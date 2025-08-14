Máris akadt a román politikában, aki rátámadt a hatalmas magyar sóbányára

A frissen alapított román nacionalista párt, a Konzervatív Akció elnöke, Tarziu Claudiu élesen bírálja Bukarestet, amiért egy magyar tulajdonú cég kapott sókitermelési jogot a Kolozs megyei Virágosvölgy (Valea Florilor) község területén. Claudiu szerint elfogadtathatatlan, hogy Románia egy külföldi cégnek engedje át egy értékes erőforrás kitermelését, amikor súlyos költségvetési problémákkal néz szembe az ország.

Sóbánya miatt háborog a Konzervatív Akció elnöke / Fotó: SURAKIT SAWANGCHIT / shutterstock

A kicsi, ám annál hangosabb pártalakulat vezetője azzal vádolja a hatóságokat, hogy engedélyezik egy nemzeti kincs elidegenítését. Mint ismert, a sókitermelési jogot Virágosvölgyben a nagyváradi székhelyű Diana Exploatari Miniere SRL kapta meg, amelynek tulajdonosa a magyarországi Salt-Veres Zrt.

A hasznosítási jog 20 évig érvényes, ezt követően 5 évente meghosszabbítható.

Ebben az időszakban a becslések szerint 30 millió tonna gazdaságosan kitermelhető. A geológiai vizsgálatok szerint azonban a teljes tartalék ennél jóval nagyobb, akár több 100 millió tonna is lehet. A vállalat azt tervezi, hogy még idén, az év végén megnyitja a bányát. Céljuk, hogy a kitermelés 2-3 éven belül elérje az évi 800 ezer tonnás kapacitást.

Fenntartható bányászatot tervez a magyar cég

A modellt a német bányászati ​​üzemeltetés biztosítja: a magyar vállalat elektromos kombájnokkal, zárt, automatizált rendszerben, önhordó szerkezetekkel, minimális emberi jelenléttel tervez dolgozni. A projektet 30-35 ember üzemeltetheti két műszakban. A termelés és a feldolgozás teljes egészében a föld alatt történik, így a lakosoknak még a zajszennyezéssel sem kell megküzdeniük.

Az energiaellátást is jelentős mértékben megújuló energiával biztosítják, így a bánya ökológiai lábnyoma minimális lesz, és így az energiaáraknak való kitettségük is csökken. A bánya évi 800 ezer tonnás kapacitással rendelkezik majd, ami Magyarország teljes éves sóigényének 80-90 százalékát, vagy Szlovákia, Horvátország és Szerbia teljes sóigényét együttesen fedezné.

A parajdi sóbánya katasztrófája gyorsította fel a döntést

A Virágosvölgy sótömzs minőségileg a legtisztább Romániában, mivel 98,8 százalék NaCl-ot (nátrium-klorid) tartalmaz. A só magas tisztasága miatt a vállalat célba veheti a vegyipart, a gyógyszeripart és az élelmiszeripart, de a sót akár állati takarmányokban és téli utakon csúszásgátló anyagként is felhasználhatják.