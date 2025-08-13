Deviza
Részvénypiac: ismét csúcsokat döntenek az indexek - ezt kell tudni a mai kereskedési nap előtt

Trump elnök vámtarifái egyelőre nem szivárogtak át az amerikai inflációba, viszont egyre valószínűbb, hogy szeptemberben kamatot csökkent az amerikai jegybank. A részvénypiac száguld, a Wall Street és a tokiói tőzsdeindex ismét történelmi csúcsra szökött fel, pluszban nyithatnak az európai indexek.
D. GY.
2025.08.13., 07:28

Tovább emelkedett a részvénypiac a szerdai ázsiai kereskedelemben, miután az amerikai infláció kedvezően alakult, és a japán gazdaságról is jó hírek érkeztek. 

részvénypiac
Új csúcsokra szökött fel a részvénypiac - mérsékelt az amerikai infláció, szeptemberben kamatot csökkenthet a Fed / Fotó: AFP

A Wall Street kedden új csúcsokra ért, amit az a növekvő bizonyosság hajtott, hogy a Federal Reserve jövő hónapban kamatot csökkent. 

  • A japán Nikkei először lépte át a 43 ezer pontos szintet, 
  • az ether kriptodeviza majdnem négyéves csúcsra emelkedett.

Megnyugodott a részvénypiac, enyhe az infláció, de lesz kamatcsökkentés

A nagyon várt amerikai inflációs adatok azt mutatták, hogy Trump elnök vámrendszere még nem szivárgott át a fogyasztói árakba. Japánban egy jelentés szerint a gyártók magabiztosabbá váltak az üzleti kilátásokkal kapcsolatban az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás után. 

Nyilvánvaló, hogy szinte bármilyen jó hír arra ösztönzi a befektetőket, hogy invesztáljanak, különösen a technológiai részvényekbe, annak ellenére, hogy azok ára igen magas 

idézi a Reuters Paco Chow, a Moomoo Australia and New Zealand üzletkötési vezetője elemzését. „A piacok 95 százalékos eséllyel árazzák, hogy a Fed öt héten belüli kamatot csökkent, és megnyugtatónak találják, hogy az infláció csak lassan kúszik felfelé, nem szabadul el” – tette hozzá Chow. 

 

  • A globális részvényeket összesítő MSCI All Country World Index második napja emelkedik, elérve a 948,54 pontot, ami új történelmi csúcs. 
  • A japán Nikkei részvényindex 1,4 százalékkal szaladt fel, így szintén második egymást követő napon döntött rekordot.
     

Az amerikai Munkaügyi Minisztérium adatai szerint a fogyasztói árindex júliusban év/év alapon 2,7 százalékkal emelkedett, ami valamivel alacsonyabb a Reuters által megkérdezett közgazdászok által várt 2,8 százaléknál. A Reuters Tankan felmérés szerint – amely a japán jegybank negyedéves tankan üzleti hangulatindexét követi – a japán ipar bizalmi indexe második egymást követő hónapban javult. Egy másik jelentés pedig azt mutatta, hogy Japán nagykereskedelmi inflációja lassult júliusban, ami alátámasztja a jegybank álláspontját, amely szerint az alapanyagköltségekből eredő felfelé irányuló árnyomás enyhülni fog.

A Wall Streeten az S&P 500 és a Nasdaq is rekordszintre emelkedett, miután Trump elnök aláírt egy rendeletet, amely további 90 napra felfüggeszti a háromszámjegyű vámokat a kínai importokra. 

  • A kereskedők 94 százalékos eséllyel áraznak egy szeptemberi Fed-kamatcsökkentést, 
  • egy nappal korábban 86, 
  • egy hónappal korábbi mintegy 57 százalék volt ez az arány. 

Mindenki nyugodjon meg, lesz amerikai munkaerőpiaci statisztika

A befektetők feszült figyelemmel várták az inflációs adatokat, mivel azok egy augusztus 1-jén közzétett, váratlanul gyenge foglalkoztatási jelentést követtek, ami táplálhatta volna a stagflációs aggodalmakat. Trump Stephen Miran Fehér Házi tanácsadót jelölte a jegybank egyik megüresedett igazgatótanácsi helyének ideiglenes betöltésére, ami spekulációkat indított el az elnöki befolyásról a monetáris politikára.
A Fehér Ház közölte, hogy „továbbra is tervben van”, hogy a Munkaügyi Statisztikai Hivatal havonta közzétegye a kiemelt figyelemmel kísért foglalkoztatási jelentést, miután Trump jelöltje a hivatal élére, E.J. Antoni, annak felfüggesztését javasolta. A munkaerőpiaci jelentés lehetséges leállítása 

nem tett jót az amerikai dollárnak, és csak arra ösztönözné a külföldi befektetőket, hogy felülvizsgálják az amerikai befektetéseik fedezeti arányait 

– írta Chris Weston, a Pepperstone kutatási vezetője egy elemzésében. 

Pluszban nyithatnak az európai tőzsdék

  • A dollár árfolyama alig változott, 147,84 jen volt. 
  • Az euró 0,1 százalékkal 1,1684 dollárra erősödött, miután az előző nap fél százalékkal drágult. 
  • A zöldhasú árfolyamát a főbb devizákkal szemben mérő dollárindex második napja csökkent. 
  • Az ether a kora reggeli kereskedésben 4 634,70 dollárt ért el – ez a legmagasabb szint 2021 decembere óta –, majd enyhén lefelé korrigált. 
  • Az amerikai WTI típusú nyersolaj ára 0,05 százalékkal 63,14 dollárra csökkent hordónként. 
  • Az arany ára az azonnali piacon alig változott, 3 348,1 dollár volt unciánként. 
  • A korai kereskedésben a pán-európai Euro Stoxx 50 határidős index 0,2 százalékkal, 
  • a német DAX határidős index 0,3 százalékkal, 
  • az FTSE határidős index 0,1 százalékkal emelkedett. 
  • Az amerikai S&P 500 e-mini határidős index alig változott.
Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
645 cikk

