Tánczos Barna nagyon rossz hírt közölt a románokkal, tízezrek sorsát érinti

Románia újabb megszorítócsomagot készít elő, amelynek keretében közigazgatási reformot is végrehajt – derült ki Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes a Digi24-nek adott szerdai interjújából.

Románia nagyszabású közigazgatási reformra készül Tánczos Barna bejelentése szerint / Fotó: TT News Agency via AFP

Az intézkedéscsomag részeként

40 ezer önkormányzati és állami alkalmazottat bocsátanak el, ami érinti például a prefektúrákat, a közjogi méltóságok hivatalait, a városházákat és a megyei tanácsokat is.

Tánczos Barna elmondása szerint ez a szám egy becslés, amelyet a Fejlesztési Minisztérium készített. Ez alapján a prefektúráknál 20 százalékos leépítésekre, valamint intézményi összevonásokra is számítani kell.

A leépítések számát az adott település vagy megye lakosainak száma alapján fogják meghatározni.

Az 1 500 főnél kisebb lakosságú települések esetében például a köztisztviselők több falut is elláthatnak. „Egy földmérő vagy egy közgazdász négy órát dolgozhat az egyik településen, és négy órát a másikban. Ily módon csökkentjük az egyes közigazgatási egységek költségeit és rugalmasságot teremtünk, a polgármesterek pedig a valós igényekhez igazíthatják a településen dolgozók számát. Ezek a képletek nem annyira merevek” – magyarázta a miniszterelnök-helyettes.

A választott politikai tisztviselők és képviselők ugyanakkor a ciklusuk végéig a helyükön maradnak, így az alpolgármesterek is.

„De a következő, 3 év múlva esedékes mandátumra szinte biztosan lesznek javaslataink a képviselők számának csökkentésére vonatkozóan, amelyet az adott települések, városok, községek lakosságának számától függően lehet csökkenteni. Az alpolgármesterekkel kapcsolatban is a végleges döntés a mandátum végén születik meg.”