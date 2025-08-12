Jelentősen rontott a román gazdaság idei kilátásain a Román Nemzeti Bank: a júliusi inflációs jelentésében a 2025 decemberére vonatkozó inflációs előrejelzését az eddigi 4,6 százalékról 8,8 százalékra emelte, miközben már nem zárja ki a lehetőségét, hogy idén recesszióba csúszik a gazdaság.

Tényleg pocsék éve lehet a román gazdaságnak: recesszió, brutális rezsiárak és elszálló infláció / Fotó: Andrzej Rostek / Shutterstock (illusztráció)

Román gazdaság: szinte minden az inflációt emeli

A bukaresti jegybank márciusi prognózisa még a fogyasztói árindex 4,6 százalékos emelkedését jelezte előre az idei év végére. A csúcs várhatóan szeptemberben lesz, amikor 9,6 százalékon tetőzhet a drágulás üteme. A jegybank elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy a fogyasztói árindex növekedésének felgyorsulása három okra vezethető vissza:

a villamos energia jelentős drágulása a piac július 1-jétől érvényes liberalizációja nyomán,

az áfaemelés,

a jövedéki adó emelése hatása.

A jelentés bemutatásakor Mugur Isarescu jegybankelnök arra figyelmeztet, hogy az infláció az év végén meghaladhatja a 9 százalékot. Isarescu hangsúlyozta, hogy bár a román gazdaság egyelőre nem került recesszióba, ennek veszélye továbbra is fennáll.

Minden a pénzügyi politikán múlik, mivel ez biztosítja a bizalmat az ország számára

– jelentette ki a jegybank elnöke, aki szerint az, hogy recesszióba kerül-e a román gazdaság, nagyban függ az európai gazdaságtól, és a kilátások nem túl biztatók. A kedvezőtlen külső körülményeket részben ellensúlyozhatja az uniós források lehívása, az ezekből finanszírozott beruházások.

A rezsiárak miatt lódult meg az infláció

Ahogy beszámoltunk róla, júliusban a fogyasztói árak átlagosan 7,8 százalékkal emelkedtek az előző havi 5,6 százalék után. Az infláció gyorsulásának oka, hogy július 1-jétől liberalizálták az árampiacot Romániában, ami azonnal megjelent a fogyasztói árakban,

éves szinten az áramárak 63 százalékkal emelkedtek.

Eredetileg március végéig lett volna érvényes az árfplafon, ezt azonban meghosszabbították az elnökválasztásra hivatkozva. A szolgáltatók tavasszal értesítették először az ügyfeleket a várható változásokról, a román Electrica áramszolgáltató áprilisban jelentette be az új, július elsejétől érvényes díjszabását a háztartási fogyasztók számára. Főleg azoknál a háztartásoknál okozott ez áremelkedést, amelyek havonta több mint 300 kilowattórát használnak.