Rettegnek a románok, hogy Magyarország felvásárolja Romániát: „az idegen tőke elsősorban magyar”, de ennél nagyobbat nem is tévedhetnek

„Elveszítettük a tej- és tejtermék-termelés legnagyobb részét, mivel a magyarok felvásárolták mindazt, ami a román tej-, sajt-, vaj- és egyéb termelést jelentette. Ez a versenytanács közreműködésével történt, amelynek sokkal figyelmesebbnek kellett volna lennie ebben a tekintetben” – fogalmazott a Ziare.com portálnak Mircea Cosea közgazdász.
A román közgazdász szerint
ez az egyik legszörnyűbb helyzet, amellyel az utóbbi időben találkoztam, nevezetesen ennek az államnak, ennek a kormánynak a képtelensége, hogy megvédje a nemzeti erőforrásokat.
Hozzátette, hogy „a legsúlyosabb, elképzelhetetlen dolognak” azt tartja, hogy a parajdi bányakatasztrófa után „most elveszítjük a Kolozs megyei sóbányát is”.
A Maszol cikke szerint a magyarországi Salt-Veres Zrt. nagyváradi leányvállalata kezdheti meg a virágosvölgyi sótömb kiaknázását. A 0,7 kilométer vastagságú sókészlet mennyiségét egy 2010-es környezetvédelmi hatástanulmány 26 millió tonnára becsüli.
„Akár évszázadokig folytatható a só kinyerése a körzetből, ráadásul nem akármilyen sóról van szó: 99 százalékos tisztaságú, kiváló minőségű” – mondta a Portfoliónak Veres Márton, a családi cég képviselője. A Salt-Veres Zrt. tulajdonosa az ő apja, a cég pedig az egyedüli tulajdonosa a romániai Diana Exploatari Miniere SRL-nek, amely a bányakoncesszió birtokosa.
Mint Veres Márton elmondta,
már 2009-ben elindították a virágosvölgyi kitermelési jog igénylési folyamatát, de csak tavaly decemberben kapták meg a licencet.
„Az orosz–ukrán háború és ezáltal az ukrán bányák bezárása a feje tetejére állította a piacot. Kiesett közel 2 millió tonna só a térségből, amit pótolni kell máshonnan” – mondta a szakember. A kitermelési jog 20 évre szól, majd 5 évente meghosszabbítható.
Mircea Coșea makroökonómiai professzor passzivitással vádolja a román kormányt. Azt ugyanakkor „egy jó dolognak” nevezte, hogy megállították a romániai E.ON magyar felvásárlását. A közvetlen külföldi befektetéseket átvilágító bizottság néhány nappal ezelőtt az MVM Csoport és E.ON Energie Románia közötti tranzakció elutasítását javasolta a Legfelsőbb Védelmi Tanácsnak.
Közben a a HVG által idézett Frankfurter Allgemeine Zeitung is arról ír:
a bukaresti kormány megakadályozhatja a magyarokat az egyik legnagyobb romániai gáz- és áramszolgáltató megvásárlásában.
A német lap szerint a román kabinet azzal indokolja álláspontját, hogy Magyarország és az MVM túl szoros kapcsolatban áll Oroszországgal, ami biztonsági kockázatot jelent.
Marius Lulea, az AUR első alelnöke tavaly decemberben nyilatkozott a romániai E.ON felvásárlása ügyében. „Az E.ON MVM általi felvásárlása annak a végső tervnek a kezdetét jelenti, amely révén Romániát darabonként eladják” – mondta a politikus. Hazaárulással vádolta Marcel Ciolacu akkori kormányfőt, amiért „át akarja adni” az E.ON romániai üzletágát egy magyarországi cégnek.
A Román Nemzeti Bank májusban azt közölte, hogy 33 százalékkal csökkentek a közvetlen külföldi tőkebefektetések Romániában az első negyedévben.
A Világgazdaság megírta, hogy komoly üzletet vitték el a magyarok a románok elől. Egy magyar cég Európa leghatékonyabb és legmodernebb sóbányájának megnyitására készül a Kolozs megyei Valea Florilorban, miután tavaly elnyerte a koncessziót. A döntést felgyorsítja a parajdi sóbánya katasztrófája, különösen mivel Magyarország nagy mennyiségű sót importált Romániából
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.