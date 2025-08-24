Ismét árat emel a Spotify, cél az egymilliárd felhasználó

A Spotify további áremelésekre készül, miközben új funkciókba fektet és egymilliárd felhasználót céloz meg – közölte a tőzsdén jegyzett zenei streamingvállalat egyik vezetője.
Alex Norström, a Spotify társelnöke és kereskedelmi igazgatója a Financial Timesnak elmondta: az áremelések a hétköznapi üzletmenet részévé váltak, miután hosszú éveken át változatlanul tartották az árakat. Hozzátette ugyanakkor, hogy a magasabb díjakat új szolgáltatások és funkciók bevezetése kíséri.
A Spotify mindössze két éve kezdte el emelni az árakat. A lépést üdvözölték a befektetők, akik azt szerették volna, hogy a cég a hosszú ideig tartó előfizetőszám-növekedés után a nyereségességre összpontosítson.
Az áremelések és a költségcsökkentés 2024-ben az első éves nyereséghez vezettek.
A vállalat a hónap elején közölte, hogy szeptembertől egyes piacokon emelkednek a prémium-előfizetések havi díjai. A hír hatására részvényei közel 10 százalékkal emelkedtek. Norström szerint az emberek az áremelések ellenére is előfizetnek, ráadásul a Spotify „egyre nagyobb piaci részesedést szerez”.
A világ népességének valamivel több mint 3 százaléka fizet nekünk rendszeresen. Úgy gondolom, még rengeteg lehetőség van az előfizetői szám növelésére
– jegyezte meg.
A Spotify múlt hónapban közölte, hogy előfizetőinek száma
Norström előrejelzése szerint a streamingcég a jövőben akár egymilliárd felhasználót is elérhet.
Több mint negyedmilliárd előfizetőnk van havonta, és egyre többet használják a szolgáltatásunkat.
A vállalat a héten közölte, hogy a felhasználók eddig közel 9 milliárd lejátszási listát hoztak létre, és bevezettek egy új lehetőséget, amellyel személyre szabhatóvá válik a dalok közötti átmenet. A cég szeretné ösztönözni a felhasználókat listák készítésére és aktívabb részvételre, hogy ellensúlyozza a mesterséges intelligencia által generált tartalmak terjedését.
A Spotify emellett bővítette hangoskönyv és podcastszolgáltatásait, valamint olyan eszközöket kínál, mint például egy AI DJ.
