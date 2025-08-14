Terjed a magyar példa, ősszel Szerbiában is jön az árrésstop, több ezer termékre

Aleksandar Vucic szerb elnök bejelentette, hogy néhány napon belül bemutatják az új, lakosságot segítő programot, aminek része lenne a szerb árrésstop is. Az elnök szerint Szerbiában összességében legalább 15–20 százalékkal csökkenhetnek az árak, elsősorban az élelmiszerek ára mérséklődik majd.

Szupermarket Belgrádban – a szerb árrésstop 15-20 százalékos / Fotó: AFP

Vucic rámutatott, hogy

a szerbiai kiskereskedelmi láncok árai az Európai Unió szintjéhez képest a 95 százalékos szinten vannak.

A villany, a gáz, a szállítás költségei, valamint a munkavállalóknak fizetett bérek viszont elmaradnak jelentősen az uniós országok szintjétől.

Több ezer terméket érint a szerb árrésstop

Vucic szerint az intézkedés több ezer terméket és termékcsoportot érint majd. Mint mondta, akár tetszik ez a kereskedelmi láncoknak, akár nem, több területen is dolgozni fognak azon, hogy az emberek könnyebben várják az őszt. Az elnök a kereskedelmi törvény módosítását is bejelentette. Vučić elmondta, hogy a készülő gazdasági intézkedések részeként

az állam megpróbálja elérni, hogy a bankok kedvező hiteleket adjanak az alacsony jövedelmű lakosoknak.

A terv az, hogy a legalacsonyabb jövedelmű polgárok is kaphassanak kedvező hiteleket. Ez eddig szinte lehetetlen volt, mert a bankok nem tették lehetővé, hogy a kis jövedelműeknek adjanak hitelt.

Új kereskedelmi rendszert vezetnek be

Korábban Jagoda Lazarevic, Szerbia bel- és külkereskedelmi minisztere azt állította egy tévéműsorban, hogy a kereskedelmi láncok túlzott haszonkulcsai is hozzájárulnak az árak emelkedéséhez. A miniszter azt is elmondta, hogy a kereskedelmi árrések Szerbiában 2021 és 2024 között folyamatosan emelkedtek.

Az átlagos árrés a kereskedelemben 21 százalék volt, az élelmiszeri termékek esetében pedig meghaladta a 40 százalékot.

Lazarevic szerint a kormány eltökélt abban, hogy megfékezi azokat a folyamatokat, amelyek oda vezettek, hogy egyes hazai termékek ára Szerbiában magasabb, mint más országokban. A tárcavezető augusztus végére ígért konkrét intézkedéseket, amelyek között szerepel