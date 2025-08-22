Deviza
EUR/HUF396.51 +0.04% USD/HUF342.35 +0.31% GBP/HUF458.51 +0.14% CHF/HUF422.48 +0.13% PLN/HUF93.15 +0.01% RON/HUF78.49 +0.09% CZK/HUF16.13 +0.03% EUR/HUF396.51 +0.04% USD/HUF342.35 +0.31% GBP/HUF458.51 +0.14% CHF/HUF422.48 +0.13% PLN/HUF93.15 +0.01% RON/HUF78.49 +0.09% CZK/HUF16.13 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ruhaipar
menedzsment
trend
luxuscikk

Így épít a gazdasági káoszra a luxusipar — itt a titok, amivel dollármilliárdokat kaszálhatnak a vállalatok

A jövőben a versenyképesség már nem csupán a cégek méretében és lefedettségében rejlik. Bár úgy tűnik, hogy a ruhaiparra hatása van a gazdaság összteljesítményének, a nagy cégek a bizonytalanságra alapozva egészen új stratégiával álltak elő.
VG
2025.08.22, 07:45

A Vogue Business és a GXO Logistics közös kutatásából kiderült, hogy a ruhaipar ruházati cikkeit, cipőket és kiegészítőket értékesítő vállalatok a „jósolható kiszámíthatatlanságra” alapozzák a következő öt évet.

ruhaipar,luxus,ruha,textil
A világ bizonytalanságára alapozza a következő éveket a ruhaipar / Fotó: Unsplash

Az új bizonyosság a ruházati cikkeket, cipőket és kiegészítőket értékesítő vállalatok számára, hogy semmi sem biztos. Az elmúlt öt év gazdasági változásaira reagálva a legrugalmasabb márkák már újfajta gondolkodásmódot alkalmaznak. A jövőben a versenyképesség már nem csupán a cégek méretében és lefedettségében, hanem az ellátási láncok rugalmasságban is rejlik.

A szépségápolási, divat- és sportruházati ágazatban a márkák rákényszerülnek, hogy mihamarabb újragondolják az ellátásilánc-menedzsmentet. Valós idejű készletláthatóságba, prediktív elemzésekbe és lokalizált elosztási modellekbe fektetnek. A vezető kiskereskedők arra törekednek, hogy a készleteket a lehető legközelebb helyezzék el a vásárlókhoz, még mielőtt megjelenik a tömeges igény a termékekre. 

Luxuskozmetikumok: hatottak a vámok, lekopott a smink az Estée Lauderról

Amerikai álom: rugalmasság a ruhaiparban

A 2020-as pandémia, a fokozódó geopolitikai feszültségek és a változó kereskedelempolitika feltárta a globális ellátási láncok mélyreható gyengeségeit – megzavarta a gyárak működését, megnövelte a költségeket és bonyolította a határokon átnyúló mozgást. A divatmárkák számára ez hosszabb átfutási időket, növekvő költségeket és állandó bizonytalanságot eredményezett.

A GXO kimutatása szerint a luxusmárkáknak olyan infrastruktúrára van szükségük, amely minden csatornán maradandó vásárlói élményt nyújt, legyen szó 

  • kiskereskedői szállításról, 
  • prémium online megrendelésekről 
  • vagy a nemzetközi visszaküldések kezeléséről. 

Bár ez a cél egyelőre csak álom lehet, túlmutat a gazdasági realitáson, mégis olyan gyors reagálású, intelligens működésre törekszik, amely minden ponton fenntartja a márkaintegritását. A zavarok és a fogyasztói elvárások növekedése által jellemzett korszakban a legokosabb befektetés , amelyet egy márka tehet, az a saját identitásába való befektetés, a dizájn, az innováció és a vásárlói élmény révén. De ennek az ígéretnek a teljesítése erős, rugalmas háttérmunkát igényel.

Az ügyfelek adatai luxuscikknek számítanak

A divatipar legelőremutatóbb vállalatai a visszaküldéseket és az ügyféladatokat nem csupán árucikkekként, hanem a márka szempontjából kritikus funkciókként kezelik. A megfelelő partner kiválasztása nem csupán a termelési képességekről szól a 2025-ös évet követően. Inkább közös értékekről, bizonyított teljesítményről és a márkával összhangban történő fejlődés képességéről is.

Ezek az ellátási zavarok nem új keletűek. A mai környezetben a szállítási lánc rugalmassága már nem versenyelőny, hanem követelmény.

— állítja Kamran Ikbal, a GXO Direct értékesítési vezetője.

A mesterséges intelligencia hatalma

A luxusmárkák és a ruhaipar számára jó minőségindikátornak számít a jövőben is a skálázhatóság. Ez azt jelenti, hogy a kereslet változásaira milyen gyorsan és rugalmasan reagálva tudnak alkalmazkodni. Az online és offline láthatóság egyértelműséget és vásárlói bizalmat nyújt a bizonytalan gazdasági helyzetekben, az operatív rugalmasság pedig lehetővé teszi a márkák számára, hogy a zavarokra ne pánikkal, hanem precíziósan reagáljanak. Itt képbe jön már az új technológiai vívmányok szakértő kezelése is: a mesterségesintelligencia-alapú hibaelhárítás. A technológia segítségével nem önálló működő rendszerként, hanem hatásfokozóként és összehangoló tényezőként alkalmazva sikeresen háríthatja el a potenciális hibákat. A jövő az AI kihasználásáról szól. Olyan intelligens rendszereket szükséges alkalmazni, amelyek előre látják a keresletet, valós időben reagálnak, és fegyelmezett módon kezelik a komplexitást. Az autonóm koordináció korszakába lépünk, ahol a technológia együttműködik, tanul és javítja a döntéshozatalt a szervezeti működésben.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu