Elkezdte a békét árazni az európai részvénypiac - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni érdemes

Gyengélkedett kedden az ázsiai részvénypiac, mérsékelten csökkentek az olajárak is a világ jegybankárainak kulcsfontosságú találkozója előtt. A kereskedők viszont biztató diplomáciai jeleket látnak az orosz–ukrán háború lezárására.
Az európai részvényindex-határidős ügyletek mérsékelt emelkedést mutattak, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy hazája biztonsági garanciáit várhatóan tíz napon belül kidolgozzák az amerikai elnökkel, Donald Trumppal és európai vezetőkkel folytatott tárgyalásokat követően.
A Jackson Hole-i szimpózium egy potenciális volatilitási forrásként tornyosul, és az esemény előtt a piacok óvatosak maradnak
– idézi a Reuters írta Kyle Rodda, a Capital.com közgazdászának elemzését. „A piac egy enyhébb (galamb) megközelítésű monetáris politikát áraz, így a további erősödést a részvénypiacokon" - írta az elemző.
Mark Rutte NATO-főtitkár hétfőn a Fox Newsnak nyilatkozva sikeresnek nevezte Trump találkozóját Zelenszkijjel, valamint más európai és NATO-partnerekkel. A pénteki Trump-Putyin csúcstalálkozó nem hozott megállapodást a három és fél éve tartó háború beszüntetéséről. Trump hétfő este a közösségi médiában közölte, hogy felhívta Putyint, és megkezdte egy Putyin és Zelenszkij közötti találkozó szervezését, amelyet a három elnök közös háromoldalú csúcstalálkozója követne.
Miközben a kereskedők a geopolitikai fejleményekre figyelnek, a hét másik kulcsfontosságú eseménye a Fed augusztus 21–23. közötti jackson hole-i szimpóziuma, ahol Jerome Powell elnök várhatóan gazdasági kilátásokról és a jegybanki politikai keretrendszerről beszél majd.
A pénzpiacok 83,6 százalékos eséllyel áraznek egy negyed százalékpontos kamatcsökkentést a Fed szeptember 17-i ülésén – derül ki a CME FedWatch adataiból.
