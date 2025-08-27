Svájc nehéz hónapok elé néz a vámháború miatt, romlanak a gazdasági kilátások

Erőteljesen romlottak a gazdasági kilátások Svájcban augusztusban az előző havihoz képest az UBS és a CFA Society Switzerland szerdán közzétett jelentése szerint.

Svájc nehéz hónapok elé néz Trump vámháborúja miatt / Fotó: Novikov Aleksey

A svájci UBS-CFA gazdasági hangulatindex az előző havihoz képest 56,2 ponttal, mínusz 53,8 pontra, 2022 novembere óta a legalacsonyabb szintre esett augusztusban, és ezzel ismét negatív tartományba süllyedt.

Idén eddig januárban, februárban és júliusban volt pozitív sávban az index.

A svájci UBS szerdai közleménye szerint az index meredek csökkenése azt tükrözi, hogy

a megkérdezett svájci pénzügyi elemzők pesszimistává váltak a következő 6 hónap várható gazdasági fejleményeivel kapcsolatban a svájci árukra mintegy három héttel ezelőtt bevezetett magas amerikai vám hatására.

A felmérés adatai szerint tízből kilenc elemző a svájci export dinamikájának romlására számít a következő hat hónapban.

A vonatkozó alindikátor 54,7 ponttal, mínusz 89,8 pontra süllyedt.

A svájci UBS és a CFA Society gazdasági hangulatindexe azt mutatja, hogy a felmérésbe bevont svájci pénzügyi elemzők mennyire optimisták vagy pesszimisták a következő 6 hónap várható gazdasági fejleményeivel kapcsolatban. Az index idén januárban pozitív tartományban, plusz 17,7 ponton állt. Tavalyi mélypontját decemberben, mínusz 20 ponton érte el.