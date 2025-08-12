A leggyengébb európai kormányfő az egyetlen, aki nyíltan szembeszáll Donald Tumppal

Spanyolország saját álláspontot képvisel a védelmi és külpolitikában, a Kínához fűződő gazdasági kapcsolatokat illetően, és Pedro Sanchez spanyol kormányfő az egyetlen európai vezető, aki ezekben a kérdésekben nyíltan szembeszáll Donald Trump kormányzatával, szítja a kétoldalú feszültségeket.
A spanyol kormány a minap jelentette be, hogy amerikai F–35-ösök helyett inkább európai vadászgépeket vásárol majd, és felmentést kapott a NATO új vállalása alól is, amely szerint a tagállamok a GDP öt százalékát fordítják védelmi kiadásokra. Az Európai Bizottsággal és az amerikai kormánnyal szemben erősíti a gazdasági kapcsolatokat Kínával.
Pedro Sanchez kormányfő a kölcsönös amerikai vámok április eleji kihirdetése után Pekingbe utazott annak ellenére, hogy
Washington figyelmeztette: ne barátkozzon a kínaiakkal.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter Sanchezre utalva úgy fogalmazott a Fox Newsnak, hogy rossz lóra tesznek az európaiak, ha az Egyesült Államok helyett Kínára támaszkodnak, olyan ez, mintha „saját torkukat vágnák el”.
Donald Tump második vámháborújának kirobbanása után Sanchez volt az első európai vezető, aki hivatalos látogatáson Kínában járt. A kereskedelmi forgalom folyamatosan nő a két ország között, ahogyan a spanyol deficit is.
Spanyolország tavaly hivatalos adatok szerint több mint 45 milliárd euró értékben importált a világ második legnagyobb gazdaságából, míg az exportja alig érte el a 7,4 milliárd eurót. A befektetések valamivel kiegyensúlyozottabbak: 2023-ban kínai részről 131 millió, spanyol részről pedig 91 millió eurót tettek ki.
Kína ezzel az ibériai ország negyedik legnagyobb kereskedelmi partnere és a második legfontosabb árubeszállítója lett, de csak a 12. a spanyol exportpiacok listáján.
„Csak a multilateralizmus és a nemzetek közötti szolidaritás képes megoldani az ilyen típusú globális kihívásokat” – utalt Sanchez a vámháborúra.
Spanyolország a nyitott világot támogatja. Egy olyan világot, amelyben a kereskedelem egyesíti népeinket és gazdagabbá teszi őket
– mondta áprilisi látogatása másik állomásán, Vietnámban.
A spanyol kormányfő konkrét sikereket is elért akkor Pekingben, ebből az alkalomból két mezőgazdasági kereskedelmi jegyzőkönyvet írtak alá Spanyolországgal a sertéshúsra és a cseresznyére vonatkozóan.
Az új megállapodás magában foglalja a sertésgyomor exportját is – ez Kínában széles körben fogyasztott termék, amelynek az importja azonban korábban nem volt engedélyezett.
Elemzők akkor azt remélték, hogy a megállapodás nyomán Peking lezárhatja az uniós sertéshúsra vonatkozó dömpingellenes vizsgálatot, amely tavaly indult válaszul az Európai Unió által a kínai elektromos járművekre kivetett vámokra. Az eljárás különösen fájt Spanyolországnak, amely a blokk legnagyobb sertéshús-termelője.
A remények egyelőre nem váltak valóra,
Kína júniusban hat hónappal meghosszabbította a dömpingellenes vizsgálatot.
„Spanyolország érdekes eset Európában, mert valójában az egyetlen ország, amelyik nyíltan szembeszegül Trumppal, míg a többiek többnyire megpróbálják nem felhívni magukra a figyelmét” – nyilatkozta Federico Santi, az Eurasia Group dél-európai ügyekkel foglalkozó vezető elemzője a CNBC-nek.
Ez különösen azért meglepő, mert Sanchez kisebbségi kormányt irányít, és az ellenzék sorozatos követelése ellenére nem hajlandó lemondani, sőt, indulni szándékozik a 2027-es választáson is. A külpolitikai kiállása pedig elterelheti a spanyol közvélemény figyelmét a belső problémákról.
Sanchez azért is ellenkezhet Trumppal, mert uniós tagállamként nem tudja úgy büntetni az országot az amerikai elnök, mint Brazíliát vagy Dél-Afrikát, amelyek kihúzták nála a gyufát.
Az uniós–amerikai kereskedelmi megállapodásnak köszönhetően Spanyolországra is 15 százalékos vámok vonatkoznak.
Kristina Kausch, a German Marshall Fund vezető munkatársa szerint azonban
Sanchez politikája így sem veszélytelen.
„Spanyolország hangot ad azoknak az aggodalmaknak, amelyeket kisebb-nagyobb mértékben más EU- vagy NATO-szövetségesek is osztanak. Ez vezetői képességről tanúskodik, de egyben nagy kockázatot is jelent, amely visszaüthet személyesen Sanchezre, Spanyolországra és Európára” – figyelmeztetett.
