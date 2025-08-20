Deviza
Románia
közigazgatás
Tánczos Barna
közigazgatási reform

Tánczos Barna nagyon rossz hírt közölt a románokkal, tízezrek sorsát érinti

Románia nagyszabású közigazgatási reformra készül. A román kormány új megszorítócsomagja keretében mintegy 40 ezer állami alkalmazottat bocsátanak el, az intézkedések pedig a prefektúrákat, a városházákat és a megyei tanácsokat is érintik.
VG
2025.08.20, 15:40

Románia újabb megszorítócsomagot készít elő, amelynek keretében közigazgatási reformot is végrehajt – derült ki Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes a Digi24-nek adott szerdai interjújából.

Románia: új adót jelentett be Tánczos Barna SWEDEN EU PRESIDENCY ENVIRONMENT MINISTERS
Románia nagyszabású közigazgatási reformra készül Tánczos Barna bejelentése szerint / Fotó: TT News Agency via AFP

Az intézkedéscsomag részeként 

40 ezer önkormányzati és állami alkalmazottat bocsátanak el, ami érinti például a prefektúrákat, a közjogi méltóságok hivatalait, a városházákat és a megyei tanácsokat is.

Tánczos Barna elmondása szerint ez a szám egy becslés, amelyet a Fejlesztési Minisztérium készített. Ez alapján a prefektúráknál 20 százalékos leépítésekre, valamint intézményi összevonásokra is számítani kell. 

A leépítések számát az adott település vagy megye lakosainak száma alapján fogják meghatározni.

Az 1 500 főnél kisebb lakosságú települések esetében például a köztisztviselők több falut is elláthatnak. „Egy földmérő vagy egy közgazdász négy órát dolgozhat az egyik településen, és négy órát a másikban. Ily módon csökkentjük az egyes közigazgatási egységek költségeit és rugalmasságot teremtünk, a polgármesterek pedig a valós igényekhez igazíthatják a településen dolgozók számát. Ezek a képletek nem annyira merevek” – magyarázta a miniszterelnök-helyettes.

A választott politikai tisztviselők és képviselők ugyanakkor a ciklusuk végéig a helyükön maradnak, így az alpolgármesterek is.

„De a következő, 3 év múlva esedékes mandátumra szinte biztosan lesznek javaslataink a képviselők számának csökkentésére vonatkozóan, amelyet az adott települések, városok, községek lakosságának számától függően lehet csökkenteni. Az alpolgármesterekkel kapcsolatban is a végleges döntés a mandátum végén születik meg.”

Értékelte Romániát a Fitch - súlyos gondokra figyelmeztetett

A Fitch fenntartja Románia befektetőknek ajánlott kategóriába sorolását, de figyelmeztet a költségvetési hiányra és a politikai kockázatokra.

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
464 cikk

