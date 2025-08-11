A Trump–Putyin-csúcsról és az amerikai inflációról szól a részvénypiac a héten - összefoglaltuk, hogy mivel kereshet ma sok pénzt a tőzsdén

Enyhén emelkedett a részvénypiac Ázsiában; a kedvező vállalati gyorsjelentések támogatták a technológiai szektor magas értékeltségét, miközben egy kulcsfontosságú amerikai inflációs adat várhatóan meghatározza majd a dollár és a kötvénypiac irányát.

A Trump–Putyin-csúcs lehetséges kimenetelét találgatja a részvénypiac / Fotó: AFP

Japán részvénypiaca ünnep miatt zárva tartott, de a határidős jegyzések 42 465 pontra emelkedtek, jelezve, hogy a héten tesztelhetik a 42 426 pontos történelmi csúcsot.

A kereskedelem és a geopolitika is előtérbe kerül, mivel az Egyesült Államok Kínára vonatkozó vámhatárideje kedden lejár – várhatóan ismét meghosszabbítják. Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő pedig pénteken Alaszkában találkozik, hogy Ukrajnáról tárgyaljanak.

Minden szem a Fedre és az amerikai inflációra szegeződik

A hét legfontosabb gazdasági adata az amerikai inflációról szóló jelentés lesz.

Az elemzők arra számítanak, hogy a vámok hatása 0,3 százalékkal növeli a maginflációt, ami így éves szinten 3,0 százalékra emelkedne, eltávolodva a Fed 2 százalékos céljától.

Egy vártnál magasabb adat megkérdőjelezheti a piac szeptemberi kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásait, bár az elemzők szerint ehhez nagyon magas érték kellene, tekintettel arra, hogy a munkaerőpiaci gyengülés most már erősen befolyásolja a kilátásokat.

A Fed hangvétele változott, mivel több tisztviselő is aggodalmát fejezte ki a növekedéssel kapcsolatban a júliusi foglalkoztatási adatok után

– mondta a Reutersnek Bruce Kasman, a JPMorgan vezető közgazdásza. „Most arra számítunk, hogy a Fed szeptemberben újraindítja a lazítási ciklust” – tette hozzá. „A recesszió kockázata 40 százalékra emelkedett, de egyelőre nem látunk indokot 25 bázispontnál nagyobb csökkentéssorozatra” – tette hozzá.

A piacok körülbelül 90 százalékos valószínűséget adnak a szeptemberi kamatcsökkentésnek, és legalább egy újabb vágásra számítanak az év végéig. Trump jelöltje a Fed kormányzói posztjára, Stephen Miran, még lehet, hogy nem kerül be a testületbe időben ahhoz, hogy szeptemberben szavazhasson, miközben az új elnök személyére vonatkozó jelöltek köre már mintegy 10 főre bővült. A jelenlegi elnök, Jerome Powell mandátum jövő tavasszal jár le. Az alacsonyabb hitelköltségek kilátása a részvénypiacokat is támogatta, akárcsak a kedvező gyorsjelentések sora.

A Bank of America elemzői szerint az S&P 500 index kosarába tartozó cégek profitja 59 százalékkal lett nagyobb, mint a hosszú távú átlag, míg a bevételek esetében 78 százalékkal haladta meg a prognózisokat.

„Bár a gyenge kereslet említései kissé megszaporodtak a gyorsjelentések kommentárjaiban, és a vámokkal kapcsolatos aggodalmak is fennmaradtak, a vállalati hangulat és a kilátások javulnak” – írták a BofA elemzői.

Az S&P 500 és a Nasdaq határidős jegyzései egyaránt 0,2 százalékkal emelkedtek hétfőn, közel a történelmi csúcsokhoz.

Az elemzők bizonytalanul fogadták a Financial Times jelentését, amely szerint a nagy technológiai cégek, az Nvidia és az AMD beleegyeztek, hogy bevételeik 15 százalékát átadják az amerikai kormánynak a Kínába irányuló csipeladásokból, cserébe az exportengedélyekért.