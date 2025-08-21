Részvénypiacok: a világ szeme az amerikai jegybankár-konferencián - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Az amerikai dollár csütörtökön egyhetes csúcsa alatt mozgott, az ázsiai részvénypiac vegyesen teljesített. A befektetők háromnapnyi hírcunamira készülnek a Federal Reserve éves, Jackson Hole-i konferenciájáról. Az eseményen a világ minden tájáról érkező jegybankárok vesznek részt, a legnagyobb várakozás Jerome Powell, a Fed elnökének pénteki beszédére irányul, ez adhat iránymutatást arra nézve, hogy az amerikai jegybank csökkent-e kamatot szeptemberben.
Az amerikai határidős részvényindexek lefelé mutattak:
A részvénypiacokon jelenleg medvehangulat uralkodik. Az árfolyamok kezdik beárazni, hogy Jackson Hole csalódást okoz; kétségek vetődtek fel azzal kapcsolatban, hogy a Fed valóban olyan agresszívan fordul-e a lazítás irányába, mint amit a kamatpiacok sugallnak – vagy fordul-e egyáltalán
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Kyle Rodda, a Capital.com elemzője.
A kereskedők jelenleg körülbelül 80 százalék esélyt adnak egy negyedpontos kamatcsökkentésnek szeptember 17-én, és az év hátralévő részére összesen 52 bázispontnyi lazítást áraznak. Szerdán még 84 százalék volt a szeptemberi kamatvágás esélye.
Jerome Powell Fed-elnök korábban azt mondta, egyelőre vonakodik a kamatcsökkentéstől a vámok által okozott áremelkedési nyomás veszélye miatt.
A jegybank júliusi ülésének jegyzőkönyve – ahol a döntéshozók változatlanul hagyták a kamatot – azt sugallta, hogy Michelle Bowman, a felügyeletért felelős alelnök, valamint Christopher Waller kormányzó voltak az egyedüliek, akik kamatcsökkentést szorgalmaztak.
A szeptemberi kamatvágásra vonatkozó várakozások a hónap elején közzétett, a vártnál gyengébb foglalkoztatási adatok után erősödtek, majd a fogyasztói árindex is a lazítás irányába mutatott; a vámok nem hajtották fel az inflációt. Ugyanakkor a múlt heti, vártnál magasabb termelői árindex viszont inflációs nyomásra utalt. Trump korábbi nyomásgyakorlása a Fed feletti befolyás növelésére idén már egyszer megrémítette a befektetőket, a dollár akkor meredeken esett. A legutóbbi fejleményeket azonban viszonylag nyugodtan fogadta a piac: a dollárindex csütörtökön 98,252 ponton állt, miután szerdán elérte az augusztus 12. óta legmagasabb, 98,441 pontos szintet.
A Fed és az amerikai kormányzat közötti feszültség erősödik
– mondta Rodrigo Catril, a National Australia Bank stratégiája. „Trump Stephen Mirant, saját emberét nevezte ki a testület döntéshozói közé, ami újabb szavazatot hozhat a szeptemberi kamatvágás mellett. Így összességében a Fed hétfős vezetéséből akár négyen is támogathatnák az alacsonyabb kamatokat” – tette hozzá. Trump a hónap elején jelölte Mirant, a Gazdasági Tanácsadók Tanácsának elnökét Fed-kormányzónak, Adriana Kugler váratlan lemondását követően.
Az olajárak emelkedtek, miután az Egyesült Államokban a nyersolaj- és üzemanyagkészletek a vártnál nagyobb mértékben csökkentek, erősítve a stabil keresletbe vetett bizalmat.
