Trump nem kispályázik: majdnem kész szélfarmtól vonták vissza az amerikai engedélyt

A Trump-kormányzat folytatja a harcot a megújuló energiával szemben: pénteken elrendelte, hogy a dán Orsted állítsa le a Rhode Island közelében található, 80 százalékban már elkészült tengeri szélerőmű-projekt építési munkálatait. A szélfarm építésének leállítása tovább súlyosbíthatja a vállalat pénzügyi gondjait.

A dán vállalat részvényárfolyama összeomlott a Donald Trump amerikai elnök által kikukázott klímabarát fejlesztések miatt, ezért 9,4 milliárd dolláros tőkeemelésre kényszerült, ami annak fényében különösen riasztó, hogy a piaci értéke a hónap közepére 21,12 milliárd dollárra zuhant a négy évvel ezelőtti 93 milliárdról.

A végzést az amerikai belügyminisztérium felügyelete alá tartozó Ocean Energy Management (BOEM) hivatal adta ki, és ez már az idén a második alkalom, hogy leállítják egy nagy tengeri szélerőmű-projekt munkálatait.

„Az Orsted minden lehetőséget megvizsgál, hogy a kérdést mielőbb megoldja” – közölte a vállalat egy nyilatkozatban, hozzátéve, hogy

felülvizsgálja a végzés pénzügyi következményeit, és jogi lépéseket fontolgat.

A vállalat a Reuters tudósítása szerint közölte, hogy „megfelelő időben” tájékoztatja a piacot a jogok kibocsátására vonatkozó terveire gyakorolt lehetséges hatásokról.

Majdnem kész a szélfarm

Az 50,1 százalékban dán állami tulajdonban lévő cég ennél többet nem volt hajlandó közölni. Az 1,5 milliárd dolláros projektnek jövőre kellett volna befejeződnie, és az üzembe lépése után 350 ezer otthont látott volna el árammal Rhode Islanden és Connecticutban.

Már elkészült minden alap, és felállítottak 45-öt a tervezett 65 szélturbinából. A National Ocean Energy Industries Association iparági szakmai szervezet szerint egy szinte befejezett projekt munkálatainak leállítása munkahelyeket és a beruházásokat veszélyeztet.

Az amerikai adminisztráció ebben az esetben is

nem részletezett nemzetbiztonsági aggályokkal indokolta a döntést.

Az Orsted a világ legnagyobb tengeri szélerőmű-vállalatai közé tartozik, de amerikai üzleti tevékenységét gyakorlatilag ellehetetleníti a kormányzat. A tőkeemelésre is azért kényszerült, mert a New York partjainál megvalósítandó Sunrise Wind projekt potenciális társbefektetői visszaléptek Trump szélenergia-ellenes álláspontja miatt, miután a kormánya áprilisban elrendelte az Equinor-na, hogy állítsa le egy teljesen engedélyezett szélerőműpark fejlesztését.

A rendelet sokkolta az iparágat, azonban a következő hónapban visszavonták.