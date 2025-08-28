Deviza
EUR/HUF396.83 +0.12% USD/HUF339.56 -0.24% GBP/HUF458.93 -0.14% CHF/HUF423.91 -0.17% PLN/HUF93.08 +0.21% RON/HUF78.3 +0.07% CZK/HUF16.15 -0.05% EUR/HUF396.83 +0.12% USD/HUF339.56 -0.24% GBP/HUF458.93 -0.14% CHF/HUF423.91 -0.17% PLN/HUF93.08 +0.21% RON/HUF78.3 +0.07% CZK/HUF16.15 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,081.4 -0.14% MTELEKOM1,968 +0.71% MOL2,934 -1.09% OTP29,960 -0.17% RICHTER10,550 +0.28% OPUS584 +1.03% ANY7,860 -1.02% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,280 +0.76% BUMIX9,259.47 -0.12% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,153.77 -0.2% BUX104,081.4 -0.14% MTELEKOM1,968 +0.71% MOL2,934 -1.09% OTP29,960 -0.17% RICHTER10,550 +0.28% OPUS584 +1.03% ANY7,860 -1.02% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,280 +0.76% BUMIX9,259.47 -0.12% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,153.77 -0.2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
shea
Nigéria
kereskedelem
vaj
dió

Szépségápolási termékekben használják, most nem lehet exportálni belőle

Afrika legnagyobb gazdasága, Nigéria hat hónapos időtartamra megtiltja a nyers shea dió exportját, azért, mert több pénzt szeretne keresni az értékes alapanyagból. A megoldás az lehet erre, hogy országon belül tartják a shea dió feldolgozását, azaz a ténylegesen a kozmetikai termékek alapanyagként használt shea vaj előállítását a termésből.
VG
2025.08.28, 13:41
Frissítve: 2025.08.28, 13:45

Nigéria központi kormányzata hat hónapos tilalmat rendelt el a nyers shea dió exportjára. A termésből több köztes lépéssel kinyert shea vajat számos szépségápolási terméknél, főként krémeknél használják alapanyagként – írja az Origo. A nigériai kormány közlése szerint a lépés célja, hogy jövedelmezőbbé tegye a shea dió kereskedelmét. Nigéria ugyanis, bár termésből a világpiac főellátója, a shea vaj helyi előállítása nagyon alacsony volumenű az országban, ami a kormány szerint aránytalan, sőt, hátrányos az ország gazdaságára nézve.

A shea diót termésként adó fafajta
A shea diót termésként adó fafajta / Fotó: Wikipedia Commons

Többet is hozhatna a shea dió Nigéria számára

Miközben Nigéria  a világ éves termésének közel 40 százalékát adja a shea dió terméséből, ezzel a világpiac fő ellátója, de a 6,5 milliárd dolláros piacából csak mintegy 1 százalékkal részesül. Nigéria elsődleges célja, hogy a shea diófák terméséből származó bevétele évi 65 millió dollárról 300 millió dollárra nőjön (kb. 102 milliárd forintra).

A lap szerint a kormányzati közlésekből azt is látni, hogy a shea dió hasznosítása, illetve gazdasági lehetőségeinek nem kellő kihasználása többrétegű problémát takar Nigériában . Abubakar Kyari nigériai mezőgazdasági miniszter szerint a nyugat-afrikai ország évi 350 000 tonna termést ad shea dióból, ám ennek a mennyiségnek kb. 25 százaléka szabályozatlan, informális kereskedelem révén, kézen-közön eltűnik az országból a határokon át.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu