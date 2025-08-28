Román álom: őskáosz uralkodik, szeptembertől elszabadulhat a vasúti pokol

A káosz, amelybe Románia süllyed, egyre mélyebbre, nem ismeretlen a magyarok – legalábbis a nem a legfiatalabb felnőtt generációk – számára. A Gyurcsány–Bajnai-korszakban mi is megtapasztaltuk, amikor egymás után mondják fel a szolgálatot a közszolgáltatások, és egyre mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a családoknak a korábbi költekezés és eladósodás miatt. A román vállalatok talán nem kerültek akkora bajba, mint a magyarok akkor, a legfrissebb fejlemény azonban okkal válthat ki újabb riadalmat. Ezúttal a vasút került irgalmatlan bajba. A megszorító kormányt okolják.

Román vasút: élednek a nosztalgiák, a jelen a káoszé / Fotó: AFP

A CFR Calatori bejelentette – írja az Adevarul –, hogy országszerte több tucat járatot állít le, miután nem tudta kifizetni a vasúti hálózat üzemeltetőjének díjait. A leálló járatok közt igen fontos útvonalak is vannak, amelyeket nyilván korábban használtak a magyarok is, elsősorban Romániában élő honfitársaink, de anyaországiak is. Az ország egésze számára fővonalak.

Háttérként, hogy értsük: a román állami vasúttársaságot, a CFR-t 1998-ban a következő, innentől függetlenül gazdálkodó részekre bontották fel:

CFR Calatori → személyszállítás

CFR Marfa → teherszállítás

CFR Infrastructura → vasúti pályahálózat kezelése

A román vasút, a CFR ezeken a fontos vonalakon töröl járatokat

A CFR Calatori közlése szerint szeptember 1-jétől, illetve októbertől állnak le járatok, a szünet országos kiterjedésű, regionális és nagyvárosokat összekötő fővonalakat is érint, a fővárost sem kihagyva, és bőven vannak a körben magyarok lakta területek.

Többek közt a következő útvonalak érintettek:

Bákó – Észak-Szucsáva

Jászvásár – Észak-Szucsáva

Botosány – Észak-Szucsáva

Bukarest – Jászvásár

Bukarest – Galac

Brassó – Bukarest Északi

Bukarest – Konstanca

Temesvár – Nagyvárad

Arad – Nagyvárad

Kolozsvár – Beszterce Észak

Szatmárnémeti – Temesvár Észak

A teljes listáról a társaság tájékoztatási csatornáin érdemes érdeklődni, mindenesetre több mint 30 járatról van szó, amelyeknek a felfüggesztése „további értesítésig” hosszabbítható.

A vasúttársaság az államot okolja

A közlekedési problémák nálunk sem teljesen ismeretlenek, a közelmúltban sorozatban gyulladtak ki buszok a Karácsony Gergely vezette fővárosban, amely pénzügyi problémáiért rendre a kormányt okolja, holott volt pénze megvásárolni a Rákosrendezőt tízmilliárdokért, ami új buszok százainak beszerzésére lett volna elegendő.

A CFR Calatori a közlekedési minisztériumhoz tartozó, a személyvasúti szerződésekért is felelős kormányügynökséget, az ARF-et (Autoritatea pentru Reforma Feroviara) okolja,

amely szerintük 139 millió lejjel tartozik nekik, amiből csak 7,8 milliót utalt rá, és ez nem elég, hogy kifizessék az adósságaikat.