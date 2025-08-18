Részvénypiac: az amerikai kamatvágási várakozások új csúcsokra repíthetik az indexeket - minden, ami a mai tőzsdenap előtt fontos

Emelkedett a részvénypiac hétfőn Ázsiában. Az amerikai kamatpolitika szempontjából eseménydús hét várható, az olajárak viszont csökkentek, mivel az orosz szállításokat érintő kockázatok némileg enyhülni látszottak. A kockázatvállalási hajlandóság általános erősödése Japánban és Tajvanon is történelmi csúcsokra repítette az indexeket, míg a kínai blue chipek tíz hónapos rekordot döntöttek.
Donald Trump amerikai elnök az elemzések szerint közelebb került Moszkva álláspontjához; a múlt pénteki alaszkai találkozója után Vlagyimir Putyin orosz elnökkel inkább egy békemegállapodás felé hajlik, nem pedig egy azonnali tűzszünet felé. Trump hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel találkozik, hogy a következő lépésekről egyeztessenek, bár konkrét javaslatok egyelőre nem ismertek.
A hét legfontosabb gazdasági eseménye a Kansas City Fed augusztus 21–23. között megrendezett jackson hole-i szimpóziuma lesz, ahol Jerome Powell elnök a gazdasági kilátásokról és a jegybanki politikáról tart beszédet.
Powell valószínűleg jelezni fogja, hogy a foglalkoztatási és inflációs mandátumokkal kapcsolatos kockázatok kezdik kiegyensúlyozni egymást, ezzel megágyazva annak, hogy a Fed visszatérjen a semleges kamatszinthez
– mondta a Reutersnek Andrew Hollenhorst, a Citi Research vezető közgazdásza. „Ugyanakkor az amerikai jegybankelnök várhatóan nem teszi le előre a voksát egy szeptemberi kamatcsökkentés mellett, megvárja az augusztusi munkaerőpiaci és inflációs adatokat” – tette hozzá. „Ez nagyjából semleges hatású lenne a piacokra, amelyek már most teljes mértékben beáraztak egy szeptemberi csökkentést.”
A piac körülbelül 85 százalék esélyt áraz egy negyed százalékpontos kamatvágásra a Fed szeptember 17-i ülésén, és további enyhítést áraztak be decemberre. A várhatóan globálisan is csökkenő hitelfelvételi költségekre vonatkozó várakozás támogatta a részvénypiacokat:
Az S&P 500 határidős indexe 0,2, a Nasdaq-é 0,3 százalékkal emelkedett, mindkettő közel történelmi csúcson áll.
A részvényárakat támogatta az erős gyorsjelentési szezon:
A technológiai óriások eredményei továbbra is kiemelkedők. Bár az Nvidia még nem jelentett, a Magnificent 7 (a ltegnagyobb tech-óriások) egy részvényre jutó nyeresége (EPS) éves szinten 26 százalékkal nőtt a második negyedévben, ami 12 százalékkal haladta meg a várakozásokat
– jegyezték meg a Goldman Sachs elemzői. „
E héten a fogyasztói kiadások alakulásáról is fontos információk látnak napvilágot, közzéteszik gyorsjelentéseiket a legnagyobb amerikai kiskereskedelmi láncok, így a Home Depot, a Target, a Lowe’s és a Walmart is.
