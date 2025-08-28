Szépségápolási termékekben használják, most nem lehet exportálni belőle

Nigéria központi kormányzata hat hónapos tilalmat rendelt el a nyers shea dió exportjára. A termésből több köztes lépéssel kinyert shea vajat számos szépségápolási terméknél, főként krémeknél használják alapanyagként – írja az Origo. A nigériai kormány közlése szerint a lépés célja, hogy jövedelmezőbbé tegye a shea dió kereskedelmét. Nigéria ugyanis, bár termésből a világpiac főellátója, a shea vaj helyi előállítása nagyon alacsony volumenű az országban, ami a kormány szerint aránytalan, sőt, hátrányos az ország gazdaságára nézve.
Miközben Nigéria a világ éves termésének közel 40 százalékát adja a shea dió terméséből, ezzel a világpiac fő ellátója, de a 6,5 milliárd dolláros piacából csak mintegy 1 százalékkal részesül. Nigéria elsődleges célja, hogy a shea diófák terméséből származó bevétele évi 65 millió dollárról 300 millió dollárra nőjön (kb. 102 milliárd forintra).
A lap szerint a kormányzati közlésekből azt is látni, hogy a shea dió hasznosítása, illetve gazdasági lehetőségeinek nem kellő kihasználása többrétegű problémát takar Nigériában . Abubakar Kyari nigériai mezőgazdasági miniszter szerint a nyugat-afrikai ország évi 350 000 tonna termést ad shea dióból, ám ennek a mennyiségnek kb. 25 százaléka szabályozatlan, informális kereskedelem révén, kézen-közön eltűnik az országból a határokon át.
