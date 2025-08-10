Deviza
EUR/HUF395.41 +0.04% USD/HUF339.56 +0.07% GBP/HUF456.41 0% CHF/HUF420.34 +0.13% PLN/HUF93.09 +0.07% RON/HUF78.03 +0.16% CZK/HUF16.18 +0.06% EUR/HUF395.41 +0.04% USD/HUF339.56 +0.07% GBP/HUF456.41 0% CHF/HUF420.34 +0.13% PLN/HUF93.09 +0.07% RON/HUF78.03 +0.16% CZK/HUF16.18 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
étrend
rovarfehérje
rovarfehérje fogyasztás
húsevés
élelmiszer

Rovaralapú élelmiszerek veszik át a hagyományos húsok helyét? – most kiderült a valóság, erre kell készülni

Továbbra is nagyon valószínűtlen, hogy a rovarok az emberek fő táplálékforrásává válnak – állítja az Európai Állattenyésztés Hangja elnevezésű csoport. Ennek oka az is, hogy a rovaralapú élelmiszerek népszerűsítésével is nehéz megváltoztatni a régóta fennálló kulináris hagyományokat és felülírni a mélyen gyökerező „undorreakciókat”.
Kelemen Zoltán
2025.08.10., 20:31

A rovaralapú élelmiszerek valószínűleg nem fogják helyettesíteni a hagyományos húskészítményeket – állítja a Nature Sustainable Agriculture folyóiratban megjelent friss tanulmány. Az agrárkamara honlapján idézett írás szerint szerint a rovarfogyasztásnak, mint a hús fenntartható alternatívájának a népszerűsítésére irányuló erőfeszítések nagyrészt kudarcot vallottak. Ennek pedig a fő okai a rovarok rendszeres fogyasztásának gondolatával szembeni széles körű idegenkedés és a kulturális különbségek.

Start-up company produces insect meal, rovaralapú élelmiszerek
A rovaralapú élelmiszerek egyik alapanyaga a lisztkukac / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az tanulmányt összefoglaló közlemény kiemeli, hogy az utóbbi években a rovartenyésztést és -fogyasztást a hagyományos hústermeléshez képest inkább környezetbarát alternatívaként népszerűsítették. Az állítólagos környezeti előnyök ellenére azonban továbbra is nagyon valószínűtlen, hogy 

  • a tücskök, 
  • a szöcskék vagy 
  • a hangyák 

fő táplálékforrássá váljanak. Különösen igaz ez a nyugati országokra, ahol továbbra is erős az ellenállás az elképzeléssel szemben.

Rovaralapú élelmiszerek helyett takarmány

A cégek is inkább az állati takarmányozás céljára történő rovartenyésztésre összpontosítanak. Az Egyesült Államokban és Európában végzett felmérések azt mutatják, hogy míg a válaszadók 91 százaléka hajlandó kipróbálni a növényi alapú húspótlókat, csak körülbelül 20 százalékuk venné fontolóra a rovarok fogyasztását. A kulturális normákban gyökerező „undor” érzésén túl gazdasági akadályok is fellépnek. A tanulmány megjegyzi, hogy a legtöbb vállalat – néhány fehérjeszeleteket gyártó start-up cég kivételével – inkább az állati takarmányozás céljára történő rovartenyésztésre, például fekete katonalegyek tenyésztésére összpontosít, nem pedig az emberi fogyasztásra szánt rovartenyésztésre.

A tanulmány szerint nehéz elképzelni, hogy a rovaralapú élelmiszerek jelentős mértékben kiválthatnák a hagyományos húsféléket. 

Bár sokan állítják, hogy fenntartható gazdálkodási rendszerekből származó élelmiszereket szeretnének fogyasztani, a nyugati országokban viszonylag kevesen tértek át a vegetáriánus vagy vegán étrendre. 

Eközben a globális húsfogyasztás várhatóan növekedni fog az elkövetkező évtizedekben, amelyet a kialakulóban lévő jómódú társadalmi rétegek növekvő kereslete hajt majd az olyan országokban, mint például Kína.

Szűk a piac

A tenyésztett rovarok tényleges piaca hihetetlenül kicsi, még azokon a helyeken is, ahol hagyománya van a rovarok fogyasztásának. Dustin Crummett, a tanulmány társszerzője és az Insect Institute ügyvezető igazgatója szerint bár voltak erőfeszítések a rovarok beépítésére olyan termékekbe, mint az energiaszeletek és a kenyér, ezek nem eredményeztek olyan életképes alternatívákat, amelyek valóban képesek lennének helyettesíteni a húsfogyasztást. Szerinte hiába esik sok szó a rovarok fogyasztásáról, ez nem hozott jelentős változást az említett okok miatt.

Légylárvából takarmány – a jövő üzeme kezdi meg a termelést Üllőn
Üllőn nyitotta meg a 30 millió euróból megvalósult takarmányfehérje-gyártó üzemét a magyar tulajdonú Agroloop Hungary Kft., ezzel az első ipari mértékű takarmánycélú rovarfehérje-feldolgozó gyár kezdte meg működését Magyarországon. A melléktermékeket is felhasználó üzem a körforgásos gazdaság szellemében épült.

A legtöbb új élelmiszerhez hasonlóan a rovaralapú élelmiszerek esetében is nehéz megváltoztatni a régóta fennálló kulináris hagyományokat és felülírni a mélyen gyökerező „undorreakciókat”. Gondoljunk csak a növényi alapú étkezésre történő átállást szorgalmazó mozgalomra, amelynek ellenére a vegetáriánus és/vagy a vegán étrend nem igazán vette át a hagyományos mediterrán vagy a standard kiegyensúlyozott étrend helyét.

Kihívás a húshelyettesítés

Egy hagyományosan fogyasztott élelmiszernek, mint például a húsnak – amely évezredek óta kíséri az emberi evolúciót – növényi alapú termékekkel történő helyettesítése összetett kihívást jelent, mind táplálkozási, mind kulturális szempontból. 

Az alternatív terméket valószínűleg csak akkor fogadja el a lakosság, ha azok valóban versenyképesek a hagyományos termékekkel az íz, az ár, a kényelem szempontjából és ha a táplálkozási igényeiket hatékonyan képesek kielégíteni. 

Az alternatív termékek esetében mindenekelőtt meggyőzően bizonyítaniuk kell a gyártóknak, hogy az általuk előállított helyettesítő termékek környezetileg fenntarthatóbbak és egészségesebbek. Ez azonban a mai napig nem történt meg – állítja a tanulmány.


 

Ajánlott videók

Továbbiak
10 perc
mozi

Tényleg leáldozott a szuperhősfilmeknek? – nem minden bukás, ami annak látszik

Vannak, akik már véget vetnének a köpenyes igazságosztók korszakának.
8 perc
rovarfehérje

Rovaralapú élelmiszerek veszik át a hagyományos húsok helyét? – most kiderült a valóság, erre kell készülni

Nagy az ellenállás, nehéz felülírni az undorreakciókat.
11 perc
EuroStoxx600

Befektetés: az európai részvények szenvednek, de Amerika hasít – és még csak mos jön a feketeleves

A második negyedév végére kifulladt az európai részvényrali, a Wall Street főleg a pénzügyi és a technológiai szektor vezérletével, a gyenge dollár segítségével behozta az európai részvényindexeket.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu