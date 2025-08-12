Deviza
Meghosszabbított vámfegyverszünet, amerikai infláció - minden amit a mai tőzsdei kereskedési napról tudni érdemes

Meghosszabbították a felek az amerikai-kínai vámfegyverszüntet. Kedden kulcsfontosságú amerikai inflációs adat lát napvilágot, ami alapvetően befolyásolhatja a Fed kamatpolitikáját. A részvénypiac egyelőre optimista, a japán papírok történelmi csúcsra drágultak.
D. GY.
2025.08.12., 07:17

Emelkedett az ázsiai részvénypiac kedden, miután a világ két legnagyobb gazdasága további vámfegyverszünetről állapodott meg. A japán részvények ára ismét történelmi csúcsra szökött fel, főleg a technológiai szektor lendületének köszönhetően.

részvénypiac
Történelmi csúcson a japán Nikkei index, a részvénypiac az amerikai inflációs adatokra vár / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Donald Trump amerikai elnök hétfőn újabb 90 nappal meghosszabbította a Kínával kötött vámfegyverszünetet, ezzel elkerülve a kínai árukra kivetendő, három számjegyű vámok bevezetését. A lépésre számítottak a befektetők, nem okozott meglepetést. 

Számított a részvénypiac az amerikai-kínai vámfegyverszünet meghosszabbítására

Az elmúlt hetekben a befektetői hangulatot támogatták az amerikai kamatcsökkentési várakozások, az amerikai cégek kedvező gyorsjelentései, az Egyesült Államok kereskedelmi partnereivel szembeni vámokkal kapcsolatos tisztább kép.

  • A japán Nikkei-index rekordmagasságba emelkedett, magyar idő szerint hajnalban 2 százalék pluszban járt, miután az ország tőzsdéi hétfői munkaszüneti nap után újranyitottak. 
  • Ausztrália irányadó indexe szintén rekordot döntött, a várakozások szerint a jegybank kedden kamatot csökkent. 
  • Ennek hatására az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényeket átfogó széles indexe is kissé emelkedett. 
  • A kínai blue chip részvények stagnáltak, 
  • a hongkongi Hang Seng index 0,1 százalékkal csökkent a korai kereskedésben.

A piacok az elmúlt hetekben szűk sávban mozogtak, mivel a befektetők arra vártak, hogy a világ két legnagyobb gazdasága tartós kereskedelmi megállapodást köt-e, vagy a Washington által belengetett importvámok visszatérése ismét felborítja a globális ellátási láncokat.

Az amerikai–kínai vámfegyverszünet meghosszabbítása 

egyelőre fenntartja a status quót, így nincs azonnali hatása a befektetési piacokra

 – mondta a Reutersnek Shane Oliver, a sydney-i AMP vezető közgazdásza és befektetési stratégiáért felelős vezetője.

Az Egyesült Államok és Kína az idén kölcsönös vámemelési párbajt vívott, amely május óta Genfben, Londonban és Stockholmban tartott kereskedelmi tárgyalásokban csúcsosodott ki, ezek célja a háromszámjegyű vámok csökkentése volt.

A legutóbbi fegyverszünet-meghosszabbítás lehetővé teszi, hogy a befektetők az eseményekben bővelkedő hétre összpontosítsanak, amelyet 

  • az amerikai inflációs adatok, 
  • az ausztrál jegybanki döntés és 
  • az Egyesült Államok és Oroszország vezetőinek 2021 júniusa óta első csúcstalálkozója határoz meg.

Ma publikálják az amerikai inflációs adatot, ami dönthet a Fed kamatvágásokról

Világszinten a figyelem a kedden publikálandó amerikai fogyasztói árindexre irányul. A Reuters által megkérdezett közgazdászok arra számítanak, hogy a maginfláció havi alapon 0,3 százalékkal emelkedett júliusban, gyorsabban, mint az előző havi 0,2 százalék. 

Az inflációs adat kulcsteszt lesz a piaci hangulat számára. A gyengébb adat segíthet a kisebb kapitalizációjú részvényeken, de jelenleg a nagy kapitalizációjú papírok uralják a piacot 

– mondta Marc Velan, a Lucerne Investment Management befektetési vezetője.

Az inflációs adat pozitív meglepetése viszont óvatosságot kelthet a Fed idei kamatcsökkentési várakozásaiban. A befektetők jelenleg legalább két kamatcsökkentést áraznak 2025-re, viszont a J.P. Morgan szerint a Fed szeptembertől négy egymást követő csökkentést hajthat végre.

  • Az árupiacokon az arany ára legutóbb 3 354 dolláron állt, miután hétfőn közel 1,6 százalékkal esett, miután Trump bejelentette, hogy nem vetnek ki vámot az importált aranyrudakra. 
  • Az olajárak stabilak voltak az augusztus 15-re tervezett Trump–Putyin találkozó előtt, amelynek célja az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalás. A találkozó fokozott amerikai nyomásgyakorlás közepette zajlik, és felmerülhetnek újabb szankciók Moszkvával szemben, ha nem születik békemegállapodás. 

A piac nem számít jelentős eredményekre a találkozótól, de a geopolitikai hangulat bármilyen változása kisebb hatással lehet, különösen az árupiacokra és bizonyos feltörekvő piaci eszközökre

 – mondta Marc Velan.

  • A devizapiacon a főbb valutákkal szemben az amerikai dollár stabil maradt az euróval és a jennel szemben. 
  • A kriptodevizák, a bitcoin és az ether, enyhén csökkentek, miután az előző kereskedési napon erőteljesen emelkedtek.
Kereskedelmi háború

641 cikk

 

 

