bankrendszer
bank
Szerbia

Olyat tett Szerbiában az OTP leánya, amit nem sokan

Az OTP szerb leánya 101,8 millió eurós nyereséget ért el az első fél évben. A szerb bankok között kettő is volt, amely veszteséget mutatott ki.
Tóth Péter, Vajdaság
2025.08.19, 15:53
Frissítve: 2025.08.19, 16:55

A szerb bankok jelentős jövedelemmel zárták az első fél évet, de vannak olyan pénzintézetek is, amelyek veszteségeket könyvelhettek el. A bankok többnyire sikeresek, és ennek okát elemzők a magas kamatokban látják elsősorban. 

Intesa szerb bankok
Az olasz Intesa leánya érte el a legmagasabb profitot a szerb bankok között / Fotó: AFP
  • Az első fél évben 90,7 milliárd dináros, azaz 775 millió euró nyereséget mutatott ki a szerb bankrendszer, ami éves szinten 2 százalék növekedés. 
  • Az előző év első hat hónapjában jegyzett, nettó profitjukhoz viszonyítva 2 százalékos növekedést tudtak produkálni, ami lényegében azt jelzi, átlagos jövedelmezőségük a tavalyi szinten alakul. 2024 első hat hónapjában ugyanis 89,2 milliárd dínáros (760 millió euró) nettó nyereséget mutattak ki. A Szerb Nemzeti Bank (NBS) kimutatásai és előrevetítése szerint, amennyiben a második fél évben megismétlik az első hat hónapban elért eredményt, idén is elérhetik a tavaly jegyzett, 1,5 milliárd eurós rekordszintű nettó nyereséget. 

Ha bankonként szemléljük az adatokat, 

  • a legnagyobb sikert az olasz hátterű Intesa Bank érte el Szerbiában, 134,4 millió eurós nettó nyereséget valósított meg. 
  • A második a sorban az osztrák Raiffeisen Bank, amely 121,5 millió eurós nettó haszonnal zárta az idei fél évet. 
  • A szintén olasz hátterű Unicredit Bank 101,8 millió eurós, 
  • a magyar OTP közel ugyanennyi, 101,4 millió eurós nettó nyereséget jegyzett. 
  • A legsikeresebbek között van a szlovén NLB Komercijalna Banka 87,3 millió eurós, valamint 
  • a szerb tulajdonban álló AIK Bank is 84,5 millió eurós nettó haszonnal. 

Veszteségesen két bank működött Szerbiában. 

  • A Yettel 2,6 millió eurós negatív egyenleggel zárta az első hat hónapot. 
  • Az Egyesült Arab Emírségek érdekeltségébe tartozó Royal Group Mirabank által Szerbiában működtetett pénzintézet, a Mirabank pedig 277 ezer euróval ment mínuszba. 

A szerb bankok általában szépen fialnak

A Közép- és Kelet-Európában, köztük Szerbiában működő nyugat-európai bankok jellemzően magasabb tőkehozamot érnek el a nyugat-európai piachoz képest, így jócskán hozzájárulnak anyabankjaik jövedelmezőségéhez. A bankok továbbra is a kamatmarzsokból profitálnak a legtöbbet.A kamatlábak Szerbiában ugyan enyhén csökkennek, ám a csökkenés szintje mérsékelt volt, így hozzájárul továbbra is a magas profit fenntartásához. 

