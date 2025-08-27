A Fed körüli harcokra figyelnek a befektetők, mindenki az Nvidia gyorsjelentést várja - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Stabil maradt a részvénypiac Ázsiában a Nvidia, az MI-vezető vállalatának közelgő gyorsjelentése előtt. Az Nvidia eredményei rövid távon meghatározhatják a kockázati hangulatot. Az amerikai dollár gyengélkedett, a befektetők továbbra is idegesek a Federal Reserve függetlenségét érő támadások miatt.

Az Nvidia gyorsjelentésére vár a részvénypiac / Fotó: AFP

Az amerikai államkötvényhozam-görbe meredekebbé vált, miután Donald Trump elnök hétfőn elrendelte Lisa Cook, a Fed kormányzójának elbocsátását – ez példátlan lépés, amely jogi csatározásokhoz vezethet, miután Cook ügyvédje közölte, hogy keresetet nyújt be az intézkedés megakadályozására.

A Fed körüli csatározásokra figyel a részvénypiac, jön az Nvidia gyorsjelentés

A Fed kijelentette, hogy tiszteletben tartja a bíróság Lisa Cook ügyében hozott döntését, de a valóság az, hogy nehéz helyzetbe került

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Prashant Newnaha, a TD Securities ázsiai–csendes-óceáni régióra szakosodott vezető kötvénypiaci stratégája.„Ha a bíróság Trump javára dönt, az potenciálisan azt jelenti, hogy Jerome Powell elnök is elbocsátható, mivel engedélyezte volna, hogy egy nem Fed-alkalmazott hozzon döntéseket a Fed igazgatótanácsa nevében” – tette hozzá arra az esetre utalva, ha Cook a bírósági határozat megszületéséig tovább szolgálna.

A rövidebb lejáratú hozamok nagyobb mértékben estek, mint a hosszabbak, ami a hozamgörbe meredekebbé válását okozta.

A két éves amerikai államkötvény hozama, amely jellemzően a kamatvárakozásokkal mozog együtt, kora reggel 3,654 százalékra esett Ázsiában, ami május óta a legalacsonyabb szint,

a 30 éves papír hozama 1,5 bázisponttal magasabban, 4,923 százalékon állt.

Trump ismételten bírálta Powellt és a döntéshozókat, amiért nem vágták a kamatokat. A piaci elemzők Powell múlt heti, Jackson Hole-ban tett nyilatkozatát úgy értelmezték, hogy kamatcsökkentések jöhetnek. Ennek következtében a befektetők most a jövő hónapra áraznak egy csökkentést, a kereskedők 84 százalék esélyt látnak arra, hogy a Fed szeptemberben lép, és több mint 100 bázispontnyi lazítást várnak júniusig.

A piacok olyan forgatókönyvet áraznak, amelyben Trump többséget szerez a kormányzótanácsban, megteremtve a terepet a kamatvágások gyorsabb és korábbi érkezésének

– mondta Newnaha.