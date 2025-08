Szerb lakástámogatások: nagy kedvezmények, de mégis a készpénz a nyerő

A szerb elnök a napokban jelentette be, hogy ősztől a lakosság meg fogja érezni a kormány tervezett intézkedéseinek hatásait. Nem tért ki a részletekre, de megemlítette, hogy kedvezményes hiteleket lehet majd felvenni, illetve korlátozni fogják a kiskereskedelmi haszonkulcsokat is. A szerb lakástámogatások eddig is jó feltételeket kínáltak, az ingatlanok 90 százaléka azonban mégis készpénz ellenében cserél gazdát.

Hiába kedvezők a szerb lakástámogatások, az ingatlanok 90 százaléka készpénzért cserél gazdát / Fotó: NurPhoto via AFP

Több százezerre tehető azok száma, akik most is lakáshitel-felhasználók Szerbiában. A Szerbiai Bankok Társulása szerint egy átlagos lakáshitel 3,9 millió dinár (nagyjából 13,5 millió forint) volt a múlt évben. A társulás decemberben közzétett jelentése szerint

a lakásvásárlási és -felújítási hitelek a Szerbiában felvett összes banki kölcsönök 6,6 százalékát tették ki.

Ha viszont az összeget nézzük, a törlesztésre váró banki kinnlevőségeknekcsaknem a felét teszik ki a lakáshitelek. A legtöbben azonban nem hitelből, hanem jellemzően más ingatlan eladásából származó pénzből finanszírozzák az új lakás vásárlását.

Kertet, szántóföldet, falusi házat, egyéb ingatlant értékesítenek, abból veszik a lakásokat.

Szerbiában az ingatlanok több mint 90 százalékát készpénzért vásárolják.

Értékpapírokba vagy államkötvényekbe ritkábban fektetnek pénzt, mert ezekben nem bíznak úgy, mint az ingatlanban. A lakásárak folyamatos emelkedése alapján úgy tűnik, hogy az ingatlan továbbra is a legbiztonságosabb és a legjobb befektetés. Ez a keresleti oldalról az árak emelkedését generálja.

Belgrád és Újvidék az ingatlanpiac sztárjai

Még olyan esetekkel is találkozni, hogy valaki kölcsönt vesz fel, abból vásárolja meg az ingatlant, majd azt bérlőnek kiadja, a törlesztőrészleteket így a bérleti díjból fedezi. Bizonyos arányok esetében ez működhet, de ezek mindig hosszú távú hitelek, árfolyamhoz kötöttek, ezáltal a jövőben a most még kedvező arányok akár fel is borulhatnak.

Az ingatlanpiac sztárjai Belgrád és Újvidék, de a délkelet-szerbiai régióban is nőtt az eladások száma.

Ez annak is betudható, hogy ott még mindig sokkal kedvezőbek az árak, mint a nagyvárosokban.

Belgrád tavaly a teljes forgalom 47,6 százalékát adta, ami jelentős hányad, viszont arányaiban csökkenést mutat, hiszen

pár évvel ezelőtt ez az arány még elérte a 60 százalékot is.

A legnagyobb növekedést Nis, Leskovac és Bor városában jegyzik a statisztikák.

Szerb lakástámogatások: jelentős az állami segítség

Az első lakás vásárlása esetén a lakáshitel felvételét jelenős mértékben támogatja a szerb kormány.

Az önrész az egyébként érvényes 20 százalék helyett csupán 1 százalék.

A kedvezményes lakáshiteleket a 20 és 35 év közötti fiatalok vehetik igénybe.

Egy átlagos lakás az országban 75 ezer euróba (nagyjából 30 millió forintba) kerül.

Vidéken ennél jóval olcsóbban is lehet házat vagy lakást vásárolni.

A kedvezményes hitelt igénylő fiataloknak a lakás értékének 1 százalékát kell biztosítaniuk önrészként.

A további feltételek is kedvezők, például az első évben 3,5 százalékos fix kamatozású a kölcsön, amelyből

az állam 2 százalékot magára vállal.

A kedvezményes lakáshitel legfeljebb 40 éves periódusra vehető fel, és a hitel igénylője legkésőbb 70 éves koráig kell hogy törlessze a hitelt.

Belgrád tovább könnyített a hitelfeltételeken

A belgrádi kormány tavasszal még kedvezőbbé tette a feltételeket;