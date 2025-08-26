Deviza
EUR/HUF397.3 0% USD/HUF341.65 -0.14% GBP/HUF459.77 -0.14% CHF/HUF423.91 -0.08% PLN/HUF93.27 0% RON/HUF78.62 -0.02% CZK/HUF16.18 -0.02% EUR/HUF397.3 0% USD/HUF341.65 -0.14% GBP/HUF459.77 -0.14% CHF/HUF423.91 -0.08% PLN/HUF93.27 0% RON/HUF78.62 -0.02% CZK/HUF16.18 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szélturbina
Németország
Siemens

Ebből botrány lesz: a németek az utolsó pillanatban kidobták a kínaiakat az óriási szélerőmű-beruházásból – mégse veszik meg a turbináikat, különös az indok

Egy német vállalat működési okokra hivatkozva közölte, hogy felmondhat egy kínai céggel kötött megállapodást, így mégsem attól vásárolj a turbinákat szélerőműparkjához.
Andor Attila
2025.08.26, 07:27

A tavaly bejelentett megállapodás értelmében a kínai Ming Yang Smart Energy szállította volna a turbinákat a 300 megawattos Waterkant szélerőműparkhoz, de a hamburgi székhelyű Luxcara vagyonkezelő közölte, hogy ehelyett 19 Siemens Gamesa turbinát foglaltak le.

Szélerőmű
Szélermőmű: a Siemens a befutó a nagyprojektben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Reuters azt írja, hogy a működési hatékonyság biztosítása érdekében lehet a váltás, ugyanis 

ezek ugyanazok a turbinák, amelyeket a szomszédos, 1,5 gigawattos Waterekke projektben is használtak – ez a cég eddigi legnagyobb tengeri szélerőmű-projektje a németországi Északi-tengeren.

A cég szerint a korábban kirobban politikai vita nem hatott a döntésükre,

 de az a tény, hogy a megközelítésünk összeegyeztethető a politikai célokkal is, és az ellátási láncokkal, a technológiai függőséggel és a biztonsági szempontokkal is, pozitív mellékhatás

 – mondta.
A kínai gyártmányú turbinák  felhasználása Németország volt gazdasági miniszterének vizsgálatát és az európai szélturbina-ipar bírálatát váltotta ki, amely szerint az üzlet hozzáférést biztosítana Kínának a kritikus infrastruktúrához.

Az a tény, hogy a Luxcara meggondolta magát, mielőtt a kormány kénytelen volt megvétózni a megállapodást, optimális megoldás

 – írta Noah Barkin, a Rhodium Group kínai részlegének vezető tanácsadója egy LinkedIn-bejegyzésben.

Nehéz elszakadni Kínától

A valóságban Németországnak nehézséget okozhat a függőségének csökkentése. A Siemens Gamesa az elmúlt években pénzügyi nehézségekkel küzdött, részben a szárazföldi szélturbináinak minőségi problémái miatt, amelyek projektek késéséhez vezetek, és tetemes javítási költségeket  okoztak.
A Siemens Gamesa megerősítette a megállapodást, de további részleteket nem kívánt megosztani.
A Ming Yang Smart Energy egy közleményben közölte, hogy már nem vesz részt a Waterkant projektben, de továbbra is keresi a lehetőségeket Németországban.

A Németországhoz tartozó Északi-tengeren épülő Waterkant várhatóan 2028 végére csatlakozik a hálózathoz, és várhatóan körülbelül 400 000 háztartás számára elegendő energiát fog termelni.

Kína bebizonyította: a kevesebb néha több

A kínai Envision Energy forradalmi kétlapátos szélturbinája több mint 500 napnyi stabil működés után bizonyította, hogy felveheti a versenyt a hagyományos háromlapátos modellekkel. Az innováció nemcsak teljesítményben egyenrangú, hanem könnyebb, olcsóbban telepíthető, és kisebb az ökológiai lábnyoma. A fejlesztés új lehetőségeket nyithat meg a szélenergia terjesztésében, különösen távoli vagy nehezen megközelíthető helyszíneken.
A szélenergia világában évtizedek óta a háromlapátos turbinák számítanak az iparági szabványnak. A kínai Envision Energy azonban most megmutatta, hogy

 érdemes újragondolni a bevett formát: a legújabb kétlapátos, „okosturbina”-prototípusuk több mint 500 napnyi stabil üzem után bizonyította, hogy a koncepció nemcsak életképes, hanem versenyképes is 

– ezzel teljesen új lendületet adnak a szélenergia-termelésnek.

A háromlapátos rendszerek régóta uralják a piacot, mert stabilabbaknak és esztétikusabbnak tartják őket, és a lassabb rotorfordulat miatt halkabbak is. A kétlapátos konstrukció azonban több szempontból is előnyös lehet:

  • Kisebb tömeg: egy kétlapátos rotor és a hozzá tartozó hajtáslánc jóval könnyebb, ami egyszerűbb és olcsóbb szállítást, valamint kisebb alapozási igényt jelent.
  • Könnyebb logisztika: a rotor akár előre összeszerelve is mozgatható, és kevesebb daruzási művelettel telepíthető, ami hegyvidéken, szűk utakon vagy távoli helyszíneken különösen nagy előny.
  • Kevesebb alkatrész: egyszerűbb felépítés, kevesebb meghibásodási ponttal.
    Hátrányként ugyanakkor a nagyobb fordulatszám miatti zaj, a látvány „nyugtalanabb” jellege, valamint a bonyolultabb terheléskiegyensúlyozás említhető. Az Envision mérnökei épp ezekre a problémákra kerestek megoldást több mint egy évtizeden át fejlett rezgéscsillapítási technológiákkal és moduláris szerkezeti kialakítással.
     

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu