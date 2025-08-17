Ha ez így megy toábbb leszokhatnak a barbecue-ról az amerikaiak – szárnyal a marhahús ára

Folytatódik a szarvasmarha-válság az Egyesült Államokban. Július 1-jén körülbelül 94,2 millió szarvasmarha és borjút regisztráltak, ami 1973 óta a legalacsonyabb féléves szám. Az USDA egy külön feljegyzésben közölte, hogy a vágásra küldés előtt súlygyarapodás céljából hizlalt, telepeken elhelyezett állatok száma 2017 óta a legalacsonyabb szintre zuhant.

Mélyponton van a szarvasmarha-állomány, egekben a marhahús ára / Fotó: Shutterstock

A világ legnagyobb marhahústermelő országában tapasztalható súlyos hiány az egekbe szöktette a szarvasmarha-tenyésztési költségeket, a nagy élelmiszertermelők nyereségét megtépázta, a marhahús árát pedig rekordszintre emelte az üzletekben. Napjainkban 1 font, azaz nagyjából 45 dekagramm darált marhahús ára 6 dollár, azaz valamivel 2 ezer forint fölött van.

Nehéz helyzetben a tenyésztők

A szarvasmarha-tenyésztők évek óta csökkentik állományaikat a magas kamatok, a drága takarmány és a tartós aszály kombinációja miatt.

Az idei rekordmagas szarvasmarhaárak azonban megfordíthatják a trendet. Ismét megérheti a marhatartás, és a gazdák belefoghatnak az állomány bővítésébe is. Ezt azonban a szakma egyelőre nem erősítette meg, mitöbb szkeptikusok is bőven akadnak: az Oklahoma Állami Egyetem mezőgazdasági közgazdaságtan professzora, Derrell Peel szerint a legfrissebb adatok

nagyon kevés jelét mutatják az állomány újjáépítésének vagy bármi nagyon agresszív intézkedésnek.

Az üszők száma a hizlaldákban többnyire stabil maradt a tinók számához képest, ami arra utal, hogy a gazdák nem tartják meg érdemben a nőstényeket tenyésztésre.

Valószínűleg stabilizálódik a szarvasmarha-állomány, de még nem növekszik

– mondta.

A kifejezetten tenyésztési célra nevelt húsmarhák számának jelentős csökkenése azt is jelzi, hogy az újjáépítés még nem indult be – meghosszabbítva a hústermelők veszteséges ciklusát, és potenciálisan az olcsóbb fehérjék, például a sertés- és csirkehús felé terelve a fogyasztókat – állítja Benjamin Theurer, a Barclays Plc. elemzője.

„A teljes felépülés, és a profitszint rendeződése még messze van – tette hozzá. Ha a gazdák már most belekezdenek az állomány növelésébe, 2028, vagy 2029 előtt nem lehet majd érdemi rendeződésről beszélni, azaz az ár tartósan magasak maradhatnak.