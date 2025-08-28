Deviza
Aggodalmak a részvénypiacon, folytatódik a Trump–Fed-boxmeccs – minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Lassuló növekedést vár a világ talán legfontosabb csipgyártója, az Nvidia, az igazi kérdés a kínai üzletág sorsa. A részvénypiac gyengüléssel reagált a hírre. A befektetők fixre veszik az amerikai jegybank szeptemberi kamatcsökkentését, a kérdés csak az, hogy ezt követően mit lép a Fed.
D. GY.
2025.08.28., 07:46

Ingadozott az ázsiai részvénypiac a csütörtöki kereskedelemben; a mesterségesintelligencia-piac irányadó vállalata, az Nvidia ugyan remek gyorsjelentést tett közzé, viszont a kínai üzletág kilátásaival kapcsolatban aggodalmak vetődtek fel. Eközben a dollár is ingatag maradt, a befektetők rövid távú kamatcsökkentésre fogadnak.

Az Nvdia rossz híreire reagálva korrigálhat a részvénypiac / Fotó: Anadolu via AFP

Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe (amely nem tartalmazza a japán indexeket) nyereségek és veszteségek között ingadozott, legutóbb 0,2 százalék mínuszban állt, ugyanis az amerikai határidős részvényindexeket lefelé húzta az Nvidia részvényeinek tőzsdezárás utáni gyengülése. A csipgyártó és tervező nagyvállalat a világ legértékesebb vállalatává vált.

Nvidia: hoztam is, meg nem is, nagy kérdés a kínai üzletág

Egy ilyen erőteljes emelkedés után a befektetői kitettség túlzottá vált, így kevés mozgástér maradt a csalódásra 

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Charu Chanana, a Saxo szingapúri vezető befektetési stratégája. „Némi áthúzódó hatásra számíthatunk” – tette hozzá, bár szerinte ez valószínűleg nem fogja megingatni a szélesebb körű befektetői bizalmat. „Az ázsiai csipgyártók – különösen Koreában és Tajvanon – állnak a legszorosabb kapcsolatban az Nvidiával, így ők érzik majd leginkább a nyomást.”

  • Az S&P 500 e-mini határidős index 0,2 százalékkal, 
  • a Nasdaq határidős kontraktusai pedig 0,4 százalékkal estek az Nvidia gyorsjelentése után, miután egy kétnapos emelkedés friss rekordra repítette az amerikai tőzsdéket.

A befektetők fő aggodalma az Nvidia kínai üzletágára összpontosult, amely a Washington és Peking közötti kereskedelmi háború közepette bizonytalanná vált. 

„Arra számítunk, hogy a részvény enyhén gyengül, miután a negyedéves eredmények és a kilátások nagyjából megfeleltek a várakozásoknak, miközben a befektetői elvárások magasak voltak” – írták a Goldman Sachs elemzői. „A vezetőség jelezte, hogy a negyedévben egyetlen H20 terméket sem szállítottak Kínába.”

Ingadozottt az ázsiai részvénypiac

A japán részvények ingadoztak, miután a Kyodo hírügynökség csütörtökön közölte, hogy Akazawa Rjósei, Japán legfőbb kereskedelmi tárgyalója lemondta tervezett amerikai látogatását, ahol a múlt hónapban kötött kereskedelmi megállapodás részleteit tisztázták volna. 

  • A Nikkei 225 index legutóbb 0,4 százalékos pluszban állt. 
  • A koreai részvények 0,3 százalékkal emelkedtek, miután a koreai jegybank az elemzői várakozásoknak megfelelően változatlanul 2,5 százalékon tartotta az alapkamatot. 
  • A hongkongi részvények viszont estek: a Hang Seng Index egy százalékkal gyengült, élén a Meituan 9,7 százalékos zuhanásával; a kínai ételkiszállító óriás szerdán a második negyedéves profitjának csökkenéséről számolt be. 
  • A devizapiacokon a dollár gyengülőben volt, a kereskedők egyre inkább kamatcsökkentést áraznak a jövő hónapra, 

Éleződik a meccs Trump és a Fed között

Jerome Powell Fed-elnök legutóbbi enyhülő hangvételű nyilatkozata és Donald Trump elnök központi bank feletti befolyásszerzési törekvései nyomán.

Trump a héten közölte, hogy meneszti Lisa Cook Fed-kormányzót, ami néhány befektetőben aggodalmat keltett a jegybank függetlensége miatt. Cook ügyvédje jelezte, hogy pert indít a Fehér Ház ellen. Trump már első elnöki ciklusában is nyomást gyakorolt a Fedre, hogy csökkentse a kamatokat, és az elmúlt hónapokban fokozta ezt a kampányt, miközben kulcspozíciók betöltésére igyekezett saját jelölteket kinevezni. 

Az elnök több százalékpontos kamatcsökkentést követelt, és Powell menesztésével is fenyegetett, bár ettől nemrégiben visszalépett.

  • A tízéves amerikai államkötvény hozama 4,2362 százalékra esett a szerdai 4,238 százalékos zárásról. 
  • A piac jelenleg 88,7 százalék valószínűséggel áraz egy 25 bázispontos kamatvágást a Fed szeptember 17-i ülésén, szemben az egy hónappal korábbi 61,9 százalékkal – derül ki a CME Group FedWatch eszközének adataiból. 
  • A dollár 0,1 százalékkal 147,275-re, esett a jennel szemben, 
  • az euró 0,1 százalékkal 1,16475 dollárra erősödött, így háromhetes nyerő szériáját folytatva eddig 2,02 százalék havi pluszt halmozott fel. 
  • Az árupiacon a Brent nyersolaj ára 0,5 százalékkal 67,74 dollárra csökkent hordónként. 
  • Az arany ára enyhén csökkent az azonnali piacon, a kurzus 0,2 százalékkal 3391,60 dollárra esett unciánként.
