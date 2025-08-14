Háromszázmillió dollárnyi értékű réz tűnt el a chilei bányakatasztrófában

Súlyos bányabaleset történt Chilében az El Teniente nevű földfelszín alatti rézbányában július 31-én: egy 4,2 erősségű földmozgás következtében a bánya beomlott, egy bányász meghalt, öt munkást pedig a törmelék elzárt a külvilágtól. A munkások kimentésére irányuló erőfeszítések nem hoztak sikert, a bányát üzemeltető Codelco – a világ legnagyobb rézbányászati vállalata – megerősítette halálukat. Most azt is közölték, hogy mekkora gazdasági jellegű veszteséget szenvedtek el a súlyos balesetben – számol be arról az Origo.

Súlyos katasztrófa történt egy rézbányában Chilében (képünk illusztráció)

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Több tízezer tonna a rézkiesés mértéke

A lap beszámol arról, hogy a bányában a szerencsétlenség okainak feltárását célzó vizsgálat egyelőre nem állapított meg működésbeli szabálytalanságot, így megerősítést nyert, hogy azért a földrengés hatásai felelősek. A Codelco most azt is közzétette, hogy

a katasztrófa 20-30 ezer tonna mennyiségű veszteséget okozott rézben, a mennyiség piaci értéke 300 millió dollár, azaz nagyjából 100 milliárd forint.

Az El Teniente bányában 1905 óta zajlik a kitermelést, ez a világ legnagyobb felszín alatti rézbányája. A járatok, csatornák, folyosók hossza összesen 4500 km-en húzódik az Andok alatt, 75 km-re délkeletre Chile fővárosától, Santiago-tól.

A lap kitér rá, hogy a réz a világ legfontosabb ipari fémje, amihez jelentős kereslet kapcsolódik, miközben piacát többek között alaposan felforgathatják a washingtoni, Chilét és más rézszállító orszáokat érintő vámok.

Az adatok szerint új rézbányák megfelelő ütemű nyitása nélkül 2030-ra akár évi 4,7 millió tonna is hiányozhat a réz piacáról, ami azt jelenti, hogy bizonyos ipari felhasználási munkálatok csúszást szenvedhetnek. A világ éves rézfelhasználása jelenleg 28-30 millió tonna körül alakul.

A világ egyes részein komoly erőfeszítéseket tesznek a kitermelés felfuttatására. Donald Trump amerikai elnök szintén támogatja a belföldi nyersanyag-kitermelés, ezen belül a rézbányászat felfuttatását.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.