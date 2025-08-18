Részvénypiac: az amerikai kamatvágási várakozások új csúcsokra repíthetik az indexeket - minden, ami a mai tőzsdenap előtt fontos

Emelkedett a részvénypiac hétfőn Ázsiában. Az amerikai kamatpolitika szempontjából eseménydús hét várható, az olajárak viszont csökkentek, mivel az orosz szállításokat érintő kockázatok némileg enyhülni látszottak. A kockázatvállalási hajlandóság általános erősödése Japánban és Tajvanon is történelmi csúcsokra repítette az indexeket, míg a kínai blue chipek tíz hónapos rekordot döntöttek.

Új csúcsokon az amerikai és az ázsiai részvénypiac - erősödnek a kamatcsökkentési várakozások / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök az elemzések szerint közelebb került Moszkva álláspontjához; a múlt pénteki alaszkai találkozója után Vlagyimir Putyin orosz elnökkel inkább egy békemegállapodás felé hajlik, nem pedig egy azonnali tűzszünet felé. Trump hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel találkozik, hogy a következő lépésekről egyeztessenek, bár konkrét javaslatok egyelőre nem ismertek.

Jegybankár dzsembori Jackshon Hole-ban - mindenki Powelltől vár iránymutatást

A hét legfontosabb gazdasági eseménye a Kansas City Fed augusztus 21–23. között megrendezett jackson hole-i szimpóziuma lesz, ahol Jerome Powell elnök a gazdasági kilátásokról és a jegybanki politikáról tart beszédet.

Powell valószínűleg jelezni fogja, hogy a foglalkoztatási és inflációs mandátumokkal kapcsolatos kockázatok kezdik kiegyensúlyozni egymást, ezzel megágyazva annak, hogy a Fed visszatérjen a semleges kamatszinthez

– mondta a Reutersnek Andrew Hollenhorst, a Citi Research vezető közgazdásza. „Ugyanakkor az amerikai jegybankelnök várhatóan nem teszi le előre a voksát egy szeptemberi kamatcsökkentés mellett, megvárja az augusztusi munkaerőpiaci és inflációs adatokat” – tette hozzá. „Ez nagyjából semleges hatású lenne a piacokra, amelyek már most teljes mértékben beáraztak egy szeptemberi csökkentést.”

Pluszban nyithatnak az európai tőzsdék

A piac körülbelül 85 százalék esélyt áraz egy negyed százalékpontos kamatvágásra a Fed szeptember 17-i ülésén, és további enyhítést áraztak be decemberre. A várhatóan globálisan is csökkenő hitelfelvételi költségekre vonatkozó várakozás támogatta a részvénypiacokat:

a japán Nikkei-index 0,9 százalékkal új történelmi csúcsra erősödött.

Az MSCI ázsiai-csendes-óceáni részvényindexe (amely nem tartalmazza a japán tőzsdemutatókat) enyhén csökkent, miután múlt héten négyéves rekordot ért el.

A kínai blue chipek százalékkal emelkedtek, így az idei negyedéves nyereségük már közel 8 százalék.

Az EUROSTOXX 50 és a FTSE határidős jegyzései 0,2 százalékkal,

a nénmet DAX 0,1 százalékkal erősödött.

Újabb történelmi csúcson az amerikai részvénypiac

Az S&P 500 határidős indexe 0,2, a Nasdaq-é 0,3 százalékkal emelkedett, mindkettő közel történelmi csúcson áll.

A részvényárakat támogatta az erős gyorsjelentési szezon:

az S&P 500 egy részvényre jutó nyeresége 11 száazlékkal nőtt az előző évhez képest,

a cégek 58 százaléka emelte éves előrejelzését.

A technológiai óriások eredményei továbbra is kiemelkedők. Bár az Nvidia még nem jelentett, a Magnificent 7 (a ltegnagyobb tech-óriások) egy részvényre jutó nyeresége (EPS) éves szinten 26 százalékkal nőtt a második negyedévben, ami 12 százalékkal haladta meg a várakozásokat

– jegyezték meg a Goldman Sachs elemzői. „