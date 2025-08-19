Itt tart Románia: még az ágyneműt is ellopják a szállodákból – megelégelték az üzemeltetők, drasztikus szigort vezettek be

A román szállodákban riasztókkal látták el az ágyneműket és a törölközőket, hogy megakadályozzák azok ellopását – számolt be a ProTV News.

A vendégek nemcsak törölközőt vagy ágyneműt tulajdonítanak el a román szállodai szobákból / Fotó: worldwide_stock - stock.adobe.co / CBRE Magyarország

Az, hogy a szállodákból a vendégek törölközőket visznek el emlékbe, mindennapi, bevett szokás. A román hoteleknél azonban nemcsak ezek fogyóeszközök: a lámpákat és a hamutartókat is előszeretettel eltulajdonítják az odalátogatók. Máskor a turisták megelégszenek egy-egy villanykörtével vagy a távirányítók elemeivel.

Egyes román szállodákban pedig az ott éjszakázók képesek tönkre tenni az adagolókat, csak hogy kinyerjék belőlük a szappant és a sampont.

Az egyik hotelben csak a textíliákat érintő lopási kár eléri a 100 ezer lejt, azaz átszámítva a 78 millió forintot.

Ezért ez a szálloda is új eszközhöz folyamodott az eltulajdonlások megakadályozására: olyan elektronikus lopásgátlókat varrat az ágyneműkbe és a törölközőkbe, mint amelyeket a ruhaüzletekben is használnak. Amikor az ilyen eszközökkel ellátott textíliákat kiviszik a szobából, a rendszer riasztja a recepciót.

Ilyen helyzetekben egyes turisták azt mondják, soha nem lopnának, mások viszont egyenest beismerik azt.

A szállodatulajdonosok a román oldalnak rámutattak, hogy

a lopások és a rongálások nemcsak anyagi kárt okoznak nekik, de a szolgáltatásaik minőségét is rontják.

Jelenleg nincs egyértelmű jogi keretrendszer, amely lehetővé tenné a károk megtérítését. Mivel a szállodák alkalmazottai nem kutathatják át a vendégek poggyászát induláskor, a károkat elkerülhetetlen veszteségként kell elszámolniuk.

„Egy nyár után több tízezer lejjel veszteséggel végzünk, például tavaly a medencénél elhelyezett 300 törölközőből csak körülbelül 100 maradt” – magyarázta Iuliana Tenie szállodaigazgató.