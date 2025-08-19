Rasszista reklám miatt áll a bál egy világhírű cég körül

Az Instagramon és a kínai Weibo közösségimédia-platformon közzétett bejegyzésében a Swatch elismerte, hogy jogosak a reklámban látható ábrázolásmóddal kacsolatos aggodalmak, és közölte, hogy világszerte törölte a promóciós anyagot – írta meg az Origo. „Őszintén elnézést kérünk minden esetlegesen okozott kellemetlenségért vagy félreértésért” – fogalmazott a cég.

Rasszistának tartják a Swatch új reklámját / Fotó: Tupungato / Shutterstock

Sokan a közösségi médiában nem voltak elégedettek a cég válaszával, és továbbra is a Swatch Group márkáinak – köztük a Blancpainnek, a Longinesnek és a Tissotnak – a bojkottjára szólítottak fel.

Egy több mint egymillió követővel rendelkező Weibo-felhasználó „kínaiakkal szembeni rasszizmussal” vádolta meg a céget, és azt javasolta, hogy a felügyeletet ellátó hatóságok büntessék meg

– írja a The Guardian.

Kína a Swatch egyik legnagyobb piaca

Mások szándékos diszkriminációval vádolták a Swatchot. „A márka imázsa összeomlott. A Swatch azt hiszi, hogy egyszerűen bocsánatot kérhetnek, és ezzel minden el van intézve? Ez nem ilyen egyszerű” – írta egy másik felhasználó.

Kína a Swatch Group egyik legnagyobb piaca, de számos más nyugati luxusmárkához hasonlóan küzd a növekedés fenntartásáért, mivel a világ második legnagyobb gazdasága lelassult, és a fogyasztók a megfizethetőbb márkák felé fordultak.

Júliusban a csoport 11,2 százalékos nettó árbevétel-csökkenésről számolt be az év első hat hónapjában, és azt közölték, hogy a visszaesés kizárólag a kínai kereslet gyengeségének volt tulajdonítható.

A Swatch nem az első nyugati márka, amelyet rasszista reklámokkal vádolnak. Több közismert gyártónak is hsaonló vádakkal kellett szembesülnie az elmúlt időszakban – erről itt olvashat bővebben.