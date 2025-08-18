Deviza
Részvénypiac: az amerikai kamatvágási várakozások új csúcsokra repíthetik az indexeket - minden, ami a mai tőzsdenap előtt fontos

Nehéz feladat előtt áll Trump elnök; a péneki alaszaki csúcstalákozón kialakult egyezséget kéne lenyomni az ukránok és Európa torkán. Az amerikai jegybank által a héten rendezendő konferencián fontos részletek derülhetnek ki a Fed kamatpolitikájáról, a részvénypiac és a kötvénypiac is árgus szemekkel figyel. A kamatcsökkentési várakozások új csúcsokra repítették az amerikai és az ázsiai részvényindexeket.
D. GY.
2025.08.18., 07:21

Emelkedett a részvénypiac hétfőn Ázsiában. Az amerikai kamatpolitika szempontjából eseménydús hét várható, az olajárak viszont csökkentek, mivel az orosz szállításokat érintő kockázatok némileg enyhülni látszottak. A kockázatvállalási hajlandóság általános erősödése Japánban és Tajvanon is történelmi csúcsokra repítette az indexeket, míg a kínai blue chipek tíz hónapos rekordot döntöttek.

részvénypiac
Új csúcsokon az amerikai és az ázsiai részvénypiac - erősödnek a kamatcsökkentési várakozások / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök az elemzések szerint közelebb került Moszkva álláspontjához; a múlt pénteki alaszkai találkozója után Vlagyimir Putyin orosz elnökkel inkább egy békemegállapodás felé hajlik, nem pedig egy azonnali tűzszünet felé. Trump hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel találkozik, hogy a következő lépésekről egyeztessenek, bár konkrét javaslatok egyelőre nem ismertek.

Jegybankár dzsembori Jackshon Hole-ban - mindenki Powelltől vár iránymutatást

A hét legfontosabb gazdasági eseménye a Kansas City Fed augusztus 21–23. között megrendezett jackson hole-i szimpóziuma lesz, ahol Jerome Powell elnök a gazdasági kilátásokról és a jegybanki politikáról tart beszédet. 

Powell valószínűleg jelezni fogja, hogy a foglalkoztatási és inflációs mandátumokkal kapcsolatos kockázatok kezdik kiegyensúlyozni egymást, ezzel megágyazva annak, hogy a Fed visszatérjen a semleges kamatszinthez

 – mondta a Reutersnek Andrew Hollenhorst, a Citi Research vezető közgazdásza. „Ugyanakkor az amerikai jegybankelnök várhatóan nem teszi le előre a voksát egy szeptemberi kamatcsökkentés mellett, megvárja az augusztusi munkaerőpiaci és inflációs adatokat” – tette hozzá. „Ez nagyjából semleges hatású lenne a piacokra, amelyek már most teljes mértékben beáraztak egy szeptemberi csökkentést.” 

Pluszban nyithatnak az európai tőzsdék

A piac körülbelül 85 százalék esélyt áraz egy negyed százalékpontos kamatvágásra a Fed szeptember 17-i ülésén, és további enyhítést áraztak be decemberre. A várhatóan globálisan is csökkenő hitelfelvételi költségekre vonatkozó várakozás támogatta a részvénypiacokat: 

  • a japán Nikkei-index 0,9 százalékkal új történelmi csúcsra erősödött. 
  • Az MSCI ázsiai-csendes-óceáni részvényindexe (amely nem tartalmazza  a japán tőzsdemutatókat) enyhén csökkent, miután múlt héten négyéves rekordot ért el. 
  • A kínai blue chipek százalékkal emelkedtek, így az idei negyedéves nyereségük már közel 8 százalék.
  • Az EUROSTOXX 50 és a FTSE határidős jegyzései 0,2 százalékkal, 
  • a nénmet DAX 0,1 százalékkal erősödött.

Újabb történelmi csúcson az amerikai részvénypiac

Az S&P 500 határidős indexe 0,2,  a Nasdaq-é 0,3 százalékkal emelkedett, mindkettő közel történelmi csúcson áll.
A részvényárakat támogatta az erős gyorsjelentési szezon: 

  • az S&P 500 egy részvényre jutó nyeresége 11 száazlékkal nőtt az előző évhez képest, 
  • a cégek 58 százaléka emelte éves előrejelzését.

A technológiai óriások eredményei továbbra is kiemelkedők. Bár az Nvidia még nem jelentett, a Magnificent 7 (a ltegnagyobb tech-óriások) egy részvényre jutó nyeresége (EPS) éves szinten 26 százalékkal nőtt a második negyedévben, ami 12 százalékkal haladta meg a várakozásokat

 – jegyezték meg a Goldman Sachs elemzői. „

E héten a fogyasztói kiadások alakulásáról is fontos információk látnak napvilágot, közzéteszik gyorsjelentéseiket a legnagyobb amerikai kiskereskedelmi láncok, így a Home Depot, a Target, a Lowe’s és a Walmart is. 

Kötvénypiac, deviza és árupiac

  • A Fed lazításának esélye lenyomta a rövid lejáratú amerikai állampapírok hozamát, 
  • a hosszabb lejáratúakat a stagfláció kockázata és a hatalmas költségvetési hiány nyomja, így a hozamgörbe a 2021 óta legmeredekebb lett. 
  • Az európai kötvényekre is nyomást gyakorol a várható nagyobb védelmi kiadások miatti eladósodás, ami a német hosszú hozamokat 14 éves csúcsra repítette. 
  • A dollárt szintén gyengítette a Fed várható lazítása: múlt héten 0,4 százalékkal esett a legfontosabb kereskedelmi partnerek devizáiból összeállított (a forgalommal súlyozott) devizakosárral szemben, és 97,851 ponton zárt. 
  • A jenhez képest a zöldhasú 147,46-on állt, 
  • az euró 1,1701 dolláron stabilizálódott, miután múlt héten 0,5 százalékkal erősödött. 
  • Az arany unciánként 3343 dolláron stagnált, miután múlt héten 1,9 százalékkal esett. 
  • Az olajárak gyengélkedtek, mivel Trump visszalépett attól, hogy további korlátozásokat vezessen be az orosz olajexporttal szemben. A Brent 0,2 százalékkal 65,74 dollárra, 
  • az amerikai WTI 0,1 százalékkal 62,76 dollárra csökkent hordónként.
