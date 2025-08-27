Elegük lett az európai autógyártóknak: szó sem lehet a robbanómotorok betiltásáról

Nem megvalósíthatók az Európai Unió célkitűzései a járművek szén-dioxid-kibocsátásának 100 százalékos csökkentésére 2035-ig – jelentették be szerdán az európai autógyártók és autóipari beszállítók szövetségeinek vezetői. A szektorra kettős fenyegetés nehezedik: a kínai versenytársak elektromos járművei és az amerikai vámok, ezért a gyártók el akarják érni a robbanómotorok betiltásának elhalasztását.

Az európai autóipar szerint nem megvalósítható a robbanómotorok betiltása 2035-ig / Fotó: NurPhoto via AFP

A Reuters emlékeztetett, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember 12-én fogadja az autóipar vezető képviselőit, hogy megvitassák a szektor jövőjét. Ez elé küldték a szövetségek vezetői a levelüket, amelyben

sürgetik az EB elnökét, hogy vizsgálja felül a robbanómotorok betiltásának tervét.

Nincs kizárva, hogy sikerrel járnak: a bizottság márciusban bemutatott új mesterterve már nagyobb rugalmasságot biztosított az autógyártóknak a kibocsátási szabályok területén, bár változatlanul érvényben hagyta a belső égésű motorok eladásának 2035-től kezdődő tilalmát. Az egység azonban az EU-ban szemmel láthatóan repedezik, és az autógyártók megérezték a vérszagot, többet akarnak.

A robbanómotorok betiltásakor a realitásokat kell figyelembe venni

„Európa autóipar-átalakítási terveinek túl kell lépniük az idealizmuson, és figyelembe kell venniük a jelenlegi ipari és geopolitikai realitásokat” –fogalmazott az új levélben Ola Kaellenius, az Európai Autógyártók Szövetségének elnöke és Matthias Zink, az Európai Autóipari Beszállítók Szövetségének elnöke. Előbbi egyébként a Mercedes-Benz Group vezérigazgatója is, utóbbi pedig a Schaeffler vezető tisztségviselője.

A figyelmeztetés rávilágít az európai klímapolitikai ambíciók és a legnagyobb gyártási ágazatot sújtó gazdasági nehézségek közötti növekvő feszültségre. Az autógyártók ugyan több tucat elektromos modellt hoztak forgalomba, de ezek még mindig csak az eladások körülbelül 15,6 százalékát tették ki az első fél évben.

Az Európában eladott autók zöme még mindig nem elektromos / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az autógyártók a bevételeik nagy részét továbbra is a belső égésű motorral felszerelt modellekből, különösen a magas haszonkulcsú SUV-kból és prémiumautókból szerzik, ami mutatja a gyors átállás kihívásait.