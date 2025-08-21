Deviza
EUR/HUF395.73 +0.32% USD/HUF339.79 +0.34% GBP/HUF457.04 +0.23% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF93.02 +0.16% RON/HUF78.27 +0.3% CZK/HUF16.14 +0.18% EUR/HUF395.73 +0.32% USD/HUF339.79 +0.34% GBP/HUF457.04 +0.23% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF93.02 +0.16% RON/HUF78.27 +0.3% CZK/HUF16.14 +0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,191.85 -0.33% MTELEKOM1,984 0% MOL3,002 -0.13% OTP30,800 -0.55% RICHTER10,740 0% OPUS583 -0.51% ANY7,860 -3.31% AUTOWALLIS160 +0.31% WABERERS5,220 -1.53% BUMIX9,200.36 -0.39% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,237.66 -0.35% BUX106,191.85 -0.33% MTELEKOM1,984 0% MOL3,002 -0.13% OTP30,800 -0.55% RICHTER10,740 0% OPUS583 -0.51% ANY7,860 -3.31% AUTOWALLIS160 +0.31% WABERERS5,220 -1.53% BUMIX9,200.36 -0.39% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,237.66 -0.35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tömegközlekedés
Románia
Kijev
Bukarest
Ukrajna
vonat
vasúti személyszállítás
vasútvonal

Bátor lépést tett Románia és Ukrajna, olyat, mintha csak béke honolna a háborúzó országban

Újraindulhat a vasúti személyszállítás Bukarest és Kijev között. Románia és Ukrajna megállapodott a járatok elindításáról, amelyek Moldova érintésével közlekednek szeptembertől. A vonalat később Várnáig is meghosszabbíthatják.
VG/MTI
2025.08.21, 14:13
Frissítve: 2025.08.21, 14:19

A Bukarest és Kijev közötti vasúti személyszállítás újraindításáról állapodott meg Románia és Ukrajna – jelentette be Ionel Scriosteanu, a bukaresti közlekedésügyi minisztérium államtitkára. A rendszeres járatok már szeptemberben elindulhatnak.

románia Suceava,,Romaina,–,March,14.,2022.,Hundreds,Of,Refugees,From
 Románia és Ukrajna megállapodott a Bukarest és Kijev közötti vasúti személyszállításról / Fotó: Djordje Kostic / Shutterstock

A két főváros közötti vasúti személyforgalmat 2020-ban, a koronavírus-járvány idején függesztették fel. A vonat heti egy alkalommal közlekedett, 26 óra alatt tette meg a hozzávetőleg ezer kilométeres távot.

Korábban a szerelvények a bukovinai Csernovic (Csernivci) érintésével közlekedtek, most azonban Moldova Köztársaságon keresztül, Chisinau érintésével fognak. A vonat négy kocsiból fog állni, a tervek szerint a menetidő 24 óránál kevesebb lesz.

Az erről szóló tárgyaláson felmerült annak a lehetősége, hogy a jövőben a szerelvény a bulgáriai Várnáig közlekedjen.

A vasúti személyszállítás visszaállítása meglehetősen bátor lépés, tekintve, hogy Ukrajna területén 2022 tavasza óta folyamatosan háború zajlik, annak bármely területét bármikor támadhatja az orosz hadsereg.

Útközben elhagyta a mozdony az utasokkal teli vagonokat, csak az állomáson vették észre

Menet közben levált két, utasokkal teli vagon a Nagyváradról Konstancába tartó éjszakai vonatról Romániában. Az eset miatt órákat késő járat újra reflektorfénybe helyezte a romániai vasúti rendszer kritikusan elavult állapotát.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11795 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu