Temu-adó: Románia kétségbeesetten próbálja befoltozni a költségvetési hiányát – Bukarest ehhez még az importba is belerúgna

Alexandru Nazare pénzügyminiszter új adócsomagot jelentett be a román költségvetési hiány mérséklésére. Az egyik leglátványosabb intézkedés a 25 lej (közel kétezer forint) összegű fix díj minden, EU-n kívüli online platformról – például a Temuról – rendelt kisebb csomagra, miközben a multinacionális cégek adóztatását is átalakítják.

A kormány számításai szerint az új adó évente több mint egymilliárd lej bevételt jelenthet, ami befoltozhatná a román költségvetési hiányt / Fotó: NurPhoto via AFP

A pénzügyminiszter szerint a költségvetési hiány csökkentéséhez azonnali és célzott lépésekre van szükség, ezért egyszerre célozzák a multinacionális vállalatok nyereségátutalási gyakorlatait és a nem EU-s online vásárlások rohamos terjedését. Az új csomag egyik kulcseleme egy 25 lej összegű fix díj minden 150 euró alatti, EU-n kívülről érkező csomagra.

Sürgős válasz kell a román költségvetési hiányra

A kormány számításai szerint a lépés évente 1,3 milliárd lej bevételt hozhatna, és elsősorban olyan platformokat érint, mint a Temu, az AliExpress, a Shein vagy a Trendyol. A Román Webáruházak Szövetsége (ARMO) tanulmánya szerint ezek a szolgáltatók a következő két évben akár 10,86 milliárd lej adóbevétel-kiesést is okozhatnak. A becslések szerint 2025-ben mintegy 78 millió, jelenleg vámmentes, átlagosan 50 euró értékű kiscsomag érkezhet Romániába; ha a forgalom megduplázódik, a közvetlen importok éves értéke elérheti a 39,78 milliárd lejt, ami a hazai kiskereskedelmi piac közel 29 százalékát jelentené.