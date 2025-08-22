Az egész világ az amerikai jegybankelnök beszédét várja - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni érdemes

Az ázsiai részvénypiac enyhén emelkedett pénteken a bizonytalan kezdés után, az aggodalmaskodó kereskedők Jerome Powell, a Federal Reserve elnökének beszédére várnak az éves Jackson Hole-i szimpóziumon. A pénzügyi piacok azt remélik, hogy Powell jelzést ad a szeptemberi kamatcsökkentés valószínűségéről, tekintettel a munkaerőpiac gyengülésének legutóbbi jeleire és a rövid távú gazdaságpolitikai kilátásokra.
A piacok idegesen várják a rendkívül fontos Jackson Hole-i beszédet
– mondta a Reutersnek Carol Kong, a Commonwealth Bank of Australia közgazdásza és devizastratégája Sydneyben.
A jen 148,45-ön stabil maradt az amerikai dollárral szemben, miután pénteken publikált adatok szerint júliusban a maginfláció meghaladta az elemzői várakozásokat és a jegybank inflációs célját.
Az amerikai dollárindex, amely a zöldhasú teljesítményét méri a főbb kereskedelmi partnerek devizáival szemben, 98,60-on stagnált négy egymást követő emelkedő nap után.
A kereskedők a Fed tisztviselőinek elmúlt napokban tett nyilatkozatait elemezték, az álláspontok többnyire tartózkodóak voltak a jövő havi kamatcsökkentéssel kapcsolatban.
A kereskedők a hónap elején közzétett, vártnál gyengébb foglalkoztatási adatok után növelték a szeptemberi kamatcsökkentésre vonatkozó tétjeiket, majd visszakoztak, miután az inflációs adatok azt mutatták, hogy a vámok nem okoztak jelentős áremelkedési nyomást. A CME Group FedWatch eszköze szerint a piac jelenleg 75 százalék eséllyel áraz egy szeptemberi kamatvágást, szemben a csütörtöki 82,4 százalékkal.
Kong szerint a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy Powell nem ad „egyértelmű jelzéseket” a Fed következő lépéseiről a kulcsfontosságú foglalkoztatási és inflációs adatok előtt.
A jelenlegi piaci helyzetben a kockázat egy erősebb dollár, különösen, ha Powell megkérdőjelezi a 25 bázispontos vágásra vonatkozó jelenlegi piaci várakozást.
A kereskedők értékelték azokat a jeleket, amelyek szerint az amerikai gazdasági aktivitás augusztusban gyorsult, miután az S&P Global PMI adatai 18 hónap óta a legerősebb növekedést mutatták a feldolgozóipari megrendelésekben.
Ugyanakkor az amerikai munkaerőpiac is gyengeségeket jelzett: az újonnan munkanélküli segélyért folyamodók száma a múlt héten közel három hónapja a legnagyobb mértékben nőtt, miközben az előző héten az ellátásban részesülők száma közel négyéves csúcsra emelkedett.
