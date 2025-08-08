Deviza
EUR/HUF396.67 -0.04% USD/HUF340.25 +0.1% GBP/HUF457.25 0% CHF/HUF421.76 -0.04% PLN/HUF93.27 0% RON/HUF78.24 -0.03% CZK/HUF16.22 -0.01% EUR/HUF396.67 -0.04% USD/HUF340.25 +0.1% GBP/HUF457.25 0% CHF/HUF421.76 -0.04% PLN/HUF93.27 0% RON/HUF78.24 -0.03% CZK/HUF16.22 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
rakéta
Rheinmetall
HIMARS
rakétavető gránát
orosz-ukrán háború

A HIMARS-nál is pusztítóbb fegyvert mutatta be az amerikai és a német katonai óriáscég: ettől Putyin haja égnek áll – videó

Aki csak egyet lapoz vissza, talán megalapozatlannak véli a német gyártó részvényeit csütörtökön sújtó eladási hullámot. A Rheinmetall, amely Magyarországon is folytat gyártást, maga is győzködi a befektetőket, hogy szép jövő előtt áll, és a napokban az amerikai Lockheed Martinnal olyan új szuperfegyvert mutatott be, amelyet Vlagyimir Putyin biztosan nem szeretne az orosz határ közelében látni.
Pető Sándor
2025.08.08., 05:44

Az ukrajnai háború oroszok rettegett fegyverei között emlegették az amerikaiktól kapott HIMARS rakétavetőket. A napokban olyan szuperfegyvert mutattak be a Chihuahuai-sivatagban, amely a HIMARS-on is túltesz bizonyos mutatókban. A fejlesztők az amerikai Lockheed Martin, és a Magyarországon is aktív német Rheinmetall.

A Rheinmetall nem ezt fejlesztette, a messzire lövő, Ukrajnában csataedzett HIMARS-t, hanem a még messzebbre lövő GMARS-t (ld. videónkban)
A Rheinmetall nem ezt fejlesztette, a messzire lövő, Ukrajnában csataedzett HIMARS-t, hanem a még messzebbre lövő GMARS-t (ld. videónkban) Fotó: Anadolu via AFP

A Rheinmetall részvényei hatalmasat buktak a csütörtöki kereskedésben, több mint 7 százalékot. Persze nem az új fegyver híre miatt, amit háttérbe szorított, hogy a vállalat friss eredményei a vártnál gyengébbek voltak.

Sokan szabadultak a cég részvényeitől – könnyen lehet, hogy hamar megbánják –, hiába közölte a cég, hogy olyan egyedi rövidtávú tényező rontotta az eredményeit, mint a német kormányváltás, miközben az éves kilátások nem romlottak, és a rendelési könyvek hosszabb távra is minden bizonnyal megtelnek a fegyverkező Európában.

Többek közt az olyan szépreményű fegyvereknek köszönhetően, mint az Új-Mexikóban most bemutatott GMARS. 

Nem utóda, kiegészítője a HIMARS-nak, de van egy rémítő új tulajdonsága

Erről röviden annyit kell tudni, hogy olyan, mint a HIMARS, csak jobb, legalábbis bizonyos mutatói tekintetében. Illetve, más helyzetekben használható: nem is a HIMARS leváltására, hanem kiegészítésére-váltására tervezték. Egyúttal azzal a nem titkolt szándékkal, hogy egy "európaizált" fegyver szülessen, amely kompatibilis az amerikaiak szövetségesei használta eszközökkel és a gyártói felelősség, illetve dicsőség így az öreg kontinensre kerül.

A GMARS kiemelkedő különbsége a HIMARS-tól a hatótávolsága. 

Az utóbbit hiába állítod az ukrán határra, nem tudsz Moszkváig ellőni vele. A GMARS-szal – és emiatt a Kremlben biztosan nagyon nem szeretnének belőle Ukrajnába – simán megteheted, akár még Kijevből is. Mi több, akár Varsóból. Berlinből már nem.

A HIMARS hatótávolsága PrSM rakétát használva mintegy 500 kilométer. A szintén könnyen mozgatható, mobil GMARS-é 1000-1500 kilométer. 

GMARS a Rheinmetalltól: Gorbacsov és Reagan egyszerre fordulnak meg a sírban

A GMARS első teszttüzelését hat évre rá hajtották végre, hogy az Egyesült Államok – amelynek elnökét akkor is Donald Trumpnak hívták – 2019. augusztus 2-án hivatalosan kivonult a közepes hatótávolságú nukleáris erőkről szóló, több mint harminc évvel korábban Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov által megkötött INF szerződésből. 

A kifejlesztését ez tette lehetővé. Ebben a szerződésben vállalták az 1000-5500 kilométeres hatótávolságú földi fellövésű rakéták tilalmát. Az USA azért vonult ki az egyezményből, mert az SSC-8 cirkálórakéták kifejlesztésével szerintük az oroszok megsértették, ráadásul a színtéren megjelent egy újabb rivális, a kínaiak, akik nem voltak része az egyezménynek.

A GMARS tehát technikai értelemben egy újabb lépés vissza a közepes hatótávolságú atomrakéták világa felé.

A Rheinmetall olyan termékre tesz szert, amelynek nem csak Európában van piaca

Nem ez a deklarált cél, a GMARS a HIMARS és az Ukrajnában szintén bevetett M270 rendszerek GMLRS rakétáinak felhasználására készült a Rheinmetall közleménye szerint.  

Ezek ugyanazok a lőszerek, amelyeket Németország és a világ különböző pontjain tevékenykedő szövetséges országok is használnak, ezzel erősítve az interoperabilitást és támogatva a közös műveleteket – közölték.

A New Mexico állambeli White Sands rakétakísérleti lőtéren megtartott éleslövészet fontos mérföldkövet jelentett a GMARS fejlesztési programban. A program célja, hogy a katonai megrendelők számára egy Európában gyártott, rendkívül mobilis, túlélésre képes és sokoldalú, nagy hatótávolságú precíziós csapásmérő képességet biztosítson. Az indítóállvány megnövelt fegyverterheléssel látható el: 

  • két ATACMS, 
  • négy PrSM, 
  • tizenkét GMLRS standard hatótávolságú
  •  vagy tizenkét GMLRS megnövelt hatótávolságú rakétával

– tették hozzá.

A GMARS "európai fókuszú indítórendszer, amely maximálisan kihasználja a harcban már bizonyított HIMARS és M270 alkatrészeket", alapja a Rheinmetall HX járműsorozata.

Lássuk a szemléltetést, hogyan működik a GMARS:

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
villamosenergia

Ez aztán a fejlemény: erőművet épít a BMW Debrecenben – napokon belül indul a beruházás

Kínai cégek mellett szállít az erőműhöz a hazai Siemens is.
5 perc
Rheinmetall

A HIMARS-nál is pusztítóbb fegyvert mutatta be az amerikai és a német katonai óriáscég: ettől Putyin haja égnek áll – videó

Az a fajta fegyver, amit Vlagyimir Putyin biztosan nem szeretne az orosz határ közelében látni.
3 perc
elektromos autók

Csúnya fordulat a kínai szuperautónál: százezrek rendelték meg lelkendezve, most végleg bukhatják a pénzüket – botrány a Xiaominál

A kínai vállalat kihasználja az óriási érdeklődést az autók iránt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu