Büntet a Ryanair: van egy szabály a csomagfeladásnál, amit alig ismernek – nem engedik át a túlméretes poggyászt, hiába fizetik ki

A Ryanair utasainak csomagjait a beszállókapunál elutasíthatják, még akkor is, ha hajlandóak többet fizetni érte – írja a Mirror.

Ryanair: a kevéssé ismert poggyászszabály komoly fejfájást okozhat az utasoknak / Fotó: Vémi Zoltán / Mediaworks

A Ryanairnél nem fogadnak el készpénzt a beszállókapunál: ez azt jelenti, hogy még ha egy utas csak készpénzzel hajlandó fizetni a nagyobb poggyászért, ezt nem tudja megtenni.

„A poggyászszabályzatunk egyszerű: ha belefér a poggyászmérőnkbe (ami nagyobb, mint a megbeszélt méretek), akkor ingyen feladjuk. Ha nem fér bele, akkor kapunál fizetendő poggyászdíjat kell fizetni.

Mivel a beszállókapuink készpénzmentesek, a kapunál fizetendő poggyászdíjat nem lehet készpénzben fizetni.

Ezeket a díjakat az utasok kevesebb mint 0,1 százaléka fizeti, akik nem tartják be a megbeszélt poggyászszabályainkat” – mondta a Ryanair szóvivője.

Ryanair: nem engedik át a túlméretes poggyászt

„Utasaink 99,9 százalékának, akik betartják a szabályainkat, köszönjük a támogatást, és folytatjuk az utazást, mivel nincs miért aggódniuk” – tette hozzá.

A fapados légitársaság engedélyezi a normál jegyekkel rendelkező utasok számára, hogy egy „személyes poggyászt” vigyenek ingyen, amennyiben az megfelel a méretkorlátozásoknak. Ez egy friss változás a szabályzatban.

Korábban a méretek 40x25x20 centiméteresek voltak, de ezeket az uniós jogszabályok változásainak megfelelően frissítették. A Ryanair személyi poggyászra vonatkozó előírása most 40x30x20 centiméter, és a személyzet minden kapunál poggyászmérő eszközöket használhat annak ellenőrzésére, hogy az utasok poggyásza meghaladja-e ezt a határértéket.

Ha az utas táskája nem fér bele a kapunál található poggyászmérő keretbe, akkor plusz díjat kell fizetnie a fedélzetre hozataláért, ami akár 70 eurót is jelenthet.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary elmondta, hogy a légitársaság fontolóra veszi annak a bónusznak a megemelését, amelyet az alkalmazottak kapnak azért, ha kiszúrják a túlméretes csomagot szállító utasokat.