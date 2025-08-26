Részvénypiac: feszült kereskedés várható Európában, csökkennek a határidős indexek - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

A dollár és a hosszabb lejáratú amerikai államkötvények értéke kedden esett, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy meneszt egy jegybanki kormányzót – példátlan lépésként, amely tovább gyengíti a Fed függetlenségébe és az amerikai eszközökbe vetett bizalmat. Az ázsiai részvénypiac követte a Wall Street tegnapi esését.

Lisa Cook, a Fed egyik kormányzója és Donald Trump amerikai elnök - a jegybank átalakítása gyengébb dollárt hozhat, ideges a részvénypiac / Fotó: AFP

Az amerikai deviza gyengült a jenhez és az euróhoz képest, miután Trump közölte, hogy eltávolítja Lisa Cookot a Fed igazgatótanácsából, arra hivatkozva, hogy szabálytalanságok merültek fel a jelzáloghitelek megszerzésében – ezzel tovább fokozva az elnök jegybank elleni harcát.

Az ázsiai részvénypiac követte a Wall Street esését; bizonytalanná vált az amerikai kamatcsökkentés. Az arany kéthetes csúcsot ért el, a határidős amerikai részvényindexek pedig gyengültek, miután Trump ismét vámfenyegetéseket intézett kereskedelmi partnerei felé.

A jegybank körüli aggodalmak foglalkoztatják a részvénypiac szereplőit



Mindez, beleértve a vámokat is, csak újabb ok arra, hogy az Egyesült Államokban ne lehessen megbízni

– mondta Bart Wakabayashi, a State Street tokiói irodájának vezetője. „Nincs hitelesség, holott ez az alapja annak, hogy az USA a világ legbiztonságosabb befektetésének számít. Ha felelős befektető vagy, ez elgondolkodtat” - tette hozzá.

A dollár 0,3 százalékkal 147,32 jenre gyengült,

az euró 0,2 százalékkal erősödött a nap folyamán, 1,1637 dollárra.

A dollárindex, amely a zöldhasút a hat legnagyobb kereskedelmi partner devizájából képzett kosárhoz méri, 0,2 százalékkal mérséklődött, hétfőn még 0,7 százalékkal erősödött.

A globálisan irányadó amerikai 10 éves államkötvény hozama 1,8 bázisponttal 4,293 százalékra emelkedett.

A 30 éves kötvény hozama 3,2 bázisponttal 4,921 százalékra nőtt.

A két éves amerikai állampapír hozama, amely jellemzően a Fed kamatvárakozásaival mozog együtt, 3 bázisponttal 3,7 százalékra csökkent.

Trump rendszeresen fenyegette Jerome Powell Fed-elnök menesztésével, és a hónap elején elbocsátott egy magas rangú munkaügyi minisztériumi tisztviselőt is, azzal vádolva őt, hogy manipulálta a foglalkoztatási adatokat. Most a Fed egyik döntéshozóját támadta Trump.

Úgy határoztam, hogy elegendő ok áll fenn az ön eltávolítására a pozíciójából

– írta az elnök Cooknak küldött levelében, amelyet a Truth Social platformján tett közzé, és amelyben azt állította, hogy elegendő bizonyíték van arra, hogy Cook hamis nyilatkozatokat tett a jelzáloghitel-kérelmekben. Cook távozása a jegybankból felgyorsíthatja a Fed-átalakítását, valamint a kamatdöntő Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) összetételének átalakulását. Cook mandátuma 2038-ig tartott volna.

Ez a lépés újabb példája annak, hogyan nehezedik a Fed függetlenségével kapcsolatos aggodalom a dollárra, és milyen következményekkel járhat az FOMC jövőbeli összetételére

– mondta Christopher Wong, az OCBC devizastratégája. „Ez növeli a kamatcsökkentés esélyét, és további dollárgyengülést vetít előre.”

Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe (amely a japán tőzsdét nem tartalmazza) 0,6 százalékkal esett, miután az amerikai részvénypiac az előző kereskedési napon mérsékelt veszteségekkel zárt.

Japán Nikkei-indexe 1,1 százalékkal gyengült.

Feszült kereskedés várható az európai tőzsdéken

A határidős piacok feszült napot jeleztek előre Európában és az Egyesült Államokban:

az Euro Stoxx 50 futures 0,57 százalékot,

a német DAX 0,42 százalékot, a londoni FTSE 0,35 százalékot esett.

Az amerikai S&P 500 e-minis 0,17 százalékkal csúszott lejjebb.

A nagy brókercégek – köztük a Barclays, a BNP Paribas és a Deutsche Bank – szeptemberben 25 bázispontos Fed-kamatcsökkentést várnak.

A Fed funds futures kereskedői 83 százalék esélyt áraznak egy szeptemberi vágásra a CME Group FedWatch eszköze szerint.

A szeptember 16–17-i Fed-ülés előtt érkező augusztusi adatok azonban még befolyásolhatják a döntést. Az amerikai személyes fogyasztási árindex (PECE), amelyet pénteken tesznek közzé, a Fed által preferált inflációs mutató. A vártnál magasabb júliusi termelői árindex némi kétséget keltett a kamatvágás biztosságát illetően.