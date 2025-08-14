Deviza
Háromszázmillió dollárnyi értékű réz tűnt el a chilei bányakatasztrófában

Hat bányász meghalt Chilében az idén július 31-én történt bányakatasztrófában, a bányát üzemeltető Codelco vállalat mostani közléséből pedig kiderült az is, hogy a leállásból fakadó kitermelési veszteség is jelentős. Az El Teniente nevű rézbánya ugyanis a világ vezető rézszállítójának számító Chile egyik legfontosabb bányája, ahol a bányát üzemeltető vállalat szerint 20-30 ezer tonna rézben mérhető a kieső nyersanyag mennyisége.
VG
2025.08.14, 18:00
Frissítve: 2025.08.14, 18:18

Súlyos bányabaleset történt Chilében az El Teniente nevű földfelszín alatti rézbányában július 31-én: egy 4,2 erősségű földmozgás következtében a bánya beomlott, egy bányász meghalt, öt munkást pedig a törmelék elzárt a külvilágtól. A munkások kimentésére irányuló erőfeszítések nem hoztak sikert, a bányát üzemeltető Codelco – a világ legnagyobb rézbányászati vállalata – megerősítette halálukat. Most azt is közölték, hogy mekkora gazdasági jellegű veszteséget szenvedtek el a súlyos balesetben – számol be arról az Origo.

Copper producer Aurubis AG, réz
Súlyos katasztrófa történt egy rézbányában Chilében (képünk illusztráció)
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Több tízezer tonna a rézkiesés mértéke

A lap beszámol arról, hogy a bányában a szerencsétlenség okainak feltárását célzó vizsgálat egyelőre nem állapított meg működésbeli szabálytalanságot, így megerősítést nyert, hogy azért a földrengés hatásai felelősek. A Codelco most azt is közzétette, hogy 

a katasztrófa 20-30 ezer tonna mennyiségű veszteséget okozott rézben, a mennyiség piaci értéke 300 millió dollár, azaz nagyjából 100 milliárd forint.

Az El Teniente bányában 1905 óta zajlik a kitermelést, ez a világ legnagyobb felszín alatti rézbányája. A járatok, csatornák, folyosók hossza összesen 4500 km-en húzódik az Andok alatt, 75 km-re délkeletre Chile fővárosától, Santiago-tól.

A lap kitér rá, hogy a réz a világ legfontosabb ipari fémje, amihez jelentős kereslet kapcsolódik, miközben piacát többek között alaposan felforgathatják a washingtoni, Chilét és más rézszállító orszáokat érintő vámok.

Az adatok szerint új rézbányák megfelelő ütemű nyitása nélkül 2030-ra akár évi 4,7 millió tonna is hiányozhat a réz piacáról, ami azt jelenti, hogy bizonyos ipari felhasználási munkálatok csúszást szenvedhetnek. A világ éves rézfelhasználása jelenleg 28-30 millió tonna körül alakul.

A világ egyes részein komoly erőfeszítéseket tesznek a kitermelés felfuttatására. Donald Trump amerikai elnök szintén támogatja a belföldi nyersanyag-kitermelés, ezen belül a rézbányászat felfuttatását.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

