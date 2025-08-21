Részvénypiacok: a világ szeme az amerikai jegybankár-konferencián - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Az amerikai dollár csütörtökön egyhetes csúcsa alatt mozgott, az ázsiai részvénypiac vegyesen teljesített. A befektetők háromnapnyi hírcunamira készülnek a Federal Reserve éves, Jackson Hole-i konferenciájáról. Az eseményen a világ minden tájáról érkező jegybankárok vesznek részt, a legnagyobb várakozás Jerome Powell, a Fed elnökének pénteki beszédére irányul, ez adhat iránymutatást arra nézve, hogy az amerikai jegybank csökkent-e kamatot szeptemberben.

Jerome Powell tavalyi beszéde Jackson Hole-ban – a részvénypiac a Fedtől vár iránymutatást / Fotó: AFP

Medvehangulatban a részvénypiacok

A japán Nikkei index 0,6 százalékkal esett a délelőtti kereskedésben, tovább távolodva a kedden elért rekordjától.

Annak ellenére, hogy a Wall Streeten az éjszaka technológiai részvények által generált eladási hullám zajlott, a japán csipgyártók vegyesen teljesítettek: az Advantest 3 százalékkal erősödött, a Tokyo Electron 2 százalékkal gyengült.

A dél-koreai KOSPI 0,9 százalékkal emelkedett, miután szerdán hathetes mélypontra süllyedt.

Ausztrália irányadó indexe 0,6 százalékkal erősödött, új történelmi csúcsot ért el.

A kínai blue chipek mutatója, a CSI 300 0,5 százalékkal emelkedett,

a hongkongi Hang Seng gyakorlatilag stagnált.

Az amerikai határidős részvényindexek lefelé mutattak:

a Nasdaq határidős jegyzése 0,2,

az S&P 500 futures 0,1 százalékkal esett.

Az éjszakai amerikai kereskedelemben a Nasdaq Composite 0,7,

az S&P 500 index 0,2 százalékkal gyengült.

A részvénypiacokon jelenleg medvehangulat uralkodik. Az árfolyamok kezdik beárazni, hogy Jackson Hole csalódást okoz; kétségek vetődtek fel azzal kapcsolatban, hogy a Fed valóban olyan agresszívan fordul-e a lazítás irányába, mint amit a kamatpiacok sugallnak – vagy fordul-e egyáltalán

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Kyle Rodda, a Capital.com elemzője.

Kamatcsökkentési kérdőjelek

A kereskedők jelenleg körülbelül 80 százalék esélyt adnak egy negyedpontos kamatcsökkentésnek szeptember 17-én, és az év hátralévő részére összesen 52 bázispontnyi lazítást áraznak. Szerdán még 84 százalék volt a szeptemberi kamatvágás esélye.

Jerome Powell Fed-elnök korábban azt mondta, egyelőre vonakodik a kamatcsökkentéstől a vámok által okozott áremelkedési nyomás veszélye miatt.

A jegybank júliusi ülésének jegyzőkönyve – ahol a döntéshozók változatlanul hagyták a kamatot – azt sugallta, hogy Michelle Bowman, a felügyeletért felelős alelnök, valamint Christopher Waller kormányzó voltak az egyedüliek, akik kamatcsökkentést szorgalmaztak.