt hívja vissza a járműveket, ami a lengőkar leválását okozhatja, és balesetet okozhat– írja az Origo.

Az első felfüggesztés esetleges meghibásodása miatt hívnak vissza több mint 120 ezer Range Rovert / Fotó: shutterstock

A visszahívás a következő évjáratú Range Rover modelleket érinti:

2014-2017 között gyártott Range Rover,

2014-2017 között gyártott Range Rover Sport.

A potenciálisan érintett járművek száma: 121 509 – írja a USA Today.

A visszahívott járműveket a kereskedők ingyenesen átvizsgálják, és szükség szerint kijavítják vagy kicserélik a meghibásodott alkatrészeket.

A visszahívásokról szóló értesítő leveleket várhatóan szeptember 30-ig e-mailben küldik el a tulajdonosoknak.

Megkerestük a márka magyarországi importőrét, hogy az intézkedés érinti-e a magyar Range Rover tulajdonosokat – erről itt olvashat bővebben.