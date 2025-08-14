Lejtőn ragadt a román ipari termelés: a költségvetési válságot gazdasági visszaesés követheti

A román ipari termelés 2 százalékkal mérséklődött az év első hat hónapjában a nyers adatok szerint, a kiigazított mutató pedig 1,2 százalékos visszaesést jelez. Az energiaipar enyhén növekedett, de a kitermelő- és feldolgozóipar egyaránt gyengült.

Bár júniusban a nyers adatok növekedést mutattak, a kiigazított számok szerint a román ipari termelés tovább gyengült / Fotó: Roberto Sorin / shutterstock

Az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint a nyers adatok alapján a kitermelőipar teljesítménye 1,1 százalékkal; a feldolgozóiparé 2,4 százalékkal csökkent; míg az energiatermelés 0,6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest.

Az energiaszektor tartja egyben a román ipart

A naptárhatással kiigazított számok szerint a kitermelőipar 1 százalékkal; a feldolgozóipar 1,4 százalékkal esett vissza; ugyanakkor az energiaipar 1,4 százalékos növekedést produkált.

Júniusban a nyers adatok éves alapon 2 százalékos emelkedést mutattak, ám a kiigazított mutató 0,8 százalékos csökkenést jelzett. Májushoz viszonyítva a nyers adatok szerint 2,9 százalékos; a naptár- és szezonális hatásoktól megtisztított mutató alapján pedig 1 százalékos csökkenés történt.