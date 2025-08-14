Háromszázmillió dollárnyi értékű réz tűnt el a chilei bányakatasztrófában

Súlyos bányabaleset történt Chilében az El Teniente nevű földfelszín alatti rézbányában július 31-én: egy 4,2 erősségű földmozgás következtében a bánya beomlott, egy bányász meghalt, öt munkást pedig a törmelék elzárt a külvilágtól. A munkások kimentésére irányuló erőfeszítések nem hoztak sikert, a bányát üzemeltető Codelco – a világ legnagyobb rézbányászati vállalata – megerősítette halálukat. Most azt is közölték, hogy mekkora gazdasági jellegű veszteséget szenvedtek el a súlyos balesetben – számol be arról az Origo.
A lap beszámol arról, hogy a bányában a szerencsétlenség okainak feltárását célzó vizsgálat egyelőre nem állapított meg működésbeli szabálytalanságot, így megerősítést nyert, hogy azért a földrengés hatásai felelősek. A Codelco most azt is közzétette, hogy
a katasztrófa 20-30 ezer tonna mennyiségű veszteséget okozott rézben, a mennyiség piaci értéke 300 millió dollár, azaz nagyjából 100 milliárd forint.
Az El Teniente bányában 1905 óta zajlik a kitermelést, ez a világ legnagyobb felszín alatti rézbányája. A járatok, csatornák, folyosók hossza összesen 4500 km-en húzódik az Andok alatt, 75 km-re délkeletre Chile fővárosától, Santiago-tól.
A lap kitér rá, hogy a réz a világ legfontosabb ipari fémje, amihez jelentős kereslet kapcsolódik, miközben piacát többek között alaposan felforgathatják a washingtoni, Chilét és más rézszállító orszáokat érintő vámok.
Az adatok szerint új rézbányák megfelelő ütemű nyitása nélkül 2030-ra akár évi 4,7 millió tonna is hiányozhat a réz piacáról, ami azt jelenti, hogy bizonyos ipari felhasználási munkálatok csúszást szenvedhetnek. A világ éves rézfelhasználása jelenleg 28-30 millió tonna körül alakul.
A világ egyes részein komoly erőfeszítéseket tesznek a kitermelés felfuttatására. Donald Trump amerikai elnök szintén támogatja a belföldi nyersanyag-kitermelés, ezen belül a rézbányászat felfuttatását.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.