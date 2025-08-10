Rovaralapú élelmiszerek veszik át a hagyományos húsok helyét? – most kiderült a valóság, erre kell készülni

A rovaralapú élelmiszerek valószínűleg nem fogják helyettesíteni a hagyományos húskészítményeket – állítja a Nature Sustainable Agriculture folyóiratban megjelent friss tanulmány. Az agrárkamara honlapján idézett írás szerint szerint a rovarfogyasztásnak, mint a hús fenntartható alternatívájának a népszerűsítésére irányuló erőfeszítések nagyrészt kudarcot vallottak. Ennek pedig a fő okai a rovarok rendszeres fogyasztásának gondolatával szembeni széles körű idegenkedés és a kulturális különbségek.
Az tanulmányt összefoglaló közlemény kiemeli, hogy az utóbbi években a rovartenyésztést és -fogyasztást a hagyományos hústermeléshez képest inkább környezetbarát alternatívaként népszerűsítették. Az állítólagos környezeti előnyök ellenére azonban továbbra is nagyon valószínűtlen, hogy
fő táplálékforrássá váljanak. Különösen igaz ez a nyugati országokra, ahol továbbra is erős az ellenállás az elképzeléssel szemben.
A cégek is inkább az állati takarmányozás céljára történő rovartenyésztésre összpontosítanak. Az Egyesült Államokban és Európában végzett felmérések azt mutatják, hogy míg a válaszadók 91 százaléka hajlandó kipróbálni a növényi alapú húspótlókat, csak körülbelül 20 százalékuk venné fontolóra a rovarok fogyasztását. A kulturális normákban gyökerező „undor” érzésén túl gazdasági akadályok is fellépnek. A tanulmány megjegyzi, hogy a legtöbb vállalat – néhány fehérjeszeleteket gyártó start-up cég kivételével – inkább az állati takarmányozás céljára történő rovartenyésztésre, például fekete katonalegyek tenyésztésére összpontosít, nem pedig az emberi fogyasztásra szánt rovartenyésztésre.
A tanulmány szerint nehéz elképzelni, hogy a rovaralapú élelmiszerek jelentős mértékben kiválthatnák a hagyományos húsféléket.
Bár sokan állítják, hogy fenntartható gazdálkodási rendszerekből származó élelmiszereket szeretnének fogyasztani, a nyugati országokban viszonylag kevesen tértek át a vegetáriánus vagy vegán étrendre.
Eközben a globális húsfogyasztás várhatóan növekedni fog az elkövetkező évtizedekben, amelyet a kialakulóban lévő jómódú társadalmi rétegek növekvő kereslete hajt majd az olyan országokban, mint például Kína.
A tenyésztett rovarok tényleges piaca hihetetlenül kicsi, még azokon a helyeken is, ahol hagyománya van a rovarok fogyasztásának. Dustin Crummett, a tanulmány társszerzője és az Insect Institute ügyvezető igazgatója szerint bár voltak erőfeszítések a rovarok beépítésére olyan termékekbe, mint az energiaszeletek és a kenyér, ezek nem eredményeztek olyan életképes alternatívákat, amelyek valóban képesek lennének helyettesíteni a húsfogyasztást. Szerinte hiába esik sok szó a rovarok fogyasztásáról, ez nem hozott jelentős változást az említett okok miatt.
Légylárvából takarmány – a jövő üzeme kezdi meg a termelést Üllőn
Üllőn nyitotta meg a 30 millió euróból megvalósult takarmányfehérje-gyártó üzemét a magyar tulajdonú Agroloop Hungary Kft., ezzel az első ipari mértékű takarmánycélú rovarfehérje-feldolgozó gyár kezdte meg működését Magyarországon. A melléktermékeket is felhasználó üzem a körforgásos gazdaság szellemében épült.
A legtöbb új élelmiszerhez hasonlóan a rovaralapú élelmiszerek esetében is nehéz megváltoztatni a régóta fennálló kulináris hagyományokat és felülírni a mélyen gyökerező „undorreakciókat”. Gondoljunk csak a növényi alapú étkezésre történő átállást szorgalmazó mozgalomra, amelynek ellenére a vegetáriánus és/vagy a vegán étrend nem igazán vette át a hagyományos mediterrán vagy a standard kiegyensúlyozott étrend helyét.
Egy hagyományosan fogyasztott élelmiszernek, mint például a húsnak – amely évezredek óta kíséri az emberi evolúciót – növényi alapú termékekkel történő helyettesítése összetett kihívást jelent, mind táplálkozási, mind kulturális szempontból.
Az alternatív terméket valószínűleg csak akkor fogadja el a lakosság, ha azok valóban versenyképesek a hagyományos termékekkel az íz, az ár, a kényelem szempontjából és ha a táplálkozási igényeiket hatékonyan képesek kielégíteni.
Az alternatív termékek esetében mindenekelőtt meggyőzően bizonyítaniuk kell a gyártóknak, hogy az általuk előállított helyettesítő termékek környezetileg fenntarthatóbbak és egészségesebbek. Ez azonban a mai napig nem történt meg – állítja a tanulmány.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.