BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
anyagi kár
Románia
lopás
vendégéjszaka
turizmus
hotel
szálloda
utazás

Itt tart Románia: még az ágyneműt is ellopják a szállodákból – megelégelték az üzemeltetők, drasztikus szigort vezettek be

Romániában egyes tengerparti szállodák már lopásgátló eszközöket varratnak az ágyneműkbe és törölközőkbe, miután a turisták rendszeresen hazaviszik a textíliákat és más felszereléseket, ami évente több tízezer lejes kárt okoz a hoteleknek. Sőt, a textíliákon kívül néha villanykörtéket, hamutartókat, távirányítóaókat, de még elemeket is eltulajdonítanak a kedves vendégek.
Németh Anita
2025.08.19, 06:20

A román szállodákban riasztókkal látták el az ágyneműket és a törölközőket, hogy megakadályozzák azok ellopását –  számolt be a ProTV News.

vendég hotel szállás román szálloda
A vendégek nemcsak törölközőt vagy ágyneműt tulajdonítanak el a román szállodai szobákból / Fotó: worldwide_stock - stock.adobe.co / CBRE Magyarország

Az, hogy a szállodákból a vendégek törölközőket visznek el emlékbe, mindennapi, bevett szokás. A román hoteleknél azonban nemcsak ezek fogyóeszközök: a lámpákat és a hamutartókat is előszeretettel eltulajdonítják az odalátogatók. Máskor a turisták megelégszenek egy-egy villanykörtével vagy a távirányítók elemeivel. 

Egyes román szállodákban pedig az ott éjszakázók képesek tönkre tenni az adagolókat, csak hogy kinyerjék belőlük a szappant és a sampont.

Az egyik hotelben csak a textíliákat érintő lopási kár eléri a 100 ezer lejt, azaz átszámítva a 78 millió forintot.

Ezért ez a szálloda is új eszközhöz folyamodott az eltulajdonlások megakadályozására: olyan elektronikus lopásgátlókat varrat az ágyneműkbe és a törölközőkbe, mint amelyeket a ruhaüzletekben is használnak. Amikor az ilyen eszközökkel ellátott textíliákat kiviszik a szobából, a rendszer riasztja a recepciót.

Ilyen helyzetekben egyes turisták azt mondják, soha nem lopnának, mások viszont egyenest beismerik azt.

A szállodatulajdonosok a román oldalnak rámutattak, hogy 

a lopások és a rongálások nemcsak anyagi kárt okoznak nekik, de a szolgáltatásaik minőségét is rontják.

Jelenleg nincs egyértelmű jogi keretrendszer, amely lehetővé tenné a károk megtérítését. Mivel a szállodák alkalmazottai nem kutathatják át a vendégek poggyászát induláskor, a károkat elkerülhetetlen veszteségként kell elszámolniuk.

„Egy nyár után több tízezer lejjel veszteséggel végzünk, például tavaly a medencénél elhelyezett 300 törölközőből csak körülbelül 100 maradt” – magyarázta Iuliana Tenie szállodaigazgató.

Mozaik

Mozaik
2141 cikk

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu