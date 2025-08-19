Szakad a Rheinmetall a béketárgyalások hírére, de korai lenne még temetni az európai hadiipari fellendülést

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump közölte ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, hogy Washington segíteni fog Ukrajna biztonságának garantálásában bármely békemegállapodás részeként, amely véget vet Oroszország háborújának - bár a támogatás mértéke egyelőre nem világos. A béketárgyalásokról az elmúlt napokban érkező hírek nyomán esnek az európai hadiipari részvények, köztük a Rheinmetall - temetni azonban korai lenne őket.

Korai lenne temetni a Rheinmetall árfolyamát, a cég hatalmas rendelésállománnyal rendelkezik / Fotó: AFP

A szerda délelőtti kereskedelemben a védelmi papírok 0,7 százalékkal gyengültek a potenciális orosz-ukrán csúcstalálkozó hírére, mivel a deeszkalációba vetett remények csökkentették a katonai eszközök iránti keresletet.

A Renk Group,

a Rheinmetall, és

a Hensoldt részvényei 1,9-3,2 százalék közötti mértékben gyengültek.

Az európai védelmi részvények hatalmas ralit produkáltak idén nyáron, ám a lendület megakadt, mivel a befektetői optimizmust a növekvő katonai költségvetések miatt egyre inkább a türelmetlenség váltja fel: vajon mikor jelennek meg mindezek teljes mértékben a vállalatok megrendelési könyveiben?

Az amerikai szektortársak július közepe óta stagnálnak, miután a kormányzati kiadásokkal, kereslettel és vámokkal kapcsolatos bizonytalanság bizonytalanná teszi a hangulatot. A probléma az, hogy a piacok kicsit többet, és hamarabb reméltek – kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Will McIntosh-Whyte, a Rathbones Asset Management portfóliókezelője, hozzátéve, hogy a befektetőknek óvatosnak kell lenniük, nehogy túl sokat fizessenek olyan részvényekért, amelyek emelkedését eddig főként a még be nem futott megrendelések ígérete hajtotta.

A Rheinmetall azért optimista

A Rheinmetall menedzsmentje továbbra is legalább 25–30 százalékos árbevétel-növekedést vár az előző évi 9,75 milliárd eurós szinthez képest, valamint a megrendelésállományuk is telített és folyamatosan növekszik, így a cégvezetés nem látta okát az előrejelzéseik lefelé módosításának.

A vállalat rendelésállománya az év első félévben 63,2 milliárd euróra nőtt, ami óriási, több mint 30 százalékos ugrást jelent az előző év azonos időszakában mért 48,6 milliárd euróhoz képest. Ez jól tükrözi, hogy a globális geopolitikai feszültségek, valamint az európai védelmi kiadások emelkedése továbbra is erősíti a cég pozícióját.