A szélenergia világában évtizedek óta a háromlapátos turbinák számítanak az iparági szabványnak. A kínai Envision Energy azonban most megmutatta, hogy érdemes újragondolni a bevett formát: legújabb kétlapátos, „okosturbina” prototípusuk több mint 500 napnyi stabil üzem után bizonyította, hogy a koncepció nemcsak életképes, hanem versenyképes is – ezzel teljesen új lendületet adnak a szélenergia-termelésnek.

Új fejezet a szélenergia történetében – Kína bebizonyította, hogy a kevesebb néha több / Fotó: Hand-out / Envision Energy

A vállalat közlése szerint a gép 99,3 százalékos rendelkezésre állással, 2444 óra meghibásodások közti átlagos idővel (MTBF) és éves szinten 3048 teljes terhelésű üzemórával működött. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a turbina annyi energiát termelt, mintha az év során 3048 órán keresztül maximális teljesítményen működött volna – ami körülbelül 34,8 százalékos kapacitástényezőnek felel meg. Ez a teljesítmény a legjobb onshore turbinák mezőnyében van, és megegyezik a vele azonos helyszínen működő háromlapátos modellek hozamával.

Két vagy három lapát? Nem csak formai kérdés

A háromlapátos rendszerek régóta uralják a piacot, mert stabilabbaknak és esztétikusabbnak tartják őket, és a lassabb rotorfordulat miatt halkabbak is. A kétlapátos konstrukció azonban több szempontból is előnyös lehet:

Kisebb tömeg : egy kétlapátos rotor és a hozzá tartozó hajtáslánc jóval könnyebb, ami egyszerűbb és olcsóbb szállítást, valamint kisebb alapozási igényt jelent.

: egy kétlapátos rotor és a hozzá tartozó hajtáslánc jóval könnyebb, ami egyszerűbb és olcsóbb szállítást, valamint kisebb alapozási igényt jelent. Könnyebb logisztika : a rotor akár előre összeszerelve is mozgatható, és kevesebb daruzási művelettel telepíthető – ami hegyvidéken, szűk utakon vagy távoli helyszíneken különösen nagy előny.

: a rotor akár előre összeszerelve is mozgatható, és kevesebb daruzási művelettel telepíthető – ami hegyvidéken, szűk utakon vagy távoli helyszíneken különösen nagy előny. Kevesebb alkatrész: egyszerűbb felépítés, kevesebb meghibásodási ponttal.

Hátrányként ugyanakkor a nagyobb fordulatszám miatti zaj, a látvány „nyugtalanabb” jellege, valamint a bonyolultabb terheléskiegyensúlyozás említhető. Az Envision mérnökei épp ezekre a problémákra kerestek megoldást több mint egy évtizeden át, fejlett rezgéscsillapítási technológiákkal és moduláris szerkezeti kialakítással.

Egy évtized munkája

A mostani áttörés a cég Model X szárazföldi platformjára épül, és a 2012-ben bemutatott 3,6 MW-os „Game Changer” kétlapátos offshore turbina tapasztalataira. Az új prototípus moduláris felépítésű, nagysebességű, kettős betáplálású aszinkrongenerátorral (DFIG) működik, ami extra stabilitást ad. A fejlesztés részeként ritka, több szabadságfokú terhelőpadon is tesztelték, amely képes volt tucatnyi valós üzemállapotot szimulálni. Az eredmény:

olyan kétlapátos gép, amely stabilan termel még szélsőséges szélviszonyok között is, és megfelel a kereskedelmi üzem követelményeinek.

A 3048 teljes terhelésű üzemóra éves szinten kiemelkedő érték. Európában az onshore turbinák átlagosan 1600-3500 órát érnek el, az offshore modellek pedig 2600-4000 órát. Az Envision prototípusa tehát a felső tartományba esik, ráadásul úgy, hogy közben könnyebb és egyszerűbben szállítható, mint háromlapátos társai. Ez logisztikailag is nagy előny: kisebb darus emelésekre van szükség, az alkatrészek kevesebb járművel szállíthatók, és a könnyebb szerkezet miatt az alapozás is olcsóbb lehet. Távoli, gyenge infrastruktúrájú vagy nehéz terepen fekvő helyszíneken ez akár a beruházás megtérülését is felgyorsíthatja.