Ez váratlan: megvan az első európai ország, amelyik a Marsra megy – megállapodtak Muskkal

"Olaszország a Marsra repül!" - írta az olasz űrügynökség (ASI) vezetője, Teodoro Valente az X közösségi hálózaton, bejelentve azt a megállapodást, amely lehetővé teszi "olasz kísérletek szállítását a Starship első kereskedelmi repülései során a Marsra".

SpaceX: Olaszország megy a Marsra / Fotó: Koszticsák Szilárd

A SpaceX által a Holdra és a vörös bolygóra való utazáshoz kifejlesztett óriásrakéta még mindig fejlesztés alatt áll, és az év eleji utolsó tesztrepülései nem sikerültek.

Elon Musk, aki a Mars meghódítását tűzte ki célul, és aki nagyon derűlátó előrejelzéseiről ismert, továbbra is 2026-ra tervezi az első küldetés indítását.

"Szálljanak fel! Indulunk a Marsra! A SpaceX mostantól Starship szolgáltatásait kínálja a vörös bolygó eléréséhez" - jelentette be csütörtökön Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke az X-en, üdvözölve az ezzel kapcsolatos, Olaszországgal kötött partnerséget, és további bejelentéseket ígérve.

Új fejezetéhez ért az űrverseny

Elindult a versenyfutás az első Holdra telepített atomerőműért. Oroszország és Kína közösen juttatna reaktort bolygónk kísérőjére. A NASA azonban igyekszik megelőzni őket, és még ebben az évtizedben atomerőművet szállítana a Holdra. Az űrverseny legújabb fejezete az, hogy melyik nagyhatalom lesz az első, mely atomerőművet küld a Hold felszínére. Miközben Oroszország és Kína korábban azt közölték, hogy a 2030-as évek közepére telepítenének reaktort bolygónk kísérőjére, addig az Egyesült Államok ennél is ambiciózusabb célokat fogalmazott meg.

Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter és a NASA megbízott vezetője egy dokumentumban a fiskális 2030-as év első negyedévét, vagyis 2029 végé tűzte ki célként, szerint az amerikai űrkutatási hivatalnak addigra készen kell állnia arra, hogy egy kis moduláris reaktort a Hold felszínére küldjön. A NASA ideiglenes főnöke szerint erre azért is szükség van, mert aki először juttat atomerőművet a Holdra, az egy olyan zónát hozhat létre az égitest felszínén, ahová mások nem léphetnek be. Ez pedig Duffy szerint az Egyesült Államok Artemis programját is hátrányosan érintené.