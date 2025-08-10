Rovaralapú élelmiszerek veszik át a hagyományos húsok helyét? – most kiderült a valóság, erre kell készülni

A rovaralapú élelmiszerek valószínűleg nem fogják helyettesíteni a hagyományos húskészítményeket – állítja a Nature Sustainable Agriculture folyóiratban megjelent friss tanulmány. Az agrárkamara honlapján idézett írás szerint szerint a rovarfogyasztásnak, mint a hús fenntartható alternatívájának a népszerűsítésére irányuló erőfeszítések nagyrészt kudarcot vallottak. Ennek pedig a fő okai a rovarok rendszeres fogyasztásának gondolatával szembeni széles körű idegenkedés és a kulturális különbségek.

A rovaralapú élelmiszerek egyik alapanyaga a lisztkukac / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az tanulmányt összefoglaló közlemény kiemeli, hogy az utóbbi években a rovartenyésztést és -fogyasztást a hagyományos hústermeléshez képest inkább környezetbarát alternatívaként népszerűsítették. Az állítólagos környezeti előnyök ellenére azonban továbbra is nagyon valószínűtlen, hogy

a tücskök,

a szöcskék vagy

a hangyák

fő táplálékforrássá váljanak. Különösen igaz ez a nyugati országokra, ahol továbbra is erős az ellenállás az elképzeléssel szemben.

Rovaralapú élelmiszerek helyett takarmány

A cégek is inkább az állati takarmányozás céljára történő rovartenyésztésre összpontosítanak. Az Egyesült Államokban és Európában végzett felmérések azt mutatják, hogy míg a válaszadók 91 százaléka hajlandó kipróbálni a növényi alapú húspótlókat, csak körülbelül 20 százalékuk venné fontolóra a rovarok fogyasztását. A kulturális normákban gyökerező „undor” érzésén túl gazdasági akadályok is fellépnek. A tanulmány megjegyzi, hogy a legtöbb vállalat – néhány fehérjeszeleteket gyártó start-up cég kivételével – inkább az állati takarmányozás céljára történő rovartenyésztésre, például fekete katonalegyek tenyésztésére összpontosít, nem pedig az emberi fogyasztásra szánt rovartenyésztésre.

A tanulmány szerint nehéz elképzelni, hogy a rovaralapú élelmiszerek jelentős mértékben kiválthatnák a hagyományos húsféléket.

Bár sokan állítják, hogy fenntartható gazdálkodási rendszerekből származó élelmiszereket szeretnének fogyasztani, a nyugati országokban viszonylag kevesen tértek át a vegetáriánus vagy vegán étrendre.

Eközben a globális húsfogyasztás várhatóan növekedni fog az elkövetkező évtizedekben, amelyet a kialakulóban lévő jómódú társadalmi rétegek növekvő kereslete hajt majd az olyan országokban, mint például Kína.