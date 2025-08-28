Aggodalmak a részvénypiacon, folytatódik a Trump–Fed-boxmeccs – minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Ingadozott az ázsiai részvénypiac a csütörtöki kereskedelemben; a mesterségesintelligencia-piac irányadó vállalata, az Nvidia ugyan remek gyorsjelentést tett közzé, viszont a kínai üzletág kilátásaival kapcsolatban aggodalmak vetődtek fel. Eközben a dollár is ingatag maradt, a befektetők rövid távú kamatcsökkentésre fogadnak.

Az Nvdia rossz híreire reagálva korrigálhat a részvénypiac / Fotó: Anadolu via AFP

Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe (amely nem tartalmazza a japán indexeket) nyereségek és veszteségek között ingadozott, legutóbb 0,2 százalék mínuszban állt, ugyanis az amerikai határidős részvényindexeket lefelé húzta az Nvidia részvényeinek tőzsdezárás utáni gyengülése. A csipgyártó és tervező nagyvállalat a világ legértékesebb vállalatává vált.

Nvidia: hoztam is, meg nem is, nagy kérdés a kínai üzletág

Egy ilyen erőteljes emelkedés után a befektetői kitettség túlzottá vált, így kevés mozgástér maradt a csalódásra

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Charu Chanana, a Saxo szingapúri vezető befektetési stratégája. „Némi áthúzódó hatásra számíthatunk” – tette hozzá, bár szerinte ez valószínűleg nem fogja megingatni a szélesebb körű befektetői bizalmat. „Az ázsiai csipgyártók – különösen Koreában és Tajvanon – állnak a legszorosabb kapcsolatban az Nvidiával, így ők érzik majd leginkább a nyomást.”

Az S&P 500 e-mini határidős index 0,2 százalékkal,

a Nasdaq határidős kontraktusai pedig 0,4 százalékkal estek az Nvidia gyorsjelentése után, miután egy kétnapos emelkedés friss rekordra repítette az amerikai tőzsdéket.

A befektetők fő aggodalma az Nvidia kínai üzletágára összpontosult, amely a Washington és Peking közötti kereskedelmi háború közepette bizonytalanná vált.

„Arra számítunk, hogy a részvény enyhén gyengül, miután a negyedéves eredmények és a kilátások nagyjából megfeleltek a várakozásoknak, miközben a befektetői elvárások magasak voltak” – írták a Goldman Sachs elemzői. „A vezetőség jelezte, hogy a negyedévben egyetlen H20 terméket sem szállítottak Kínába.”

Ingadozottt az ázsiai részvénypiac

A japán részvények ingadoztak, miután a Kyodo hírügynökség csütörtökön közölte, hogy Akazawa Rjósei, Japán legfőbb kereskedelmi tárgyalója lemondta tervezett amerikai látogatását, ahol a múlt hónapban kötött kereskedelmi megállapodás részleteit tisztázták volna.

A Nikkei 225 index legutóbb 0,4 százalékos pluszban állt.

A koreai részvények 0,3 százalékkal emelkedtek, miután a koreai jegybank az elemzői várakozásoknak megfelelően változatlanul 2,5 százalékon tartotta az alapkamatot.

A hongkongi részvények viszont estek: a Hang Seng Index egy százalékkal gyengült, élén a Meituan 9,7 százalékos zuhanásával; a kínai ételkiszállító óriás szerdán a második negyedéves profitjának csökkenéséről számolt be.

A devizapiacokon a dollár gyengülőben volt, a kereskedők egyre inkább kamatcsökkentést áraznak a jövő hónapra,

Éleződik a meccs Trump és a Fed között

Jerome Powell Fed-elnök legutóbbi enyhülő hangvételű nyilatkozata és Donald Trump elnök központi bank feletti befolyásszerzési törekvései nyomán.