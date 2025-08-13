Részvénypiac: ismét csúcsokat döntenek az indexek - ezt kell tudni a mai kereskedési nap előtt

Tovább emelkedett a részvénypiac a szerdai ázsiai kereskedelemben, miután az amerikai infláció kedvezően alakult, és a japán gazdaságról is jó hírek érkeztek.

Új csúcsokra szökött fel a részvénypiac - mérsékelt az amerikai infláció, szeptemberben kamatot csökkenthet a Fed / Fotó: AFP

A Wall Street kedden új csúcsokra ért, amit az a növekvő bizonyosság hajtott, hogy a Federal Reserve jövő hónapban kamatot csökkent.

A japán Nikkei először lépte át a 43 ezer pontos szintet,

az ether kriptodeviza majdnem négyéves csúcsra emelkedett.

Megnyugodott a részvénypiac, enyhe az infláció, de lesz kamatcsökkentés

A nagyon várt amerikai inflációs adatok azt mutatták, hogy Trump elnök vámrendszere még nem szivárgott át a fogyasztói árakba. Japánban egy jelentés szerint a gyártók magabiztosabbá váltak az üzleti kilátásokkal kapcsolatban az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás után.

Nyilvánvaló, hogy szinte bármilyen jó hír arra ösztönzi a befektetőket, hogy invesztáljanak, különösen a technológiai részvényekbe, annak ellenére, hogy azok ára igen magas

– idézi a Reuters Paco Chow, a Moomoo Australia and New Zealand üzletkötési vezetője elemzését. „A piacok 95 százalékos eséllyel árazzák, hogy a Fed öt héten belüli kamatot csökkent, és megnyugtatónak találják, hogy az infláció csak lassan kúszik felfelé, nem szabadul el” – tette hozzá Chow.

A globális részvényeket összesítő MSCI All Country World Index második napja emelkedik, elérve a 948,54 pontot, ami új történelmi csúcs.

A japán Nikkei részvényindex 1,4 százalékkal szaladt fel, így szintén második egymást követő napon döntött rekordot.



Az amerikai Munkaügyi Minisztérium adatai szerint a fogyasztói árindex júliusban év/év alapon 2,7 százalékkal emelkedett, ami valamivel alacsonyabb a Reuters által megkérdezett közgazdászok által várt 2,8 százaléknál. A Reuters Tankan felmérés szerint – amely a japán jegybank negyedéves tankan üzleti hangulatindexét követi – a japán ipar bizalmi indexe második egymást követő hónapban javult. Egy másik jelentés pedig azt mutatta, hogy Japán nagykereskedelmi inflációja lassult júliusban, ami alátámasztja a jegybank álláspontját, amely szerint az alapanyagköltségekből eredő felfelé irányuló árnyomás enyhülni fog.