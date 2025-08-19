Rasszista reklám miatt áll a bál egy világhírű cég körül

Az Instagramon és a kínai Weibo közösségimédia-platformon közzétett bejegyzésében a Swatch elismerte, hogy jogosak a reklámban látható ábrázolásmóddal kacsolatos aggodalmak, és közölte, hogy világszerte törölte a promóciós anyagot – írta meg az Origo. „Őszintén elnézést kérünk minden esetlegesen okozott kellemetlenségért vagy félreértésért” – fogalmazott a cég.
Sokan a közösségi médiában nem voltak elégedettek a cég válaszával, és továbbra is a Swatch Group márkáinak – köztük a Blancpainnek, a Longinesnek és a Tissotnak – a bojkottjára szólítottak fel.
Egy több mint egymillió követővel rendelkező Weibo-felhasználó „kínaiakkal szembeni rasszizmussal” vádolta meg a céget, és azt javasolta, hogy a felügyeletet ellátó hatóságok büntessék meg
– írja a The Guardian.
Mások szándékos diszkriminációval vádolták a Swatchot. „A márka imázsa összeomlott. A Swatch azt hiszi, hogy egyszerűen bocsánatot kérhetnek, és ezzel minden el van intézve? Ez nem ilyen egyszerű” – írta egy másik felhasználó.
Kína a Swatch Group egyik legnagyobb piaca, de számos más nyugati luxusmárkához hasonlóan küzd a növekedés fenntartásáért, mivel a világ második legnagyobb gazdasága lelassult, és a fogyasztók a megfizethetőbb márkák felé fordultak.
Júliusban a csoport 11,2 százalékos nettó árbevétel-csökkenésről számolt be az év első hat hónapjában, és azt közölték, hogy a visszaesés kizárólag a kínai kereslet gyengeségének volt tulajdonítható.
A Swatch nem az első nyugati márka, amelyet rasszista reklámokkal vádolnak. Több közismert gyártónak is hsaonló vádakkal kellett szembesülnie az elmúlt időszakban – erről itt olvashat bővebben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.