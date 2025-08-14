Deviza
Történelmi csúcson a bitcoin, erősödnek az amerikai kamatcsökkentési várakozások - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni érdemes

Az amerikai kamatcsökkentési várakozások nyomán történelmi csúcsra drágult a bitcoin. A részvénypiac az orosz-amerikai csúcsra vár, a Wall Street indexei szintén rekordokat döntöttek, az ázsiai piac viszont lefelé korrigált kissé.
D. GY.
2025.08.14., 07:29

Az amerikai dollár nyomás alá került csütörtökön, a kereskedők tömegesen kezdtek arra spekulálni, hogy a Federal Reserve jövő hónapban kamatot csökkent. Ennek következtében a bitcoin árfolyama új csúcsra emelkedett, az ázsiai részvénypiac elmúlt napokban bekövetkezett ralija viszont megtorpant, miután a Wall Street  mutatói újabb történelmi csúcsokat értek el. 

részvénypiac
A részvénypiac kamatcsökkentési spekulációk lázában ég, történelmi csúcson a bitcoin / Fotó: AFP
  • Az MSCI ázsiai részvényeket mérő mutatója (amely a japán tőzsdeindexeket  nem tartalmazza) enyhén emelkedett, és a 2021 szeptemberi csúcs óta legmagasabb szintje közelében maradt. 
  • Az index követte a Wall Streetet, ahol az S&P 500 és a Nasdaq immár második egymást követő napon zártak új rekordmagasságban. 
  • Az MSCI összes országot lefedő globális részvényindexe szerdán egymást követő második kereskedési napon új rekordot ért el. 
  • A japán Nikkei-index viszont visszaesett egy hatnapos, erőteljes rali után, amely során először vitte át a 43 ezer pontos határt. 
  • A koreai és tajvani részvények szintén enyhén csökkentek. 
  • A kínai blue chip részvényindex, a CSI 300 és a hongkongi részvények viszont emelkedtek. 
  • A dollár kétéves mélypontra esett a főbb devizákkal szemben; változtak a várakozások az amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatban; az amerikai pénzügyminiszter nyilatkozata is erősítette az esélyét egy akár 50 bázispontos csökkentésnek. 
  • A japán jen háromhetes csúcsra, 146,38 jen/dollár szintre erősödött a korai kereskedésben.

Scott Bessent pénzügyminiszter szerdán azt mondta, hogy szeptemberben akár agresszív, fél százalékpontos kamatcsökkentés is lehetséges, miután a múlt heti, felülvizsgált munkaerőpiaci adatok azt mutatták, hogy májusban, júniusban és júliusban drasztikusan lassult a foglalkoztatás növekedése.

Fed esélylatolgatások, a részvénypiac megosztott az amerikai monetáris politika irányával kapcsolatban

A Goldman Sachs szerdai elemzésében közölte, hogy 

  • az amerikai jegybank az idén háromszor, 25 bázisponttal csökkentheti az irányadó rátát, majd 
  • 2026-ban további két csökkentést hajthat végre. 
  • A kereskedők már biztosra veszik a szeptemberi kamatcsökkentést, az 50 bázispontos vágás esélye pedig 7 százalékra nőtt az egy héttel korábbi 0 százalékról. 

Bár a héten közzétett, mérsékelt amerikai inflációs adat támogatta a kamatcsökkentési várakozásokat, néhány elemző óvatosságra intett, mondván, néhány hamarosan publikálandó adat még árnyalhatja a képet. 

Nem vagyunk annyira biztosak a szeptemberi 25 bázispontos kamatvágásban, mint a pénzpiacok, nem is beszélve egy 50 bázispontos csökkentésről

 – mondta a Reutersnek Carol Kong, a Commonwealth Bank of Australia közgazdásza és devizastratégája.
„A szeptemberi ülés előtt lesz még egy inflációs és egy foglalkoztatási adat, amelyek akár alá is áshatják a kamatcsökkentés indokoltságát” – tette hozzá.

Történelmi csúcson a bitcoin

A világ legnagyobb gazdaságában várható monetáris enyhítéssel kapcsolatos optimizmus új történelmi csúcsra, 124 002,49 dollárra repítette a bitcoint. Elemzők a közelmúlt pénzügyi szektorbeli reformjait is kedvező tényezőként említették a kriptodeviza számára.

  • A bitcoin 2025-ben eddig 32 százalékkal emelkedett, 
  • a második legnagyobb kriptodeviza, az Ethereum 41 százalékkal drágult, árfolyama alig marad el a 2021 novemberében elért történelmi csúcsától. 
  • Az árupiacon az arany ára 0,5 százalékkal 3 371 dollárra nőtt, 
  • a kőolaj ára pedig enyhén emelkedett, miután szerdán kéthavi mélypontot ért el. A befektetők a pénteki amerikai–orosz csúcstalálkozóra figyelnek, amelyen Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő vesz részt.

Minden szem az alaszkai csúcson, az olajkínálat várhatóan nem változik

Trump szerdán „súlyos következményekkel” fenyegette meg Putyint, ha az nem egyezik bele az ukrajnai békébe, ugyanakkor jelezte, hogy találkozójukat gyorsan követheti egy második, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt venne. Trump korábban azt mondta, hogy a harcok lezárásához mindkét félnek területcserébe kellene beleegyeznie, hogy véget vessenek a háborúnak. 

Bár a tűzszünet felé mutató előrelépés hiánya újabb olajpiaci vámokkal vagy szankciókkal való fenyegetést hozhat, szerintünk kicsi az esélye annak, hogy jelentős fennakadások legyenek az orosz olajkínálatban

 – írták a Goldman Sachs elemzői.

Hozzátették, hogy az orosz export nagy volumenű marad, a kereslet fenntartása érdekében akár további árengedmények is jöhetnek, és kulcsfontosságú vevők – India, különösen pedig Kína – várhatóan továbbra is szívesen működnek majd együtt Oroszországgal az energetikai területen, így elkerülhetők a nagyobb zavarok.

Trump múlt héten elnöki rendeletet írt alá, amely további 25 százalék vet ki az indiai exporttermékekre az Egyesült Államokban, arra hivatkozva, hogy az ország közvetlenül vagy közvetve orosz olajat importál. Utalt arra is, hogy hasonló vámokat vezethet be Kínával szemben.

