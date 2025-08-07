Deviza
Elkezdte árazni a békét a részvénypiac, még Trump újabb vámbombája se zaklatta fel a befektetőket

Az amerikai elnök 100 százalékos vámot vetne ki a csipimportra és szankciókkal fenyegeti az orosz olajat vásárló Indiát. A részvénypiac azonban inkább az orosz-ukrán háború lezárásában, és az amerikai technológiai szektor kedvező teljesítményében bízik.
D. GY.
2025.08.07., 07:57

Emelkedett az ázsiai részvénypiac csütörtökön, a japán részvények pedig rekordmagasságba szöktek, miután a kedvező amerikai gyorsjelentések és a Fed-kamatcsökkentési várakozások erősítették a befektetői hangulatot.

részvénypiac
Békét áraz a részvénypiac, a befektetők egyelőre nem idegeskednek Trump legújabb vámbombája miatt / Fotó: AFP

Az optimizmust tovább javította az a lehetőség, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozót tarthat az ukrajnai háború kapcsán – ez a hír a eurót is erősítette –, ugyanakkor árnyékot vetett az olajárak kilátásaira, mivel a kereskedők a Moszkvával szembeni további szankciók lehetőségét mérlegelték.

Egyelőre nem érdekli a vámháború a részvénypiacot

A font megőrizte erősödését, és egyhetes csúcs közelében maradt a Bank of England kamatdöntése előtt, amelytől az elemzők negyed százalékpontos kamatcsökkentést várnak. 

A piacok nagyrészt figyelmen kívül hagyták Trump legújabb vámintézkedéseit, köztük az Oroszországtól származó olajvásárlások miatt India ellen bevezetett további 25 százalékos vámot. Az amerikai félvezetőimportra kilátásba helyezett 100 százalékos vám se tépázta meg a befektetők idegeit. 

Bár a 100 százalékos vám megsemmisítőnek tűnik, a mentességek azon cégek számára, amelyek beruháznak az Egyesült Államokban – még ha még nem is kezdtek el termelni –, jelentősen csökkenthetik a gazdasági kitettséget 

idézi a Reuters a Barclays elemzését. Hozzátették azonban, hogy a mentességek mértéke nem világos, mert „természetesen nincsenek részletek”.

  • A japán Topix index 0,9 százalékkal történelmi csúcsra emelkedett, 
  • a technológiai fókuszú Nikkei index is hasonló mértékben nőtt. 
  • Tajvan részvényindexe 2,6 százalék ugrással több mint egyéves csúcsra emelkedett. Az idei évben amerikai beruházásokat bejelentő TSMC részvényei 4,4 százalékkal ugrottak meg. 
  • A KOSPI 0,6 százalékkal erősödött, miután Dél-Korea fő kereskedelmi megbízottja közölte, hogy a Samsung Electronics és az SK Hynix nem esnek a 100 százalékos vám hatálya alá. 
  • Hongkong Hang Seng indexe 0,5 százalékkal nőtt, 
  • a kínai blue-chip részvények csak kis mértékben emelkedtek. 
  • Az ausztrál részvények mérsékelten csökkentek, miután szerdán történelmi csúcsot értek el. 
  • A páneurópai STOXX 50 határidős index 0,3 százalék emelkedést jelzett előre az európai tőzsdenyitásban. 
  • Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései is pozitívak voltak: 
  • az S&P 500 0,2, a Nasdaq index szintén 0,2 százalékkal emelkedett. 
  • Szerdán az S&P 500 index 0,7 százalékkal, a Nasdaq Composite 1,2 százalékkal emelkedett. 

Úgy tűnik, hogy a Wall Street visszanyerte a lendületét

 – írta Kyle Rodda, a Capital.com elemzője. „Ugyanakkor továbbra is fennállnak lefelé mutató kockázatok. A hivatalos adatokban egyre több negatív meglepetés tapasztalható” – tette hozzá. „Az értékelések is feszítettek, az előretekintő ár-nyereség arány (P/E) négyéves csúcson van. A kereskedelmi bizonytalanság pedig továbbra is fennáll.”

Tovább erősödnek az amerikai kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások

Az amerikai dollár csütörtökön tovább gyengült a főbb devizákkal szemben, mivel a Federal Reserve enyhébb monetáris politikájával kapcsolatos várakozások erősödtek – ezt támogatta több gyenge makrogazdasági adat, köztük a pénteki gyenge foglalkoztatási jelentés –, valamint Trump azon törekvése, hogy új, „galamblelkű”, vagyis lazább monetáris politikai irányvonalat képviselő jelölteket nevezzen ki a Fed vezetésébe. Jerome Powell jelenlegi Fed-elnök mandátuma jövő májusban jár le. 

  • A dollárindex (USD), amely az amerikai deviza árfolyamát hat másikkal szemben méri, enyhén csökkent 98,127 pontra, folytatva a szerdai 0,6 százalékos esést. 
  • Az euró 0,1 százalékkal 1,1672 dollárra drágult, miután az előző nap 0,7 százalékkal emelkedett a kurzusa. 
  • A font 0,1 százalékkal 1,3366 dollárra erősödött. A Bank of England várhatóan ötödször is kamatot csökkent 12 hónapon belül, de a tartós inflációs aggodalmak megoszthatják a döntéshozókat, és bizonytalanná teszik a jövőbeni lépéseket. 
  • A zöldhasú 147,36 jenes árfolyamon stagnált a japán jennel szemben. 
  • Az arany ára 0,3 százalékkal unciánként 3 378 dollárra emelkedett - a gyengülő dollár hatásaként. 
  • A kőolaj ára ötnapos esés után pattant vissza, annak ellenére, hogy továbbra is bizonytalanság övezi az orosz szankciókat és a Trump-féle vámintézkedések globális növekedésre gyakorolt hatását. 
  • A Brent nyersolaj határidős jegyzése 58 centtel, 0,9 százalékkal hordónként 67,47 dollárra emelkedett, 
  • az amerikai WTI 64 centtel, egy százalékkal 64,99 dollárra drágult.
