Rubio szerint az ukrajnai tűzszünet továbbra is napirenden van, miközben Trump békekötésre törekszik

Bár Donald Trump a pénteki Putyinnal tartott csúcstalálkozóra tűzszünetet szorgalmazott, a találkozó előtt kijelentette, hogy a végső rendezésre fog összpontosítani. A Bloomberg hírügynökség tájékoztatása szeirnt, Marco Rubio amerikai külügyminiszter most kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem zárta ki a tűzszünet lehetőségét Ukrajnában az Oroszország és Ukrajna közötti békemegállapodás közvetítésének célja részeként, miközben azzal érvelt, hogy a további szankciók valószínűleg nem kényszerítenék Vlagyimir Putyin elnököt a megállapodás elfogadására.

Fotó: Al Drago / Bloomberg

Rubio az NBC Meet the Press című műsorában elmondta, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett egy olyan megállapodás kidolgozása mellett, amely magában foglalja hogy „hogyan fognak kinézni a határvonalak”, és azt is, hogy Oroszország elfogadja, hogy Ukrajna „szuverén ország”.

Rubio az alaszkai csúcstalálkozó után megpróbált előrelépést tenni anélkül, hogy jelezte volna, milyen befolyást kíván az Egyesült Államok mindkét oldalon alkalmazni a háborúban, amely Oroszország 2022 februári teljes körű ukrajnai inváziójával kezdődött. Trump a csúcstalálkozó után a Fox Newsnak azt nyilatkozta, hogy arra fogja ösztönözni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy kössön megállapodást Oroszországgal.

Rubio azt mondta, hogy

egy teljes békemegállapodás a legjobb módja a háború befejezésének most, függetlenül attól, hogy szükség van-e tűzszünetre útközben. Nos, mi ezt szorgalmaztuk. Sajnos az oroszok eddig nem egyeztek bele ebbe.

Rubio azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok nem enyhített az Oroszországgal szembeni szankciókon, és akár szigorúbb büntetéseket is kiszabhat, ha a tárgyalások elakadnak.

„Így ezek a lehetőségek továbbra is az elnök kezében maradnak” – mondta. Az Oroszországgal való együttműködés szükséges a háború befejezéséhez, „bármilyen ízléstelennek is találhatják ezt az emberek” – mondta Rubio.

Mineközben az Európai vezetők csatlakoznak Zelenszkijhez a Trumppal folytatott washingtoni utólagos tárgyalásokon, ezzel is kifejezve támogatásukat az ukrán vezetővel szemben, akire egyre nagyobb amerikai nyomás nehezedik, hogy gyorsan békemegállapodást kössön Oroszországgal, amely területek feladását is magában foglalja.