Itt tart Románia: még az ágyneműt is ellopják a szállodákból – megelégelték az üzemeltetők, drasztikus szigort vezettek be

A román szállodákban riasztókkal látták el az ágyneműket és a törölközőket, hogy megakadályozzák azok ellopását – számolt be a ProTV News.
Az, hogy a szállodákból a vendégek törölközőket visznek el emlékbe, mindennapi, bevett szokás. A román hoteleknél azonban nemcsak ezek fogyóeszközök: a lámpákat és a hamutartókat is előszeretettel eltulajdonítják az odalátogatók. Máskor a turisták megelégszenek egy-egy villanykörtével vagy a távirányítók elemeivel.
Egyes román szállodákban pedig az ott éjszakázók képesek tönkre tenni az adagolókat, csak hogy kinyerjék belőlük a szappant és a sampont.
Az egyik hotelben csak a textíliákat érintő lopási kár eléri a 100 ezer lejt, azaz átszámítva a 78 millió forintot.
Ezért ez a szálloda is új eszközhöz folyamodott az eltulajdonlások megakadályozására: olyan elektronikus lopásgátlókat varrat az ágyneműkbe és a törölközőkbe, mint amelyeket a ruhaüzletekben is használnak. Amikor az ilyen eszközökkel ellátott textíliákat kiviszik a szobából, a rendszer riasztja a recepciót.
Ilyen helyzetekben egyes turisták azt mondják, soha nem lopnának, mások viszont egyenest beismerik azt.
A szállodatulajdonosok a román oldalnak rámutattak, hogy
a lopások és a rongálások nemcsak anyagi kárt okoznak nekik, de a szolgáltatásaik minőségét is rontják.
Jelenleg nincs egyértelmű jogi keretrendszer, amely lehetővé tenné a károk megtérítését. Mivel a szállodák alkalmazottai nem kutathatják át a vendégek poggyászát induláskor, a károkat elkerülhetetlen veszteségként kell elszámolniuk.
„Egy nyár után több tízezer lejjel veszteséggel végzünk, például tavaly a medencénél elhelyezett 300 törölközőből csak körülbelül 100 maradt” – magyarázta Iuliana Tenie szállodaigazgató.
